Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування

На Львівщині в селі Гологори Золочівського району домашні собаки принесли в господарський двір людську ногу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це місцевому виданню "Золочів.нет" повідомили в районному відділі поліції області.

За словами правоохоронців, нога була пошкоджена, її вже передали на експертизу. У поліції припускають, що це може бути кінцівка місцевого жителя.

"Нога може належати одному з жителів села Гологори, який наприкінці осені 2020 року пропав безвісти і зараз перебуває у розшуку... Крім того, ця нога може належати й іншій невстановленій особі", - розповів слідчий Микола Яремчук.

Правоохоронці просять долучитися до пошуків тіла спільно з працівниками поліції та Національної гвардії України. І якщо хтось володіє інформацією про те, звідки ця нога могла взятися, кому вона може належати і як вона потрапила в домогосподарство жителів хутора, просять звернутися на лінію "102" або в Золочівський відділ поліції .