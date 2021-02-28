Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування
Новини Цензор.НЕТ Події
На Львівщині в селі Гологори Золочівського району домашні собаки принесли в господарський двір людську ногу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це місцевому виданню "Золочів.нет" повідомили в районному відділі поліції області.
За словами правоохоронців, нога була пошкоджена, її вже передали на експертизу. У поліції припускають, що це може бути кінцівка місцевого жителя.
"Нога може належати одному з жителів села Гологори, який наприкінці осені 2020 року пропав безвісти і зараз перебуває у розшуку... Крім того, ця нога може належати й іншій невстановленій особі", - розповів слідчий Микола Яремчук.
Правоохоронці просять долучитися до пошуків тіла спільно з працівниками поліції та Національної гвардії України. І якщо хтось володіє інформацією про те, звідки ця нога могла взятися, кому вона може належати і як вона потрапила в домогосподарство жителів хутора, просять звернутися на лінію "102" або в Золочівський відділ поліції .
Будь ласка, зачекайте...
Это не Кривой Рог...
Пока не изменится государство, под влиянием и пинками от общества, такие новости будут случаться- хоть на востоке, хоть на западе...
хотя человек сам не со Львова и очень даже рабочей профессии
но еле выдерживает окружающую действительность (и это не считая экологии)
Remains in German murder case show signs of cannibalism
http://al7.lordfilms-s.pw/47147-film-zolotaja-perchatka-2019.html
Одна нога тут, а друга там, чорний гумор.
Degrade - Lost Torso Found
Може, якщо добряче пошукати - у лісі теж знайдуться інші частини "гіпербрутального пазла"?