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Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою прокоментував свою зовнішню схожість із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Він уточнив, що попри зовнішню схожість у житті вони дуже різні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал програми "Світське життя".
"У житті ми зовсім несхожі, жодних курйозів не бачу. Є схожі елементи, я вже казав. В окулярах, із бородою, лисі і маска. Тому, напевно, схожі. Але загалом ми не дуже схожі в житті. Хоча за духом ми схожі. Ми - проєвропейські політики, тому це головне", - зазначив прем'єр.
Він також уточнив, що під час зустрічі із Шарлем Мішелем політики не обговорювали зовнішньої схожості між ними.
Топ коментарі
+17 НаноБандеровец
показати весь коментар28.02.2021 15:39
+8 Перехватчик
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+8 саша паламарчук
показати весь коментар28.02.2021 15:58
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Будь ласка, зачекайте...
служить переважно 1-му золотому 1% населення України та Пісюністу.
Лисина, - дуже важливий елемент кваліфікаційного відбору.
Зараз він проходить перепідготовку в Трускавці.
Сумно не буде. )))
ну,как пасочки
Лежала вона в мене досить довго на столі. А потім якось на вихідних закінчився хліб. То та маца тільки мелькнула, - пішла за милу душу.
Еду, еду за тобой, олигарховый ты мой
И лежу я на пляжу, да мороженое лижу
Да по сторонам гляжу, а его не нахожу
Мы такие разные, загорело-красные
Офигенно модные, девушки свободные
Вы такие разные, умные, но странные
Глупые красивые мужики
Ой, смотри какой, симпатичный молодой
Не подходит мне такой, слишком больно молодой
А вот это смотри какой, толстый с цепью золотой
Ты чего совсем того, он пришел сюда с женой
а ты еще и козел
Борух Колєсніков його звали...