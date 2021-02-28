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Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою прокоментував свою зовнішню схожість із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Він уточнив, що попри зовнішню схожість у житті вони дуже різні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал програми "Світське життя".

"У житті ми зовсім несхожі, жодних курйозів не бачу. Є схожі елементи, я вже казав. В окулярах, із бородою, лисі і маска. Тому, напевно, схожі. Але загалом ми не дуже схожі в житті. Хоча за духом ми схожі. Ми - проєвропейські політики, тому це головне", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що під час зустрічі із Шарлем Мішелем політики не обговорювали зовнішньої схожості між ними.

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Топ коментарі
+17
А можно нам поменять этого лысого на того другого лысого? Может толку больше будет
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28.02.2021 15:39
+8
Лишь бы Ахметов не был против Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 2956
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28.02.2021 15:40
+8
зліва шмигаль, бо морда фейса дібільнувата як і у всіх зєлєбобіків. Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 1810
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28.02.2021 15:58
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И то,хорошо.Хотя бы внешнее сходство...
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28.02.2021 15:37 Відповісти
Всі різниця в дрібницях: Шарль служть в основному жителям Євросоюзу, Шмигаль
служить переважно 1-му золотому 1% населення України та Пісюністу.
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28.02.2021 15:58 Відповісти
А можно нам поменять этого лысого на того другого лысого? Может толку больше будет
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28.02.2021 15:39 Відповісти
Лишь бы Ахметов не был против Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 2956
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28.02.2021 15:40 Відповісти
Имеешь в виду на Жеку?
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28.02.2021 16:18 Відповісти
Кажуть, ЗЕ-Квартал готує нам нового лисого прем'єра.
Лисина, - дуже важливий елемент кваліфікаційного відбору.
Зараз він проходить перепідготовку в Трускавці.
Сумно не буде. )))

Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 7951
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28.02.2021 16:35 Відповісти
Тільки на це вони і здатні.
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28.02.2021 17:23 Відповісти
а в жизні ти шмигаль, всєго-то , ссучєний куєсос бандіта ахмєтова.
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28.02.2021 15:40 Відповісти
Интересно, а их тянет друг к другу? Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 2813
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28.02.2021 15:43 Відповісти
Все хотят быть похожими на Наполеона )) - Клиенты дурки.
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28.02.2021 15:44 Відповісти
в жизни мы разные.- Это точно. Мишель не специалист по организации кризиса в энергетике как Шмыгаль./ Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
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28.02.2021 15:45 Відповісти
Кто где? Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 9091

Шмыгаль о внешнем сходстве с главой Евросовета Мишелем: В очках, с бородой, лысые и маска, но в жизни мы разные - Цензор.НЕТ 7204
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28.02.2021 15:49 Відповісти
зліва шмигаль, бо морда фейса дібільнувата як і у всіх зєлєбобіків. Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 1810
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28.02.2021 15:58 Відповісти
👏😀 100% !!!
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28.02.2021 16:05 Відповісти
І то правда, але з порядністю і коррумпованностю - різниця величезна.
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28.02.2021 15:56 Відповісти
Схожий, як свиня на коня, та хвіст не такий.
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28.02.2021 15:56 Відповісти
Ой вей, таки наверное у обоих мамки мацу любят.
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28.02.2021 15:58 Відповісти
шо значит любят?любишь не любишь-надо готовить и кушать.это церемониальный хлеб Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 8573.
ну,как пасочки
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28.02.2021 16:02 Відповісти
Мені якось у гостях знайомі дали мацу додому. Ну, смак, звісно, так собі, - бо вона ж прісна.
Лежала вона в мене досить довго на столі. А потім якось на вихідних закінчився хліб. То та маца тільки мелькнула, - пішла за милу душу. Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 1774
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28.02.2021 16:10 Відповісти
Разные - Мишель нормальный, а шмыгаль - преступник !
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28.02.2021 16:03 Відповісти
а что насчет порядочности чистоплотности професеонализме?
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28.02.2021 16:11 Відповісти
Миленький ты мой, потеряла я покой
Еду, еду за тобой, олигарховый ты мой
И лежу я на пляжу, да мороженое лижу
Да по сторонам гляжу, а его не нахожу
Мы такие разные, загорело-красные
Офигенно модные, девушки свободные
Вы такие разные, умные, но странные
Глупые красивые мужики
Ой, смотри какой, симпатичный молодой
Не подходит мне такой, слишком больно молодой
А вот это смотри какой, толстый с цепью золотой
Ты чего совсем того, он пришел сюда с женой
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28.02.2021 16:19 Відповісти
.

а ты еще и козел
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28.02.2021 16:21 Відповісти
Звісно в житті ви різні, бо керувати Євросоюзом такого довбня навряд чи поставили...
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28.02.2021 16:51 Відповісти
Його б в ЄС взяли водієм, або на базарі м'ясо рубати.
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28.02.2021 17:21 Відповісти
У нас колись цілий віце-прем'єр був, котрий починав свою кар'єру рубщиком м'яса на базарі.
Борух Колєсніков його звали...

Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 968
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28.02.2021 18:00 Відповісти
Шмыркаля на фото найдете по одежке ...
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28.02.2021 17:15 Відповісти
Конечено разные... Один - европеец- ЧЕСТНЫЙ... а другой - МУТНЫЙ ТИП !
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28.02.2021 17:18 Відповісти
Ты,Дениска,если и парик на себя напялишь,всё равно останешься ахметовским прихвостнем,то есть ворюгой Шмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 9925
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28.02.2021 18:05 Відповісти
Один умный.. второй дебил!
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28.02.2021 18:39 Відповісти
Шмыгаль на максималкахШмигаль про зовнішню схожість із головою Євроради Мішелем: В окулярах, із бородою, лисі і маска, але в житті ми різні - Цензор.НЕТ 3216
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28.02.2021 18:47 Відповісти
да их там полно лысых с бородой зловредных ...специально клонируют
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28.02.2021 20:39 Відповісти
Ну разные, да. Шмыгаль идиот, а Мишель наверное нет.
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28.02.2021 21:52 Відповісти
Я думал он под дурака косит, а оказалось что под Мишеля.
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28.02.2021 22:21 Відповісти
 
 