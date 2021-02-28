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Новини За кордоном
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Лавров (1471) Боррель (785) Ландсбергіс Габріелюс (143)

Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Візит високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля в Росію на початку лютого був одночасно і приниженням, і успіхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив в інтерв'ю 28 лютого міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс.

"Думаю, що це все-таки було приниженням. З іншого боку, я також вважаю, що цей візит був успіхом. Тому що без цього візиту, думаю, зараз не було б рішення про санкції", – сказав він.
Ландсберґіс додав, що Євросоюз не має "бути на позиціях того, хто просить про діалог", незважаючи на прагнення переговорів із Росією.

"Це неконструктивно. Очевидно, що їм не потрібен такий діалог. Вони не хочуть говорити. Є теми, на які [глава МЗС Росії Сергій] Лавров любить говорити. А є теми на кшталт України, [російського опозиціонера] Навального або [лідерки білоруської опозиції] Світлани Тихановської, про які він не хоче говорити. У такому разі це не дискусія. Ти просто погоджуєшся прийти і послухати, що тобі скаже інша сторона. А дискусія – це коли говорите і ви, й інша сторона. Тому я б почекав, поки Росія захоче поговорити", – підкреслив міністр.

Брюссель, на думку міністра, зробив висновки після візиту Борреля в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию

Боррель відвідував Москву 4-6 лютого. За підсумками діалогу з Лавровим європейський чиновник заявив, що Брюссель може ініціювати нові санкції відносно Росії, зокрема через отруєння і подальше ув'язнення  Навального. Дипломат зазначив, що Росія не зацікавлена ​​в налагодженні відносин з Брюсселем. Боррель також говорив, що "наполягав на повазі територіальної цілісності" України.

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель назвала цей візит "катастрофою".

Лавров після візиту Борреля заявив, що Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом, якщо це станеться з ініціативи ЄС. У МЗС Німеччини назвали заяву Лаврова бентежною і незрозумілою. За словами представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, РФ таким чином дає зрозуміти, що не готова до взаємовигідної співпраці і діалогу.
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Топ коментарі
+23
успех в том,что раиська изза своей пыхатости получила строго обратный результат...
а это на пользу и Киеву и Брюсселю Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 4764
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28.02.2021 17:06
+15
значит успех в том что Боррель выступил в роли терпилы
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28.02.2021 16:57
+12
Росія ніколи не відмовиться від параноїдальної мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!!)))
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28.02.2021 17:00
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значит успех в том что Боррель выступил в роли терпилы
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28.02.2021 16:57 Відповісти
успех в том,что раиська изза своей пыхатости получила строго обратный результат...
а это на пользу и Киеву и Брюсселю Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 4764
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28.02.2021 17:06 Відповісти
Рашка - вона ********* подібних пєдіків. Відподальності-нуль Засобів для оширення вікопомних ідей Пуйла - хрен знає скільки процентів.
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28.02.2021 17:14 Відповісти
і шож воно поширило? Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6886
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28.02.2021 17:25 Відповісти
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6476
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28.02.2021 17:43 Відповісти
ррААША -ВВВОНП СКАТІІІНАА,
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28.02.2021 18:02 Відповісти
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 2229
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28.02.2021 17:45 Відповісти
это любимая роль всей европы.
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28.02.2021 17:10 Відповісти
Привез "русского духа", чтобы не только французские парфюмы, а это тоже много значит.
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28.02.2021 17:11 Відповісти
Росія ніколи не відмовиться від параноїдальної мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!!)))
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28.02.2021 17:00 Відповісти
Росіяни самі визнають,що "Україна - стріжень на якому тримається росія".
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28.02.2021 19:52 Відповісти
Росія імперією,та власно і Росією стала лише після повної анексіі України!!! Україна,це колишня перлина Російської імперіі !!!)))
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28.02.2021 20:08 Відповісти
Вся ідеологія "Русского мира" тримається на єдності "русских",українців та беларусів !! Євроінтеграція України , це гаплик "Русскому миру"!!!)))
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28.02.2021 20:14 Відповісти
Украінці і белоруси - це нації,а от "русскиє" - це на нація,а визначеня по території!
Як американці,азійці,африканці,австралійці чи індійці.
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28.02.2021 20:44 Відповісти
Згідно саме ідеологіі "Русского мира" ,"русские" ,це кістяк т.зв. "росєян",мутованих потвор кремлівської селекціі,істот без рода та племені ,колишня назва "савєцкий народ" !!!)))
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28.02.2021 20:50 Відповісти
Хіба це не одне й теж?! Сов.народ - населеня срср. Рускіє - населеня рефії.
Расеяяне - це діагноз.
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01.03.2021 10:07 Відповісти
А я про що !!! Росєяне,донбасити,крисчане,це мутовані потвори кремлівської селекціі,зайвохромосомні істоти з "русскоязичной" щелепою !!! Колишня назва-"савєцкий народ" !!!))))))))
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01.03.2021 11:09 Відповісти
Де ваша політкоректність?! "Мутовані потвори"! Цеж треба! Нема такого анемнезу у медицині!
А от діагнози (навіть екзотичні! "Крисчане"!) - є!
Ну вважає себе один Наполеоном,інший що в нього якась не людська щелепа - це теж діагноз!
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01.03.2021 22:23 Відповісти
Вдала євроінтеграція України , це гапплик імперським амбіціям кремля та параноїдальній маячні "Русского мира" !!!!))))
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28.02.2021 17:01 Відповісти
Когда тебе дали пилюлину- это одновременно и унижение и успех. Успех в том, что не убили... Какого буя было переться к гопникам?
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28.02.2021 17:02 Відповісти
Краще раз побачити, ніж сто разів почути.
Тепер знатиме дід, як гостей приймають.
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28.02.2021 17:03 Відповісти
Тогда и отравление Навального -успех. Почти что.
Этих 'успехов' у рашки уже море
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28.02.2021 17:04 Відповісти
За их "успехами" наших успехов не видно.
И это радует.
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28.02.2021 17:08 Відповісти
Забыл кавычки поставить...
Или "наши успехи", или"радует". Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6417
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28.02.2021 17:15 Відповісти
Ну,смотря откуда смотреть!
"Место сидения определяет точку зрения".
Истинна,проверенная тысячелетиями.
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28.02.2021 19:56 Відповісти
Подтекст такой - надо чаще ездить в мокшанию и будет больше добываться санкций, а то сгенерировать санкцию, все равно, как добыть биткоин.
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28.02.2021 17:06 Відповісти
Это не санкции,это их имитация.Где хотя б эмбарго на нефть? Боитесь?Всё остальное,это пустая говорильня.
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28.02.2021 17:07 Відповісти
А надутые щечки?
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28.02.2021 17:37 Відповісти
манёвры Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6127
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28.02.2021 17:08 Відповісти
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 2513
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28.02.2021 17:08 Відповісти
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6372"
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28.02.2021 17:39 Відповісти
не хотите по хорошему , будет по плохому
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28.02.2021 17:13 Відповісти
Не хотите по-плохому - по-хорошему будет еще хуже.
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28.02.2021 17:15 Відповісти
Кстати Макс, твоя Кобра не с Волыни? Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 3271
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28.02.2021 17:20 Відповісти
Тигра. И вроде таки да, проследили ее предков до Волыни, но скорее всего они происходят из Словакии, т.к. точно известно, шо ее предок был в Чехословацком Корпусе Гайды. И фамилия его - Шубо.
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28.02.2021 17:31 Відповісти
Предки моей с территории Польши.
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28.02.2021 17:36 Відповісти
Потому что без этого визита, думаю, сейчас не было бы решения о санкциях", - сказал он.
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28.02.2021 17:22 Відповісти
что вы можете - это соли себе на куй только посыпать
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28.02.2021 17:23 Відповісти
В Турции заявили о неэффективности российских РЭБ против "Байрактаров"
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28.02.2021 17:17 Відповісти
Мне нравится, что мокшане могут быть готовы к разрыву отношений с ЕС! А куда они свои углеводороды девать будут? Запихивать обратно в скважины?!! Кому они лапшу втюхивают?
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28.02.2021 17:27 Відповісти
Меркель пока їх хоче
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28.02.2021 17:35 Відповісти
Скажу вам честно: никто не хочет развала параши, как Совка -- проблем будет ещё больше, чем в начале 90хх. и по сей день...
Этих козлов, выгодней в узде держать и подкармливать -- то кнутом, то пряником.
...шоб так в Украину еврочиновники ездили, как в парашу, по поводу и без... -- так не к кому -- власти ж устойчивой и авторитетной нэма.
Вот и приходится, решать украинские вопросы с врагами Украины, без участия Украины...
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28.02.2021 17:34 Відповісти
Американцы поэтому долго уговаривали Украину не выходить из совка (в своё время). А в нынешние времена- не противодействовать и на грамм захвату Крыма. "Грозный лысый мэм(он же "патриот" Украины)" им подчинился беспрекословно, но проповедовать не перестал....
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28.02.2021 17:47 Відповісти
Glavnoje stob mi sami xoteli razvala sovka ,eto samoje vaznoje
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28.02.2021 17:52 Відповісти
Sovok byl ne sto inoje kak okupacija nezavysemix stran.Nikto kak takogo nepriznaval iz zapadnix stran takze
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28.02.2021 18:05 Відповісти
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов
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28.02.2021 17:45 Відповісти
Актёр Стивен Сигал лично представил украинскую бронированную амфибию
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28.02.2021 17:52 Відповісти
колись у рейху був цар-назвав він себе Іваном Грозним, син татарського народу однак всім доводив, що його предками були Ярославичи, Андрій Курбский (дійсно, останній із потомків Ярослава Мудрого) змушений був втекти в Литву(проживав в районі м.Ковель де і помер). Так от цар завжди подавав приклади міжнародних відносин, які так ******* пацаки до цього часу. Він вступив в переписку з королевою Англії, признавався в повазі до неї, пропонував вийти заміж за нього і обєднати імперії, на що королева резонно йому відповіла, що його рід немає будь-якого відношення до князівського роду Ярослава Мудрого. Ясна річ, в останньому листі Іван 4 всяко обізвав королеву і переписка закінчилась. тоді ж і спалив Ярославль, вотчину Курбського і винищив всю родину. Так і зараз - запросили Бореля, щось сказав в неунісон, обгадили, і почали сміятись над недоумком - чого приїхав ? і хто ти такий.? добре, що не побили. Для них ЕС - це мертвонароджене утворення. І Хрущов з нього сміявся, і Брежнєв, Горбачову ніжніша була Англія та Америка. євразійство, одним словом. Однією ногою стоять на річці Урал а другу не можуть поставити в Європі, не дають
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28.02.2021 17:57 Відповісти
Азіопа!
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28.02.2021 20:22 Відповісти
Прибалты такие прибалты...)
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28.02.2021 18:02 Відповісти
Where in the States are you from?
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28.02.2021 18:26 Відповісти
Я по вашей фене не ботаю, русский. Кто такие "прибалты"?
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28.02.2021 20:00 Відповісти
Oni oba Prigozkina kontora im v den nado napisat ne mense 120 komentarev.Realno on i sam smejiotsia sto piset,no takaja u nix rabota za 400 evro v mesiac Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 3891
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28.02.2021 21:12 Відповісти
Ни о чем....
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28.02.2021 18:05 Відповісти
И опять "хохотался"! Министр окружающей среды Германии,Свенья Шульце объяснила "невозможность Германии отказаться от Северного потока 2" ... Как говорят,скажи мне как тебя зовут и ... Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 765
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28.02.2021 18:11 Відповісти
Отказаться от СП2 - легко!
А вот от денег,которые придеться потерять - не хотят.
Деньги за проданные трубы - хорошо,а вот иски от компаний не хотят!
Хотят,чтоб США санкциями додавило,тогда и исков не будет.
Нормально. Себя не обделят. Да и перспектива стать крупнейшим газовым хабом ЕС на шару тоже заманчиво!
Вот и считают деньги на перспективу.
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28.02.2021 20:29 Відповісти
З Європи приїхав Боррель
В мацковський кацапський бордель,
Однако, єво там імєлі
Во всє європєйскіє щєлі,
Отвєт у Борреля бил точєн, -
Что он глубоко озабочєн.
Такі дипломати Європи, -
***** бєсконєчно до жопи!
Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 7642
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28.02.2021 18:17 Відповісти
Да не может быть одновременно запор и понос! Санкции можно было наложить и без унижения, было б желание. Зачем целовать жопу гопнику, чтобы потом врезать ему по морде?
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28.02.2021 18:39 Відповісти
И услышал Боррель в ответ - И не то, что бы Да! И не то, что бы Нет!
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28.02.2021 18:53 Відповісти
Удовольствие и унижение. Все как любят в Европе.)
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28.02.2021 19:29 Відповісти
Садомазохизм какой-то
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28.02.2021 23:22 Відповісти
В жизни всему уделяется место,
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло. (с) Рулатэ
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28.02.2021 23:24 Відповісти
Хто так переговори веде , відмовилися від нафти і газу, і ті самі приїдуть.
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01.03.2021 00:33 Відповісти
радостное унижение что ли? Ломай меня полностью Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 2212
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01.03.2021 00:43 Відповісти
 
 