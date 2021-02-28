Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс
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Візит високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля в Росію на початку лютого був одночасно і приниженням, і успіхом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив в інтерв'ю 28 лютого міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс.
"Думаю, що це все-таки було приниженням. З іншого боку, я також вважаю, що цей візит був успіхом. Тому що без цього візиту, думаю, зараз не було б рішення про санкції", – сказав він.
Ландсберґіс додав, що Євросоюз не має "бути на позиціях того, хто просить про діалог", незважаючи на прагнення переговорів із Росією.
"Це неконструктивно. Очевидно, що їм не потрібен такий діалог. Вони не хочуть говорити. Є теми, на які [глава МЗС Росії Сергій] Лавров любить говорити. А є теми на кшталт України, [російського опозиціонера] Навального або [лідерки білоруської опозиції] Світлани Тихановської, про які він не хоче говорити. У такому разі це не дискусія. Ти просто погоджуєшся прийти і послухати, що тобі скаже інша сторона. А дискусія – це коли говорите і ви, й інша сторона. Тому я б почекав, поки Росія захоче поговорити", – підкреслив міністр.
Брюссель, на думку міністра, зробив висновки після візиту Борреля в Москву.
Боррель відвідував Москву 4-6 лютого. За підсумками діалогу з Лавровим європейський чиновник заявив, що Брюссель може ініціювати нові санкції відносно Росії, зокрема через отруєння і подальше ув'язнення Навального. Дипломат зазначив, що Росія не зацікавлена в налагодженні відносин з Брюсселем. Боррель також говорив, що "наполягав на повазі територіальної цілісності" України.
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель назвала цей візит "катастрофою".
Лавров після візиту Борреля заявив, що Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом, якщо це станеться з ініціативи ЄС. У МЗС Німеччини назвали заяву Лаврова бентежною і незрозумілою. За словами представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, РФ таким чином дає зрозуміти, що не готова до взаємовигідної співпраці і діалогу.
Будь ласка, зачекайте...
а это на пользу и Киеву и Брюсселю
Як американці,азійці,африканці,австралійці чи індійці.
Расеяяне - це діагноз.
А от діагнози (навіть екзотичні! "Крисчане"!) - є!
Ну вважає себе один Наполеоном,інший що в нього якась не людська щелепа - це теж діагноз!
Тепер знатиме дід, як гостей приймають.
Этих 'успехов' у рашки уже море
И это радует.
Или "наши успехи", или"радует".
"Место сидения определяет точку зрения".
Истинна,проверенная тысячелетиями.
Этих козлов, выгодней в узде держать и подкармливать -- то кнутом, то пряником.
...шоб так в Украину еврочиновники ездили, как в парашу, по поводу и без... -- так не к кому -- власти ж устойчивой и авторитетной нэма.
Вот и приходится, решать украинские вопросы с врагами Украины, без участия Украины...
А вот от денег,которые придеться потерять - не хотят.
Деньги за проданные трубы - хорошо,а вот иски от компаний не хотят!
Хотят,чтоб США санкциями додавило,тогда и исков не будет.
Нормально. Себя не обделят. Да и перспектива стать крупнейшим газовым хабом ЕС на шару тоже заманчиво!
Вот и считают деньги на перспективу.
В мацковський кацапський бордель,
Однако, єво там імєлі
Во всє європєйскіє щєлі,
Отвєт у Борреля бил точєн, -
Что он глубоко озабочєн.
Такі дипломати Європи, -
***** бєсконєчно до жопи!
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло. (с) Рулатэ