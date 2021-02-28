Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Візит високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля в Росію на початку лютого був одночасно і приниженням, і успіхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив в інтерв'ю 28 лютого міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс.



"Думаю, що це все-таки було приниженням. З іншого боку, я також вважаю, що цей візит був успіхом. Тому що без цього візиту, думаю, зараз не було б рішення про санкції", – сказав він.

Ландсберґіс додав, що Євросоюз не має "бути на позиціях того, хто просить про діалог", незважаючи на прагнення переговорів із Росією.



"Це неконструктивно. Очевидно, що їм не потрібен такий діалог. Вони не хочуть говорити. Є теми, на які [глава МЗС Росії Сергій] Лавров любить говорити. А є теми на кшталт України, [російського опозиціонера] Навального або [лідерки білоруської опозиції] Світлани Тихановської, про які він не хоче говорити. У такому разі це не дискусія. Ти просто погоджуєшся прийти і послухати, що тобі скаже інша сторона. А дискусія – це коли говорите і ви, й інша сторона. Тому я б почекав, поки Росія захоче поговорити", – підкреслив міністр.



Брюссель, на думку міністра, зробив висновки після візиту Борреля в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию

Боррель відвідував Москву 4-6 лютого. За підсумками діалогу з Лавровим європейський чиновник заявив, що Брюссель може ініціювати нові санкції відносно Росії, зокрема через отруєння і подальше ув'язнення Навального. Дипломат зазначив, що Росія не зацікавлена ​​в налагодженні відносин з Брюсселем. Боррель також говорив, що "наполягав на повазі територіальної цілісності" України.

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель назвала цей візит "катастрофою".

Лавров після візиту Борреля заявив, що Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом, якщо це станеться з ініціативи ЄС. У МЗС Німеччини назвали заяву Лаврова бентежною і незрозумілою. За словами представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, РФ таким чином дає зрозуміти, що не готова до взаємовигідної співпраці і діалогу.





