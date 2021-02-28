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Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021

Першою власницею "Особливої відзнаки" премії Women in Arts 2021 стала журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "ООН-жінки Україна".

"У цьому році до семи основних категорій ми додали Особливу відзнаку – нагороду, яка робить Премію більш інклюзивною та відкритою. У номінації Особлива відзнака або ж Special mention ми будемо нагороджувати жінок, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру".

Володарку "Особливої відзнаки" обирають члени Наглядової ради шляхом голосування і поза загальним конкурсом.

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"З початком збройного конфлікту в Україні Валерія стала волонтеркою, а згодом молодшою сержанткою Збройних сил. Після того, як у 2016 році під час виконання бойового завдання загинув наречений Валерії, вона сублімувала біль від втрати у книжці "Життя P.S." – своєрідному щоденнику. Це, фактично, листи до нього з першого дня, як його не стало. У 2020 році книгу ветеранки драматизували: прем'єра п'єси за її співавторства відбулася у Львові на сцені театру ім. М.Заньковецької", - йдеться в повідомленні.

Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 01
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Топ коментарі
+20
Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 9985
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28.02.2021 19:20
+20
Вітаю.
Завжди приємно читати про відзнаки досягнень гідних людей !
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28.02.2021 19:20
+16
Поздравляю и желаю дальнейших успехов !
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28.02.2021 19:17
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Поздравляю и желаю дальнейших успехов !
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28.02.2021 19:17 Відповісти
Журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова получила премию Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 9985
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28.02.2021 19:20 Відповісти
Вітаю.
Завжди приємно читати про відзнаки досягнень гідних людей !
показати весь коментар
28.02.2021 19:20 Відповісти
Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 6332

Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 6582
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01.03.2021 00:37 Відповісти
Гідна нагорода гідній людині! Найкращі та найщиріші вітання!
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28.02.2021 19:23 Відповісти
Поздравляю. Дальнейших творческих успехов и удачи в делах.
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28.02.2021 19:23 Відповісти
Валерии ++++ , и за ветерана , и за писателя
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28.02.2021 19:29 Відповісти
Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 4305
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28.02.2021 19:29 Відповісти
Не першою власницею, а першою володаркою. Вітаю!
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28.02.2021 19:36 Відповісти
"С началом вооруженного конфликта в Украине..." Хорош брехать. Это война параши против Украины, а "конфликт в Украине" идёт только в задутых парашной пропагандой тупых мозгах. Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 4310
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28.02.2021 19:37 Відповісти
Вітаю! І дякую!
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28.02.2021 19:39 Відповісти
С такими людьми россия нас не победит
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28.02.2021 19:41 Відповісти
Щирі вітання, пані Валеріє.
Добра Вам.
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28.02.2021 19:47 Відповісти
Не - "С началом вооруженного конфликта в Украине...." а "С началом российского военного нападения на Украину..."
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28.02.2021 19:57 Відповісти
Бутусов дуже правильно висловився відносно кацапського пропагандона Шарікова.
Повага Бутусову.
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28.02.2021 20:21 Відповісти
Молодец !!!
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28.02.2021 20:09 Відповісти
Поздравляем !
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28.02.2021 20:16 Відповісти
Вітаємо!
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28.02.2021 20:43 Відповісти
Вітаю, Лєрочко!
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28.02.2021 20:45 Відповісти
Вітання, чудова жіночко! 💛💙 Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021 - Цензор.НЕТ 1781
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28.02.2021 20:52 Відповісти
Лера умница и боец,)))
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01.03.2021 02:39 Відповісти
 
 