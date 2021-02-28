Журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова отримала премію Women in Arts 2021
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Першою власницею "Особливої відзнаки" премії Women in Arts 2021 стала журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "ООН-жінки Україна".
"У цьому році до семи основних категорій ми додали Особливу відзнаку – нагороду, яка робить Премію більш інклюзивною та відкритою. У номінації Особлива відзнака або ж Special mention ми будемо нагороджувати жінок, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру".
Володарку "Особливої відзнаки" обирають члени Наглядової ради шляхом голосування і поза загальним конкурсом.
"З початком збройного конфлікту в Україні Валерія стала волонтеркою, а згодом молодшою сержанткою Збройних сил. Після того, як у 2016 році під час виконання бойового завдання загинув наречений Валерії, вона сублімувала біль від втрати у книжці "Життя P.S." – своєрідному щоденнику. Це, фактично, листи до нього з першого дня, як його не стало. У 2020 році книгу ветеранки драматизували: прем'єра п'єси за її співавторства відбулася у Львові на сцені театру ім. М.Заньковецької", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Добра Вам.
Повага Бутусову.