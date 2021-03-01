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Росія (47263) Донбас (21733) снайпери (313) Скібіцький (262)

Майже 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький

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Майже 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький

Снайперські підрозділи Росії активно діють на Донбасі, а територія України стала полігоном для випробування новітнього снайперського озброєння російських силових структур.

Про це повідомили проєкту Радіо Свобода Донбасс.Реалії в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Також, за даними ГУР, починаючи з 2016 року, штатні снайпери з’явилися у першому та другому армійських корпусах підтримуваних Росією угруповань "ДНР" і "ЛНР". Навчання цих підрозділів здійснюють інструктори з Росії.

"За нашими даними, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить близько 450 військовослужбовців-снайперів. Крім того, на територію України зараз дуже активно заходять снайперські групи збройних сил Росії, ФСБ, інших силових структур. Це близько 50 осіб, які постійно перебувають на нашій території для того, щоб відпрацьовувати найбільш важливі завдання і, крім того, підвищувати свій бойовий досвід з застосування снайперського озброєння в сучасних конфліктах", – розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, здебільшого це короткий період часу, коли снайперська група заходить із території Росії на Донбас, виконує поставлене завдання, відпрацьовує елементи для підвищення своїх професійних якостей та перевіряє новітнє озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні у Росії в окупованому Криму недостатньо сил для масштабної операції вглиб України, - Скібіцький

"Якщо заходять російські підрозділи, або це можуть бути навіть окремі групи зі складу першого-другого армійського корпусу, то вони уже використовують найбільш новітні гвинтівки – це великокаліберні гвинтівки, це гвинтівки, які випуску 2010-2012 років – ті, які якраз випробовуються в бойових умовах – та ж сама снайперська гвинтівка Лобаєва, вона є в п’яти модифікаціях. Крім того, є й іноземні зразки – це більш такі далекобійні зразки, які можуть вести вогонь від двох із половиною тисяч метрів і далі", – додав він.

Натомість бойовики угруповань "ДНР" і "ЛНР" на озброєнні мають класичну гвинтівку Драгунова. За даними ГУР Міноборони, для їхніх тренувань із 2015 року активно використовували територію Росії. Снайперські групи відправляли в Ростовську область РФ, а також у Краснодарський край, зокрема на полігон "Молькіно". З 2016 року підготовку снайперів здійснюють на території окупованого Донбасу.

"За даними воєнної розвідки, у грудні минулого року на території України, в окупованих районах були проведені збори снайперських підрозділів із залученням офіцерів збройних сил Росії, які як інструктори прибули з території Ростовської області для проведення цих зборів, проведення окремих занять і контролю уже результатів підготовки снайперських підрозділів першого та другого армійського корпусів", – розповів Вадим Скібіцький.

Також читайте: Росія на спільних навчаннях з Білоруссю в 2013 році відпрацьовувала сценарій майбутнього захоплення Донбасу, - представник ГУР МО Скібіцький

Згідно з даними, які Донбас.Реалії отримали від Міністерства оборони України, минулого року снайпери на Донбасі вбили 11 українських військових, вісьмох військовослужбовців поранили. У січні цього року – троє загиблих, один поранений. У лютому повідомлялось про двох загиблих від снайперського вогню.
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Топ коментарі
+18
Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 2182
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28.02.2021 20:25
+17
Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 2910 Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 3368
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28.02.2021 21:19
+11
В российском городе Самара снайпер изменял жене с собакой
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28.02.2021 20:25
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Близько 50 російських снайперів постійно перебувають на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 3826
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28.02.2021 20:58 Відповісти
Интересно получается в сепаров активно действуют снайпера которые пуляют незапрещенным минскими соглашениями калибром а в то же времья антиснайперские системы запрещены минскими соглашениями.Так кто и о чем вернее чем думал когда соглашался на такие условия?
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28.02.2021 21:13 Відповісти
Пригласите 50 пар американских антиснайперских групп. Пусть поразвлекаются и отобьют охоту кацапам ступать ногой на украинскую землю.
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28.02.2021 21:22 Відповісти
Зимой можно и финнов пригласить. Пусть лаптеногим укажут на свое место
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28.02.2021 21:25 Відповісти
та тут даже и нашим контрснайперам бы поработать без запретов и наказания за свою работу
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28.02.2021 21:26 Відповісти
от кацапські під@ри, щиро бажаю вам здохнути, і вашим дітям випердишам теж
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28.02.2021 21:35 Відповісти
ну на то и зе-лупа квартальная у власти,что бы наших воинов кацапы побольше поубивали,заодно и на контракт никто идти не захочет - кто пойдет в тир мишенью...если нельзя не только страну защищать,но и свою жизнь. зебилы,вы зробыли цэ разом.
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28.02.2021 21:36 Відповісти
Мне кажется, или все это уже было?
https://www.youtube.com/watch?v=lNwIWQtbKKg
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28.02.2021 22:00 Відповісти
Ну так для этого необходимо тренировать контрснайперские группы ВСУ, СБУ, МВД.
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28.02.2021 22:07 Відповісти
Наши суды считают это убийством и дают сроки.
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01.03.2021 10:18 Відповісти
пожалуйста, пруфы, где осужден член контрснайперской группы за ликвидацию снайпера ДНР - и я лично с вами сегодня же выйду пикетировать этот суд.
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01.03.2021 12:19 Відповісти
кацапов и ватников выжигаем на перегной.и в тылу тоже
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28.02.2021 22:20 Відповісти
Міністр оборони,а в нас снайпери є,чи вони не передбачувані,як штатний підрозділ в бюджеті??
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28.02.2021 22:26 Відповісти
а наш шантеклер що робить? визнав американські комплекси непрактичними, здав на склад, своїм снайперам заборонено виходити на позиції, а пацакам можна. Придбав порох 100 дальнобійних СГ, кращих немає у світі. А наші кренделі з заводу Маяк тицяють перероблену мосінку та протитанкову рушницю 14.7, купіть-це сила. може там вже гвинтівку Бердана перероблюють, хто зна. А може переробили монгольські луки і заточують під іншим кутом стріли.
цікавий висновок: ми зробили їх разом (ВСУ) Та що з них взяти, вони тільки шниряють по ВСУ і дивляться де нагадити і догодити пацакам.
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28.02.2021 22:39 Відповісти
Взагалі то треба щоб вони там були не на постійній основі, а залишилися навічно, безповоротно в свої *****.
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01.03.2021 06:37 Відповісти
вопрос говорящей голове - а нахера существует украинская разведка... чмошники вы... зная наличие снайперов и не убивая их, украинская разведка совершает военное преступление - не уничтожает врага...
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01.03.2021 06:54 Відповісти
все верно есть снайпера есть место расположения есть разведка есть байрактары и ......
отсутствие желания
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01.03.2021 07:57 Відповісти
Миргородські авіатори тренувались атакувати винищувачі противника за складних погодних умов https://defence-ua.com/photo/mirgorodski_aviatori_trenuvalis_atakuvati_vinischuvachi_protivnika_za_skladnih_pogodnih_umov-91.html
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01.03.2021 10:53 Відповісти
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