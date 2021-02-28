УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10825 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
14 160 46
Білорусь (5971) Литва (1538) МЗС (3560) Росія (47263) Ландсбергіс Габріелюс (143)

Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що для президента Росії Володимира Путіна санкційний тиск на Білорусь несе значно більші витрати на Мінськ, ніж на фінансування бойовиків на сході України.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції діють, економіка в поганій формі, вона фактично в руїнах. І нести цей тягар тепер має президент Росії Путін, адже саме він видає Мінську кредити, коли той їх потребує. До слова, Лукашенко й Путін зустрічалися цього тижня в Сочі. Проблема стає дедалі більшою. Одна справа для Путіна – фінансувати окуповані території на сході України. І зовсім інша – 10-мільйонну країну, яка не може сама себе підтримувати через санкції та режим, що розпадається. І Лукашенко не пропонує ніякого вирішення проблеми. Він сховався в бункер, живе в замку і ходить всюди з автоматом Калашникова. Так не можна керувати країною – думаю, це очевидно й для росіян", – сказав Ландсбергіс.

Він додав, що тиск на Білорусь працює і його треба нарощувати.

Також читайте: Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію"

"Треба допомогти народу в цій битві настільки, наскільки це в наших силах. Хтось надав притулок опозиції, яка була змушена виїхати. Зокрема, це відбувається у Вільнюсі. Мова також про правосуддя. Офіс генерального прокурора Литви відкрив справу проти білоруської поліції. Ми зробили це за заявою одного з тих білорусів, хто мусив втікати з Білорусі після того, як сам пережив тортури з боку білоруських силовиків.

Я вважаю, що інші країни мають зробити те саме – запропонувати допомогу своїх систем правосуддя для тих білорусів, які змушені виїхати. Адже, можливо, це займе деякий час, поки правосуддя запанує в самій Білорусі. Якщо вони зможуть це зробити в Європі, то зараз відчують справедливість хоча б на цьому рівні", – зазначив міністр закордонних справ Литви.

Читайте: Візит Борреля у Москву був одночасно і приниженням, і успіхом, - глава МЗС Литви Ландсберґіс
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Это ж не х-йлу финансировать, а оленям кацапским Глава МИД Литвы Ландсбергис: Одно дело для Путина финансировать оккупированный Донбасс, совсем другое - Беларусь - Цензор.НЕТ 3067
показати весь коментар
28.02.2021 22:48
+8
Та пусть интенсивнее спонсирует, быстрее развалится винторогия на мелкие губернии и погрязнет в междусобойчиках, а там и исдохнет это недоразумение на планете.
показати весь коментар
28.02.2021 22:51
+7
Сколько валежника собрал сегодня?
показати весь коментар
28.02.2021 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это ж не х-йлу финансировать, а оленям кацапским Глава МИД Литвы Ландсбергис: Одно дело для Путина финансировать оккупированный Донбасс, совсем другое - Беларусь - Цензор.НЕТ 3067
показати весь коментар
28.02.2021 22:48 Відповісти
_С одной стороны, видите ли, верно подмечено, а с другой, понимаете ли, олени не хозяева ни своей стране, ни казне. А владеет всем этим единолично старый вымлядок, психопат и людоед, так что в этом смысле действительно финансирует.
показати весь коментар
28.02.2021 23:32 Відповісти
Но чтоб х-йло профинансировало из кубышки, олени должны наполнить эту кубышку Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь - Цензор.НЕТ 1497
показати весь коментар
01.03.2021 10:53 Відповісти
Вестимо.
показати весь коментар
01.03.2021 11:01 Відповісти
Ну не скажите! Такими темпами от так и дворец не достроит!
показати весь коментар
01.03.2021 09:33 Відповісти
Сколько валежника собрал сегодня?
показати весь коментар
28.02.2021 22:53 Відповісти
Та пусть интенсивнее спонсирует, быстрее развалится винторогия на мелкие губернии и погрязнет в междусобойчиках, а там и исдохнет это недоразумение на планете.
показати весь коментар
28.02.2021 22:51 Відповісти
Так хто там порохнявий? Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь - Цензор.НЕТ 7293 №57
показати весь коментар
28.02.2021 23:16 Відповісти
Пятак погнутый
показати весь коментар
28.02.2021 23:19 Відповісти
Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь - Цензор.НЕТ 8025
показати весь коментар
28.02.2021 23:30 Відповісти
Він і так фінансує свою армію, яка, коли стоїть в Росії, просто протираючи штани - більш збиткова, ніж коли вона годується на інших територіях.
показати весь коментар
28.02.2021 22:53 Відповісти
Ватный длбб,вот сейчас было смешно про * подножный корм* на чужой территории.Боевые действия даже небольшой интенсивности требуют денег, денег и еще раз денег.Кстати, винторогий -чугунные рога, пиши своим хрюсским эсперанто, от тебя несет кислыми щами и портянками
показати весь коментар
01.03.2021 09:21 Відповісти
дебильная курва, отвали. Тебе говорю на том языке, на котором тебе лучше понимается.
показати весь коментар
01.03.2021 15:23 Відповісти
Баклуха Болтай, пшло вон отсюда , рашкотварь ! Как тебе уровень мышебратства,животное?
показати весь коментар
01.03.2021 15:42 Відповісти
соси, скотина
показати весь коментар
03.03.2021 18:35 Відповісти
Просто кацапы затянут пояса и потерпят ещё лет 20😁
показати весь коментар
28.02.2021 23:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JkYvmonJo5g русских унижают на занзибаре, их не навидят везде
показати весь коментар
28.02.2021 23:15 Відповісти
Путін українською має звучати як і російською - Владімір. Не треба його називати Володимир, одомашнюючи ту скотину.
показати весь коментар
28.02.2021 23:16 Відповісти
Дуже здивувався, коли прочитав, що це ім'я має скандинавські, а не слов'янські корені - пішло від "Вольдемар".
показати весь коментар
28.02.2021 23:19 Відповісти
Ім'я це древнє, германо-слов'янське, з майже однаковою етимологією. Вольдемар-великий володар.
показати весь коментар
01.03.2021 00:23 Відповісти
Дякую, цікаво. Тут детальніше.
показати весь коментар
01.03.2021 11:59 Відповісти
Чавити нанівець, цей ординський гнидник,розплідник тероризма !!!))))
показати весь коментар
28.02.2021 23:19 Відповісти
Из-за каких санкций? Которые запрещают белорусским чиновникам визы и счета? Что он мелет?
показати весь коментар
28.02.2021 23:30 Відповісти
Neploxo Lansbergis govorit sovsem poxoz na svojego dedusku,nexuze cem bil Linkevicius . Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь - Цензор.НЕТ 3207
показати весь коментар
28.02.2021 23:32 Відповісти
Ну да... Из Донбасса даже металлолом вывезли, а и Беларуси-то что взять? Креветки с ананасами?
показати весь коментар
28.02.2021 23:34 Відповісти
Є ще неголена бульба,ківі зветься !!!)))
показати весь коментар
28.02.2021 23:36 Відповісти
A pocemu vy dumajete sto tam nemozet bit krevetki?U nas Litve ix vyracyvajet jest specialnyje baseijni zakupajet iz ameriki malenkije i tut ix vyracyvajet.Xorosi biznis no nado prismatrivat za nimi temperatura ,kislarod i tak daleje.Mne kazetsia 46 evro za kilogram u nas prodajut ix supermarketax
показати весь коментар
28.02.2021 23:43 Відповісти
Хрущёв теж кукурудзу, на всьому радянському просторі, намогався вирощувати !!!)))
показати весь коментар
28.02.2021 23:47 Відповісти
Da u nas tak jest i zapadnoj Evrope jest baseini ix vyracyvajet krevetki.U nas tak oni po 1 tone v mesiac ix prodajut,oni bystro rastut realno za 3 mesiaca mozno prodovat.No temperatura ne mense 27 gradusov,kislorod postojani.Jest malenkije baseini,jest bolsije
показати весь коментар
28.02.2021 23:51 Відповісти
Грабить Беларусь кремлевским бандюганам хватит лет на пять. а потом... А что будет потом их это не волнует
показати весь коментар
28.02.2021 23:52 Відповісти
Landsbergis segodnia zaplatyl straf ot nasej policiji za to sto telefonom govoril za ruliom.Vydyte policija ostrofovala i ego za narusenyje.Tak on jest glavni v partiji kotoraja uvereno vygrala vybori Litve,mozno skazat ego golos bolse cem prezidenta
показати весь коментар
28.02.2021 23:57 Відповісти
В 20 лет уже работал в Брюсселе в МИД. Где он успел получить образование чтобы стать функционером в таком жирном месте? В ПТУ? В 32 уже глава ведущей партии. В 39 уже глава МИД. Никакими выдающимися данными не отличается. Это же кумовство, точнее внучковство, в чистом виде.)
показати весь коментар
01.03.2021 07:08 Відповісти
Znacit umni celovek,kak i ego deduska bil samim izvesnim politikom s kotorim cytalis vse.Pri ciom tut kumstvo jesli na golosovaniji za nego progolosovali pocti vse iz partiji..Nenado griaziu lit i zavydovat celoveku ne vse umnije rozdajutsia.Ja ponimaju osobeno ruskije nenavidet ego,no pridiotsia smeritsia
показати весь коментар
01.03.2021 08:17 Відповісти
vot vcera na vyborax za nego golosovali 122 protiv 5 perevybrali vsio legalno svobodno golosovali.Rabotall on ambasade 3 sekretoriom proxodil stazirovku on vet i ucilsia VIlniuse unoverstitete.MNogyje studenti proxodit stazirovku zarubezom
показати весь коментар
01.03.2021 08:30 Відповісти
З моменту як Білорусь підтримала окупацію Криму в ООН а самі білоруси радісно і масово поїхали в Крим "без хохлів" ця країна стала гібридним ворогом України. Затримання ФСБ в білорусі пацанчика Гриба, вивезення його в РФ і засудження вже навіть для тупих остаточно прояснило ситуацію! Ми повинні припинити з ними будь які стосунки і не купувати нічого білоруського. Нічого! Я так і роблю з 2014 року і закликаю це робити всіх. Це ж очевидно що друг і утриманець нашого ворога є нашим ворогом! Чим дорожче буде коштувати кацапам утримання Білорусі, Криму та ОРДЛО тим менше витратять на війну в Україні.
показати весь коментар
01.03.2021 00:24 Відповісти
_Каким ещё гибридным?! Это - военный. Союзник. Врага. С его территории в любой момент рашисты нападут на нас и/или ЕС и НАТО.
показати весь коментар
01.03.2021 00:33 Відповісти
Лукашенко увесь час публічно декларував "дружні стосунки" (пускав збирати гриби в лісі) і в той же час тишком підтримував кацапську воєнщину спрямовану на атаку України через білоруську територію. До Києва від кордону лише 240 км. ... Не потрібно бути дуже розумним стратегом і тактиком щоб бачити тут проблему.
показати весь коментар
01.03.2021 00:44 Відповісти
80! Всего-навсего 80 - по прямой от самой южной точки до Киева.
показати весь коментар
01.03.2021 00:50 Відповісти
Одно и тоже если честно
показати весь коментар
01.03.2021 00:42 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
01.03.2021 01:15 Відповісти
Если в Беларуси победит оппозиция она развернется в сторону Москвы. Ведь почти все беларусы русскоязычные и считают Московию братской страной. Поэтому для нас нет разницы кто там будет править. Но Лукашенко, несмотря на риторику, государственность Беларуси держит и не собирается ее сливать. А "оппозиция" еще неизвестно. Тем более оппозиция неоднородна и в какой-то момент на выборах могут победить те, кто точно сольют Беларусь. Народ может решить, что по экономическим причинам лучше уж стать частью тех и выберут таких.
показати весь коментар
23.07.2021 22:26 Відповісти
 
 