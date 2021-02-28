Глава МЗС Литви Ландсберґіс: Одна справа для Путіна фінансувати окупований Донбас, зовсім інша - Білорусь

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що для президента Росії Володимира Путіна санкційний тиск на Білорусь несе значно більші витрати на Мінськ, ніж на фінансування бойовиків на сході України.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції діють, економіка в поганій формі, вона фактично в руїнах. І нести цей тягар тепер має президент Росії Путін, адже саме він видає Мінську кредити, коли той їх потребує. До слова, Лукашенко й Путін зустрічалися цього тижня в Сочі. Проблема стає дедалі більшою. Одна справа для Путіна – фінансувати окуповані території на сході України. І зовсім інша – 10-мільйонну країну, яка не може сама себе підтримувати через санкції та режим, що розпадається. І Лукашенко не пропонує ніякого вирішення проблеми. Він сховався в бункер, живе в замку і ходить всюди з автоматом Калашникова. Так не можна керувати країною – думаю, це очевидно й для росіян", – сказав Ландсбергіс.

Він додав, що тиск на Білорусь працює і його треба нарощувати.

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"Треба допомогти народу в цій битві настільки, наскільки це в наших силах. Хтось надав притулок опозиції, яка була змушена виїхати. Зокрема, це відбувається у Вільнюсі. Мова також про правосуддя. Офіс генерального прокурора Литви відкрив справу проти білоруської поліції. Ми зробили це за заявою одного з тих білорусів, хто мусив втікати з Білорусі після того, як сам пережив тортури з боку білоруських силовиків.

Я вважаю, що інші країни мають зробити те саме – запропонувати допомогу своїх систем правосуддя для тих білорусів, які змушені виїхати. Адже, можливо, це займе деякий час, поки правосуддя запанує в самій Білорусі. Якщо вони зможуть це зробити в Європі, то зараз відчують справедливість хоча б на цьому рівні", – зазначив міністр закордонних справ Литви.

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