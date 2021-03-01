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Новини Політика України
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євроінтеграція (428) посол (1006) Естонія (1041) Євросоюз (7042)

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск

На вступ до Європейського союзу Україні знадобиться ще років десять. Їх потрібно витратити на проведення реформ.

Про це розповів посол Естонії в Україні Каімо Кууск в інтерв'ю "Рубрика", передає Цензор.НЕТ.

"Ну, думаю, колись Україна стане членом ЄС. Цей процес займатиме час. У нас це також зайняло час. З того моменту, коли ми дійсно усвідомили, що хочемо бути в ЄС, ми почали реформуватися. Коли ми зрозуміли, що вводимо ці реформи для себе, а не для Брюсселя чи Вашингтона, вони почали діяти. Отже, це як у школі, якщо хтось тобі каже: "Гей, вивчи математику, бо ти мусиш", ти не надто рвешся вчитися. Але якщо ти справді розумієш, що тобі потрібна математика, тобі потрібно вчитися, а не тільки списувати… Ну, можливо, трохи можна і списати… (сміється), тоді сенс в тому буде, і все спрацює", – сказав він.

Посол зазначив, скільки часу на це знадобиться.

Також читайте: Готова сприяти співпраці з МВФ, але це далеко не основне моє завдання як посла, - Маркарова

"Я можу працювати на посаді посла Естонії максимум 4 роки, тому я можу з легкістю вам сказати 5 років, а потім вернутися в Естонію, де ви не зможете потім мені висунути претензії (сміється). Так… Але насправді скажу ー десять років. Час летить. Я хочу звернутися до українців: використовуйте цей час. Реформуйтеся, готуйтеся, і тоді одного дня європейські громадяни та лідери країн десь в Іспанії, Франції чи скандинавських країнах запитають своїх колег: "Гей, чому Україна ще не член ЄС?" – сказав Кууск.
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Топ коментарі
+12
С такой коррупцией как у нас за ЕС можно забыть.
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28.02.2021 23:35
+12
Боротьба корупціонерів з корупцією,це циркова вистава--"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
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28.02.2021 23:39
+7
Чудова була бесіда, ловолі оптимістична, з чудивими аналогіями від Портнікова з Березвоцем на Прямому сьогодні ввечері. Кучму давили спочастку Тузлою, коли сказав що Україна не Росія, потім знищували справою Гонгадзе, Кольчугами, а контролювали "рятувальним кругом" від Медведчука. З Вовкою вийшло трохи навпаки - З Медведчука почали як партнера для Буратіно з Кремлем, а коли Вовка вирішив, що йому прокремлівського рейтингу не вистачить на фоні Мертвечука , а уХйло його майже Порохом вважає, ... він за рятівним кругом повертається до США а Медведчука знищує...Та от тільки еконіміку рятувати з реформами доведеться з тими , кого йому Байден присовітує - Яценюк, Рябошапка, Порошенко...Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 2757)
Маркарова доречі теж згодиться...
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28.02.2021 23:47
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С такой коррупцией как у нас за ЕС можно забыть.
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28.02.2021 23:35 Відповісти
Але ПЕРЕСТАТИ красти, то прийдеться ВСІМ працювати! А як же не хочеться працювати..... Легше отримувати, на халяву, десятки міліонів.... Ці не зможуть....
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01.03.2021 00:11 Відповісти
Дела «слили» при Порошенко: почему с Арбузова и Табачника могут снять санкции28 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 1Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 5971Уголовные дела против представителей команды Януковича развалены…Читать далее
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28.02.2021 23:36 Відповісти
Кому цікава твоя брехня , яку ваяють в жо₴тій пресі ?!
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28.02.2021 23:48 Відповісти
73% лохторату !!!)))
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28.02.2021 23:52 Відповісти
Кто бы сомневался в Барыге. Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 6961
Деньги Яныка вывел. Дела по Майдану развалил.
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01.03.2021 00:03 Відповісти
Тільки при Порошенку проти них Європа санкції вводила, а прийшов клоун і санкції знімаються, бо "основной причиной отмены ограничений стало то, что власти Украины не представили убедительных доказательств целесообразности сохранения мер против Сергея Арбузова и Дмитрия Табачника". Санкції вводяться не певний термін по закінченні якого влада повинна надати підтвердження на продовження санкцій. Чого клоун за два роки не цього не зробив питай у нього. А не зробив бо так йому порадили радник преЗЕдента Портнов, Татаров - куратор силовиків в ОПі, і генеральна прокурорша зеленського Венедіктова.
Висновок: зебидлу треба навчитись читати інформацію, а не перекладати з хворої наркоманської голови на здорову голову Порошенка.
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01.03.2021 00:22 Відповісти
проплаченый порохобот. обьясни следующую инфу

21 февраля 2018 года Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

и сняли их в 2019 вслутсвии этого решения.

это "проффффесионал луценко" и такие "патриоты" профуккали

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9540 в этом 100% виноват зеленский и венедиктова да?)

а против того же Ефремова.. еще в 2016 были сняты обвинение за сепратизм..
а 3 года "патриоты" держали его в сизо.. искали доказательства по двум другим делам... но както недошли до суда.....
ведно только и держали.. для показухи

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9540 и тот же Портнов в 2015м году выиграл суд в ЕС о снятии санкций..

вот "лжепатриоты бухтят нам про олигархов"
а если глянуть список Форбс Украина, то выйдет что "чесный человек служивший стране более 20 лет. занимавший высочайший должности", почему то богаче людей которые всю жизнь рубили бабло

Порошенко - 20 + лет на службе страны ( с 98го гдето)

Фирташ -газовый барон куча облгазов его и куча фирм.
Коломойский -сами знаете кто на госслужбе ток чуть был в ДнепрОГА

угадайте кто из троих "самый бедный", а два других както госдолжностями особо непохвастаються

и что у нас там по закону. с бизнесом и депутатством? с должностями на службе страны и бизнесом
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01.03.2021 02:06 Відповісти
Брехня! При Порохе Ефремов сидел в СИЗО.
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01.03.2021 06:51 Відповісти
прочтите еще раз

а против того же Ефремова.. еще в 2016 были сняты обвинение за сепратизм..
а 3 года "патриоты" держали его в сизо.. искали доказательства по двум другим делам... но както недошли до суда.....

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9511
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01.03.2021 23:30 Відповісти
Звичайно це Пєтя їх всіх повідпускав і зараз не дає можливості патріоту-Блазню все чітко зробити.
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02.03.2021 06:05 Відповісти
Вони швидше повірять в брехливі маніпуляції ніж в конкретні факти.
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01.03.2021 06:52 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією,це циркова вистава--"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
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28.02.2021 23:39 Відповісти
Чудова була бесіда, ловолі оптимістична, з чудивими аналогіями від Портнікова з Березвоцем на Прямому сьогодні ввечері. Кучму давили спочастку Тузлою, коли сказав що Україна не Росія, потім знищували справою Гонгадзе, Кольчугами, а контролювали "рятувальним кругом" від Медведчука. З Вовкою вийшло трохи навпаки - З Медведчука почали як партнера для Буратіно з Кремлем, а коли Вовка вирішив, що йому прокремлівського рейтингу не вистачить на фоні Мертвечука , а уХйло його майже Порохом вважає, ... він за рятівним кругом повертається до США а Медведчука знищує...Та от тільки еконіміку рятувати з реформами доведеться з тими , кого йому Байден присовітує - Яценюк, Рябошапка, Порошенко...Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 2757)
Маркарова доречі теж згодиться...
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28.02.2021 23:47 Відповісти
В Віслючка когнітивний дисонанс трапиться ,як лише почує прізвище Порошенко !!!)))
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28.02.2021 23:51 Відповісти
Сьогодні Гонгадзе розповіла, що Маркарова (міністр при вдалих урядах Порошенко) готує вже разом з попередникоом послом- телефонну розмову байдена з Вовкою... То куди ж Віслючку подітись - на розчепірці між Єрмаком й патріотами???
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01.03.2021 00:13 Відповісти
Потрапив віслючок в піз....орез,будем делать посмотреть !!!Запасаємось попкорном ,далі буде веселіше ))))
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01.03.2021 00:18 Відповісти
От тільки як бути з тим, що трапилось 22 лютого з Бурбаком у Конча Заспі , якого лиш дипломати США врятували від помсти Воки за вагенргейт... Й Аферистовч щось зник...
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01.03.2021 00:22 Відповісти
Якщо Порох наступний президент, тому розчепірка - це тюрма або Ростов для віслюка.
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01.03.2021 01:35 Відповісти
Nataliia Radchenko Кучма патріот? Він два строки керував.
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01.03.2021 00:27 Відповісти
'доки зятю не добудував олігархічну імперію... Він не патріот він укрореаліст
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01.03.2021 00:37 Відповісти
Nataliia Radchenko Це як зрозуміти?
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01.03.2021 00:44 Відповісти
А я Світське життя з Осадчою ненароком подивився. Значить, Осадча питає Жана Беленюка спочатку про святкування ювілею, потім задає питання про фото де він спить у ВР в депутатському місці. Для спортсмена заснути сидячи в кріслі і втикаючи на трибуну це цілком нормально, тим більше крепатура може спровокувати сонливість. І це була б цілком нормальна відповідь. Але промитий зєленькою мозок видав іншу відповідь: «А ви подивіться фотки де Порошенко спить в депутатському кріслі!»
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01.03.2021 01:31 Відповісти
Краще подаруйте кловуну електролісапет.
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28.02.2021 23:45 Відповісти
Иначе говоря, выходя из сортира, надо пользоваться не казеной бамажкой, а своей личной.
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28.02.2021 23:45 Відповісти
Джо Байден вылечит советское быдло простым способом...,к примеру Марси Каптур заявила : Джо Байден хочет видеть Украину и Белорусь членами НАТО и ЕС...,Мавзолейные Путлерцы имперцы....Голос... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 6928
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28.02.2021 23:46 Відповісти
А ЕС нужно, чтобы они были в ЕС?
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01.03.2021 06:13 Відповісти
Выборы в 2019 года показали уровень деградации украинского общества, аж 73 % , я был в шоке и по этому никаких реформ не будет , и не будет Украины в ЕС .
Почему ?
Народ хочет халяву , а не работать , хочет коррупцию , все дают , все берут, это уже болезнь, а лечить ее никому ,а с этим реформы не возможны и нищета будет в Украине процветать .
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28.02.2021 23:49 Відповісти
Евросоюз и зе- команда это разные полюса. В большинстве случаев верховентствует Закон и Право, а не хотелки президента и шобла зе-путанов, голосующих за бабло в конвертах
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28.02.2021 23:49 Відповісти
Все хают ЗЕ не замечая что его выбрали те , кто хотел это , что есть сегодня.
Народ хочет то , что делает ЗЕ . Такой в Украине народ
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28.02.2021 23:52 Відповісти
Ти не прав Денис. Вибори- виборами, а дійсність зовсім інша! Можна допустити, що купили вже так, як і рябого....
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01.03.2021 00:15 Відповісти
Дальше больше,...визит президента США в Киев запланирован на 24 августа 2021 года...на 30-ю годовщину Независимости...,Зеля продался Госдепу Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9406Кстати визит Патриарха Вселенского Варфоломея запланирован тоже на 24 августа.Прямо Паломничество в столицу Украины...
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28.02.2021 23:51 Відповісти
Кремлёвскому Фюреру срывают все планы по захвату Украины Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 8374
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28.02.2021 23:57 Відповісти
Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться для себя, - Чтобы реформироваться для себя ,украинцам вначале нужно не лениться управлять своим государством ,а так получается украинский народ доверяет( навязывают им) управлять людям у которых есть свои государства или которые тяготеют к Мацкве Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 5341
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28.02.2021 23:55 Відповісти
Украина должна реформироваться/ Эстонией правят эстонцы. Украиной правит израильский глист Коломойский, пожирающий Украину и отравляющий её своими испражнениями-кадровыми назначениями. Сейчас реформы в Украине невозможны.
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28.02.2021 23:57 Відповісти
да это ещё рано им говорить, ещё рано. Хоть это писалось тут и 14 и 15, но увы, прикольно жить не то же самое что жить по приколу.
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28.02.2021 23:57 Відповісти
Я себя реформировал в 1987-88 годах,когда в советскую срану армию призвали...,покойный Батя Сенатор много рассказывал об этом дерьме,но я не верил...,я честно верил в чЛенина Сралина и прочих советских Мудаков... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 8878
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28.02.2021 23:58 Відповісти
"Как молоди ми били .....как верили...." !!!))))
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01.03.2021 00:03 Відповісти
Соріше за все, "реформували" тебе "діди", та так реформували, що ти до самого дємбеля очки драїв та онучі прав всім бажаючим. До сих пір не можеш відійти від тих "реформ".
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01.03.2021 00:25 Відповісти
У нас в роду жодного комуніста по всім лініям. Починаючи з 3 класу я перестав навіть ходити в школу на всі комуністичні свята.
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01.03.2021 01:28 Відповісти
Проблемы с логикой? Так верил или не верил?
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01.03.2021 06:29 Відповісти
Саме цікаве те, що Естонії, яка першою вступила в ЄС, і близько не висувались такі вимоги як висуваються Україні. Балтійським країнам для отримання безвізу з ЄС була висунута єдина вимога, - ввести візи для Росії і для країн СНД. Які умови висував ЄС і по ходу добавляв нові, більш жорсткі вимоги до України ми добре знаємо. І знаємо чого, щоб путіна задобрити, бо він був проти. Висуваючи все нові й нові вимоги, європейці були впевнені що Україна їх ніколи не виконає. І тільки завдяки наполегливості Порошенка вимоги по безвізу були виконані і гейропейцям (я так називаю чиновників, друзів путіна в Брюсселі) не залишалось іншого вибору, як відкрити безвізовий режим. Але й при тому, в Нідерландах придумали ще місцевий референдум щоб заблокувати.

У березні 2020 року Північну Македонію прийняли в НАТО без ПДЧ!!! Населення Північної Македонії - це пів Києва, можете уявити яка там чисельність збройних сил і як вони підсилили обороноздатність НАТО.
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01.03.2021 00:02 Відповісти
Ти вірно написав про розміри П.Македоніі!!! Тому не рівняй українців до естонців ,не за чисельністю ,а головне за ментальністю !!! Україна велика країна ,за європейськими мірками !!!)))
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01.03.2021 00:13 Відповісти
Я Естонію і естонців знаю мабуть не гірше ніж ти. І я не рівняв естонців з українцями, я писав про вимоги, які їм не висувались, а нам висувають і ще у 1000 разів більші. Я не збираюсь вести дискусію навіть про можливість порівняння України з Естонією, бо це все одно, що порівнювати 100 велетнів з одним малесеньким карликом. Я знаю ціну Україні і українському народу. А вам кацапська пропаганда вбила в голови, що українці гірші за інших і ви слідом повторюєте. Позбавляйтесь від комплексу меншовартості.
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01.03.2021 00:50 Відповісти
Myko Македонія спочатку потрапила в ЄС,але назву країни там змінили.Далеко не всі громадяни це хотіли.
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01.03.2021 02:00 Відповісти
Я писав про НАТО. Але наскільки я знаю, то щоб вступити в ЄС треба бути членом НАТО. Значить і в ЄС Македонію прийняли без ніяких умов та вимог. Ось вам подвійні стандарти.
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01.03.2021 13:05 Відповісти
Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 5062
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01.03.2021 00:18 Відповісти
Какое в куя ЕС !? Вы в своем уме !!! Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 5257 .. вот наш уровень -

"Завтра Зеленский в своем новом шоу "Украина. 20" будет рассказывать о своей судебной реформе. Например как с помощью ГСО не пускать на работу главу КС, или с помощью СБУ отключать каналы ТВ .. Житомирская колония по тебе плачет, Вова, и кста - камера Онуприенко свободна."
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01.03.2021 00:03 Відповісти
Честно врать и правду сочинять Зелемойские научились еще в 2004 году,Когда Оксана Марченко стала Мать Терезой для сегодняшнего гаранта..никто Оксанку за язык не тянул... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 4797спалилась тетка сама... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 1413
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01.03.2021 00:08 Відповісти
Трохи гумору. Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 9371.
----------------------------------------------------------------------------
Луценко вестиме політичне шоу на каналі Порошенка

Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 4300
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01.03.2021 00:09 Відповісти
Треба ще Парубія до нього позвати, щоб вдвох вели шоу шепеляве. Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 8434
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01.03.2021 00:14 Відповісти
Тоді здіпець буде вселяким 95 кв.,та Дизелям !!!))))
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01.03.2021 00:21 Відповісти
Доречі дуже кміливий та начитаний, оратор, - у нього вийде непогано. Йде на стезю Трампа))
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01.03.2021 00:39 Відповісти
Бабу Юлю візьміть казки розказувати!
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01.03.2021 01:11 Відповісти
О,це його парафія !!!)))
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01.03.2021 00:15 Відповісти
Дивіться нову передачу "АлкоПонорама" на 5-му каналі з ведучим Юрієм Луценко Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 7663
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01.03.2021 00:31 Відповісти
Ми давно трансформовані і реформовані , любе НАТОі любий союз , ніхто не витягне нас все вкрадемо.
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01.03.2021 00:10 Відповісти
Беня Коломойский пообещал Прокуратуре США отдать все украденные через ПРИВАТБАНК баблосы в количестве 570 миллиардов долларов....,я лично верю Игорь Валерьевичу,он честный Чувак...украл- вернул...,это вам не Остап Бендер Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 1810
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01.03.2021 00:14 Відповісти
Вот ведь, живешь и не знаешь, что самый богатый человек живет в Украине - Маск с Гейтсом по сравнению с ним просто нищеброды. Почитайте "Золотой теленок" там Остап по этому поводу так сказал -- "Ну, конечно, так и знал! Черноморск! Там даже в довоенное время человек с десятью тысячами назывался миллионером. А теперь могу себе представить."
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01.03.2021 06:49 Відповісти
Завтра Зеленский в своем новом шоу "Украина. 20" будет рассказывать о своей судебной реформе.
Например как с помощью ГСО не пускать на работу главу КС, или с помощью СБУ отключать каналы ТВ
Житомирская колония по тебе плачет, Вова ...
И камера Онуприенко свободна ...)
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01.03.2021 00:18 Відповісти
Игорь Валерьевич пойдет по программе "Защита Свидетеля",сдаст всех в обмен на Амнистию... Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск - Цензор.НЕТ 8033
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01.03.2021 00:19 Відповісти
Так потужні реформи вже були. Міліцію, судову систему, економіку, медицину, освіту та інші галузі реформували ще при попередниках. Скільки ще їх треба? Може, пора вже просто навести порядок в країні?
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01.03.2021 00:30 Відповісти
а посол єстонии оптимист. лет десять. хех. я то конечно не против
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01.03.2021 00:31 Відповісти
Сначала ЕС придется реформироваться от Путинского краденого бабла и от испанских и итальянских вилл его пропагандистов, как минимум
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01.03.2021 01:13 Відповісти
Реформи, можна сказати, на нульовій стадії. Це все одно, що об стінку горохом. Можна було б сказати, що вони не вміють, але ж є люди, які вміють, і їх би можна було спокійно зібрати. А значить, що не лише не вміють, а й не хочуть. Конфлікт інтересів.
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01.03.2021 01:53 Відповісти
Потому что каждая реформа в Украине почему-то приводит в задницу.
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01.03.2021 02:13 Відповісти
тому що їх навмисне викручують навиворіт. А причина одна й та ж - щоб нічого не змінювати й красти гроші.
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01.03.2021 02:21 Відповісти
"Украина" в этом обращении это кто? Это Вова Зеленский и его свора? Это тот мерзавец, который только скалится, когда ему открытым текстом говорят, что он 2 года только гадил и крышевал воров? К кому обращается этот посол Эстонии? Он имеет хоть малейшее представление о том, что происходит в этой стране?
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01.03.2021 06:04 Відповісти
Устал я в гардеробной по карманам шарить..хочу как все..газом и нефтью торговать..ну или хотя бы начальником Жэка быть
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01.03.2021 06:17 Відповісти
Та ти шо,і шо ж знову не так в Україні?Як цілком слушно сказав Порошенко:яких тобі ще реформ треба?Щоб через десятки років прийняти Україну в ЄС?
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01.03.2021 06:56 Відповісти
Корч правду казав, коли називав гЕйропу - красивим сатаною, який гарно пахне і добре вдягнений, а москалів - смердючим і страшним сатаною. Який толк Україні з єврейпейських "комісарів"? В Україні єврейські "комісари" були СТО років назад і всі добре пам'ятають до чого вони довели Україну тоді. Який толк Україні з утворення, де парламент збудований у виді ЗРУЙНОВАНОЇ ВАВИЛОНСЬКОЇ ВЕЖІ? Вони сатаністи?

У Греції корупція НА ПОРЯДКИ більша ніж в Україні, але їм чомусь міняти себе не потрібно. Греція ПІВ ТРИЛЬЙОНА ДОЛАРІВ вкрала і виплачує ті кредити по сьогодні, але їх з ЄС чомусь не виганяють...

єс, як і московія - штучне утворення по типу монстра Франкенштейна, яке здихає на наших очах
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01.03.2021 07:46 Відповісти
Чтоб вступить в ЕС надо навести порядок внутри, а для этого посадить Потрошенко, а Евросолидарность запретить, как скрытых кремлевских агентов. Всё что они делают идет на пользу Кремлю
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01.03.2021 09:04 Відповісти
Чтобы вступить в ЕС, Украина должна реформироваться не для Брюсселя или Вашингтона, а для себя, - власть 30 лет то и дело.что делает "для себья" они давно уже и в ЕС и в США. а украинский народ ,как вагаривал "папиредник азиров"- 3,14,,,уй
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01.03.2021 10:20 Відповісти
О..от вже майже прямим текстом кажуть нам .." придурки не тупіть реформуйтесь для свого крашого майбутьнього а у нас все лише косметична реформа...а чому та тому що як носили так і носим як рішали так і рішаємо...Виноватий завжди хтось а не ми самі...Та які там 10 ...20 Бо нашим людям насрать на суть свого реформування...головне нажраться любими шляхами а ттам хоч трава не рости...
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01.03.2021 12:41 Відповісти
и тогда однажды европейские граждане и лидеры стран где-то в Испании, Франции или скандинавских странах спросят своих коллег: "Эй, почему Украина еще не член ЕС?", - сказал Кууска. Источник: https://censor.net/ru/n3250599
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Этот вопрос звучит как ; "почему мы не платим дотации Украине, как Эстории, Литве, Латвии...?". Не будут они так спрашивать, я скорее предположу, что во Франции придет к власти Ле Пенша, и тоже начнет свой брексит.
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01.03.2021 13:17 Відповісти
 
 