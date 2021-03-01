Щоб вступити в ЄС, Україна має реформуватися не задля Брюсселя чи Вашингтона, а для себе, - посол Естонії Кууск
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На вступ до Європейського союзу Україні знадобиться ще років десять. Їх потрібно витратити на проведення реформ.
Про це розповів посол Естонії в Україні Каімо Кууск в інтерв'ю "Рубрика", передає Цензор.НЕТ.
"Ну, думаю, колись Україна стане членом ЄС. Цей процес займатиме час. У нас це також зайняло час. З того моменту, коли ми дійсно усвідомили, що хочемо бути в ЄС, ми почали реформуватися. Коли ми зрозуміли, що вводимо ці реформи для себе, а не для Брюсселя чи Вашингтона, вони почали діяти. Отже, це як у школі, якщо хтось тобі каже: "Гей, вивчи математику, бо ти мусиш", ти не надто рвешся вчитися. Але якщо ти справді розумієш, що тобі потрібна математика, тобі потрібно вчитися, а не тільки списувати… Ну, можливо, трохи можна і списати… (сміється), тоді сенс в тому буде, і все спрацює", – сказав він.
Посол зазначив, скільки часу на це знадобиться.
"Я можу працювати на посаді посла Естонії максимум 4 роки, тому я можу з легкістю вам сказати 5 років, а потім вернутися в Естонію, де ви не зможете потім мені висунути претензії (сміється). Так… Але насправді скажу ー десять років. Час летить. Я хочу звернутися до українців: використовуйте цей час. Реформуйтеся, готуйтеся, і тоді одного дня європейські громадяни та лідери країн десь в Іспанії, Франції чи скандинавських країнах запитають своїх колег: "Гей, чому Україна ще не член ЄС?" – сказав Кууск.
Будь ласка, зачекайте...
Деньги Яныка вывел. Дела по Майдану развалил.
Висновок: зебидлу треба навчитись читати інформацію, а не перекладати з хворої наркоманської голови на здорову голову Порошенка.
21 февраля 2018 года Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.
и сняли их в 2019 вслутсвии этого решения.
это "проффффесионал луценко" и такие "патриоты" профуккали
в этом 100% виноват зеленский и венедиктова да?)
а против того же Ефремова.. еще в 2016 были сняты обвинение за сепратизм..
а 3 года "патриоты" держали его в сизо.. искали доказательства по двум другим делам... но както недошли до суда.....
ведно только и держали.. для показухи
и тот же Портнов в 2015м году выиграл суд в ЕС о снятии санкций..
вот "лжепатриоты бухтят нам про олигархов"
а если глянуть список Форбс Украина, то выйдет что "чесный человек служивший стране более 20 лет. занимавший высочайший должности", почему то богаче людей которые всю жизнь рубили бабло
Порошенко - 20 + лет на службе страны ( с 98го гдето)
Фирташ -газовый барон куча облгазов его и куча фирм.
Коломойский -сами знаете кто на госслужбе ток чуть был в ДнепрОГА
угадайте кто из троих "самый бедный", а два других както госдолжностями особо непохвастаються
и что у нас там по закону. с бизнесом и депутатством? с должностями на службе страны и бизнесом
а против того же Ефремова.. еще в 2016 были сняты обвинение за сепратизм..
а 3 года "патриоты" держали его в сизо.. искали доказательства по двум другим делам... но както недошли до суда.....
Маркарова доречі теж згодиться...
Почему ?
Народ хочет халяву , а не работать , хочет коррупцию , все дают , все берут, это уже болезнь, а лечить ее никому ,а с этим реформы не возможны и нищета будет в Украине процветать .
Народ хочет то , что делает ЗЕ . Такой в Украине народ
У березні 2020 року Північну Македонію прийняли в НАТО без ПДЧ!!! Населення Північної Македонії - це пів Києва, можете уявити яка там чисельність збройних сил і як вони підсилили обороноздатність НАТО.
"Завтра Зеленский в своем новом шоу "Украина. 20" будет рассказывать о своей судебной реформе. Например как с помощью ГСО не пускать на работу главу КС, или с помощью СБУ отключать каналы ТВ .. Житомирская колония по тебе плачет, Вова, и кста - камера Онуприенко свободна."
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Луценко вестиме політичне шоу на каналі Порошенка
Например как с помощью ГСО не пускать на работу главу КС, или с помощью СБУ отключать каналы ТВ
Житомирская колония по тебе плачет, Вова ...
И камера Онуприенко свободна ...)
У Греції корупція НА ПОРЯДКИ більша ніж в Україні, але їм чомусь міняти себе не потрібно. Греція ПІВ ТРИЛЬЙОНА ДОЛАРІВ вкрала і виплачує ті кредити по сьогодні, але їх з ЄС чомусь не виганяють...
єс, як і московія - штучне утворення по типу монстра Франкенштейна, яке здихає на наших очах
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Этот вопрос звучит как ; "почему мы не платим дотации Украине, как Эстории, Литве, Латвии...?". Не будут они так спрашивать, я скорее предположу, что во Франции придет к власти Ле Пенша, и тоже начнет свой брексит.