ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали п'яним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко
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Уже понад рік Вища рада правосуддя відверто тягне з розглядом скарги "Автомайдану" на відомого суддю Костянтина Бабенка, якого в грудні 2019 року впіймали п'яним за кермом.
Про це пише у Facebook адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, у ВРП є "безперечні докази, що Бабенко керував авто, відверто бреше і прикривався своїм статусом", але там вирішили допитати всіх поліцейських.
"Коли полісмени підтвердили усе зафіксоване на відео, то і цього виявилося мало. Там захотіли почути ще самого Бабенка, який жодного разу не прийшов на засідання. Замість нього ходить його адвокат Ростислав Кравець - той самий, який засвітився на "плівках Вовка". А до складу дисциплінарної палати входить 3 члени ВРП, які теж згадуються на цих плівках (Прудивус, Худик та Грищук). За таку поведінку Бабенка вже давно мали би звільнити. Але завдяки відвертому затягуванню Бабенко продовжує "вершити правосуддя" та отримувати непогану зарплату. За цей час він заробив понад 1,8 млн грн бюджетних, тобто наших коштів. Ймовірно, що частина з них пішла у ВРП", - зазначає Маселко.
За його словами, 1 березня відбудеться чергове засідання у цій справі.
Адвокат нагадав, що суддя Печерського суду Смик, коли розглядала адмінпротокол на Бабенка, подивилася відео з місця події, але не знайшла доказів, що за кермом був Бабенко. "Тому справу закрито і Бабенко навіть штраф не заплатив. Коли ж я подав скаргу на суддю Смик, то у ВРП не знайшли у її діях порушень. Коментарі зайві. Класичний приклад кругової поруки", - констатує Маселко.
Нагадаємо, п'яним за кермом суддю Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Костянтина Бабенка впіймали 7 грудня 2019 року. Патрульні почали переслідувати Mercedes, який не зупинився на вимогу поліцейських. Тікаючи, автомобіль ледь не "підрізав" машину правоохоронців. Зупинити втікача вдалося лише поблизу його елітного житла в центрі Києва.
Печерський райсуд закрив справу 16 січня 2020 року. Суддя Світлана Смик не вважала достатніми докази того, що за кермом був саме її колега Бабенко.
У лютому 2021 року журналісти оприлюднили нові відео, які підтверджують - за кермом автомобіля, який зупиняли патрульні в грудні 2019-го, був саме Костянтин Бабенко. На отриманих записах чітко видно, що з машини на підземному паркінгу виходив суддя.
Будь ласка, зачекайте...
у тих сраних небожителів побудовано все по іншому............ , і мабуть від самого народження і точно до самої смерті.
Кто ж его посадит?!
Вас разоблачили. Снимайте маски!
Начнёшь ставить требования о высшем образовании для кандидатов, причём со сдачей тестов перед выборами (ибо дипломов купленных немало) - так сразу вой на весь мир будет об ущемлении прав человека, неравенстве и т.п.
А вот почему идиотов выбирают . . . По той же причине. Демократия - всеобщее избирательное право . . . Вот если бы оно было только у тех, кто в год платит хотя бы 50 тыс. грн. налогов (всех вместе), то есть если бы голосовали люди, которые формируют бюджет (а значит заинтересованы, чтобы его правильно использовали), а не те, кто из него черпают (пенсионеры, безработные и т.п.), то тогда популистов во власти было бы существенно меньше.
Потому что те, кто реально платит президенту, министру, депутату, главе администрации, мэру, полицейскому за наём на службу государству (налогоплательщик), он не захочет, чтобы его деньги пропадали зря. И захочет за них спросить. В том числе, захочет спросить, за какое качество судопроизводства он платит весьма приличные зарплаты судьям.
А что хочет пенсионер ? Даёшь пенсии побольше и тарифы на коммуналку поменьше (а всё остальное - неважно). А платить за это кто должен ? Бюджет. А бюджет откуда ? От налогоплательщика. За кого пенсионер проголосует - за Юлю / Зелю / ОПЗЖ, которые обещают пенсии в 2 раза вверх, а цену на газ в 4 раза вниз ? Или за политика, который скажет, что надо не повышать пенсии и зарплаты / снизить тарифы на коммуналку, а снижать налоги, чтобы бизнесу жилось и работалось легче ? Ответ очевидный . . .
И вот, чтобы популисты не имели шансов, надо всех этих иждивенцев от выборов отодвинуть (свидетели Юли, 73% зелёных, совкодроч..ры ОПЗЖ). А теперь представьте, какой вой поднимется !!!
То есть это нереально. Поэтому будем и дальше жить так, как живём. Пока общий уровень культуры и благосостояния населения эволюционно не поднимется за пару десятков или сотен лет. Короче, вся жизнь - борьба.
А правда полягає в тому, що завдяки смичці вовчого ОАСК (хоча там Портнов вершить...) і дебільних змін в законодавстві про судову реформу (прийняті турбомонобільшістю в жовтні 2019-го) повністю заморожена судова реформа шляхом зупинення роботи ВСК і ВККС. Судді і не звільняються (як оцей Бабенко), і не призначаються нові.
А вот то, что дисциплинарные процедуры длятся очень долго - это да, с этим надо что-то делать. Надо законодательство прописать как-то так, что вторая неявка тянет за собой объявление на сайте ВСП + уведомление на работу, что считается достаточным доказательством уведомления, и тогда за третьим разом даже при уважительной причине неявки рассмотрение дисциплинарного дела по сути. При желании - видеоконференция в любом приемлемом формате, чтобы не было типа "у меня был ковид, я в больнице лежал".
https://www.svoboda.org/a/31119856.html