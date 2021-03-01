УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6070 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
6 913 52
Бабенко (8) Вища рада правосуддя (523) Маселко (97)

ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали п'яним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали п'яним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко

Уже понад рік Вища рада правосуддя відверто тягне з розглядом скарги "Автомайдану" на відомого суддю Костянтина Бабенка, якого в грудні 2019 року впіймали п'яним за кермом.

Про це пише у Facebook адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у ВРП є "безперечні докази, що Бабенко керував авто, відверто бреше і прикривався своїм статусом", але там вирішили допитати всіх поліцейських.

"Коли полісмени підтвердили усе зафіксоване на відео, то і цього виявилося мало. Там захотіли почути ще самого Бабенка, який жодного разу не прийшов на засідання. Замість нього ходить його адвокат Ростислав Кравець - той самий, який засвітився на "плівках Вовка". А до складу дисциплінарної палати входить 3 члени ВРП, які теж згадуються на цих плівках (Прудивус, Худик та Грищук). За таку поведінку Бабенка вже давно мали би звільнити. Але завдяки відвертому затягуванню Бабенко продовжує "вершити правосуддя" та отримувати непогану зарплату. За цей час він заробив понад 1,8 млн грн бюджетних, тобто наших коштів. Ймовірно, що частина з них пішла у ВРП", - зазначає Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП затягує рішення щодо впійманого п'яним за кермом київського судді Бабенка, щоб мати маріонетку на час місцевих виборів, - адвокат Маселко

За його словами, 1 березня відбудеться чергове засідання у цій справі.

Адвокат нагадав, що суддя Печерського суду Смик, коли розглядала адмінпротокол на Бабенка, подивилася відео з місця події, але не знайшла доказів, що за кермом був Бабенко. "Тому справу закрито і Бабенко навіть штраф не заплатив. Коли ж я подав скаргу на суддю Смик, то у ВРП не знайшли у її діях порушень. Коментарі зайві. Класичний приклад кругової поруки", - констатує Маселко.

Нагадаємо, п'яним за кермом суддю Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Костянтина Бабенка впіймали 7 грудня 2019 року. Патрульні почали переслідувати Mercedes, який не зупинився на вимогу поліцейських. Тікаючи, автомобіль ледь не "підрізав" машину правоохоронців. Зупинити втікача вдалося лише поблизу його елітного житла в центрі Києва.

ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали пяним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко 01

Також дивіться: "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом. ВIДЕО

Печерський райсуд закрив справу 16 січня 2020 року. Суддя Світлана Смик не вважала достатніми докази того, що за кермом був саме її колега Бабенко.

У лютому 2021 року журналісти оприлюднили нові відео, які підтверджують - за кермом автомобіля, який зупиняли патрульні в грудні 2019-го, був саме Костянтин Бабенко. На отриманих записах чітко видно, що з машини на підземному паркінгу виходив суддя.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
"ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко..." - Ну брехня ведь! Не хочет, а не "не может".
показати весь коментар
01.03.2021 00:29
+15
И тут напрашивается вопрос - Почему для управления АЭС нужен умный и сертифицированный персонал, а для управления государством - всенародно избранные недоумки?! ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5146
показати весь коментар
01.03.2021 00:37
+14
Реформа суда процветает. Браво! ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3197
показати весь коментар
01.03.2021 00:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко..." - Ну брехня ведь! Не хочет, а не "не может".
показати весь коментар
01.03.2021 00:29 Відповісти
а от і не може, нема таких законів в Україні щоб кончаних виродків у суддівських рясах притягували до відповідальності за статтями які призначенні лише для простолюдинів,
у тих сраних небожителів побудовано все по іншому............ , і мабуть від самого народження і точно до самої смерті.
показати весь коментар
01.03.2021 09:42 Відповісти
..... і хто це ..ять придумав!?!!?
показати весь коментар
01.03.2021 09:43 Відповісти
Реформа суда процветает. Браво! ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3197
показати весь коментар
01.03.2021 00:29 Відповісти
Они ему платят и платят - мож сгорит от пьянства... Единственный путь обновить безнаказанный судебный корпус Украины
показати весь коментар
01.03.2021 00:34 Відповісти
ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5745
показати весь коментар
01.03.2021 00:38 Відповісти
ОНО же памятник!!!
Кто ж его посадит?!
показати весь коментар
01.03.2021 08:43 Відповісти
ПУЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и не таких сажала....
показати весь коментар
01.03.2021 08:57 Відповісти
А кто знает, где находится страна Гондурас???
показати весь коментар
01.03.2021 00:34 Відповісти
В любом месте где власть в руках бандитов.
показати весь коментар
01.03.2021 00:37 Відповісти
И тут напрашивается вопрос - Почему для управления АЭС нужен умный и сертифицированный персонал, а для управления государством - всенародно избранные недоумки?! ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5146
показати весь коментар
01.03.2021 00:37 Відповісти
_Извольте, отвечаю: потому что они вовсе не для управления государством (не во благо народа), а для его разграбления. Вот и всё, всё просто.
показати весь коментар
01.03.2021 00:40 Відповісти
это понятно, но кто их выбрал!? выходит что при нашем попустительстве, глупости и т.д. -- Мы !
показати весь коментар
01.03.2021 00:47 Відповісти
_Выборы в ситуации когда страна - экономика, СМИ, все ветви власти - захвачена бандитами, известными как олигархи, не более чем фикция. Игра в напёрстки с кидалами. Никакими выборами их не обезвредить, выбросьте это из головы.
показати весь коментар
01.03.2021 00:55 Відповісти
..я надеюсь что начнутся отстрелы... и понимаю что другого способа все исправить уже увы нет !!! - или Мы их, или они Нас....
показати весь коментар
01.03.2021 00:59 Відповісти
Вы абсолютно правы - Вы их и выбрали. Будете эту проблему решать или как обычно?
показати весь коментар
01.03.2021 05:13 Відповісти
І тут великого розуму для недоумків не потрібно, вистачає загребущого інстинкту.
показати весь коментар
01.03.2021 06:46 Відповісти
А хіба недоумок управляє? Управляють ті хто поставив цього "всенародно избранного недоумка" - Ахметов, Коломойський і Пінчук.
показати весь коментар
01.03.2021 01:06 Відповісти
я продолжу - Порошенко, Фирташ, Медвейчук, Кучма...
показати весь коментар
01.03.2021 01:25 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/31119856.html

Вас разоблачили. Снимайте маски!
показати весь коментар
01.03.2021 05:28 Відповісти
Сдаемсуу!!! ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали п'яним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5801
показати весь коментар
01.03.2021 12:46 Відповісти
Кучма представлений зятем Пінчуком. Частково присутні Фірташ і Медведчук. Але щодо Порошенка виникають сумніви. Покажіть мені людей Порошенка у близькому оточенні Зеленського, які впливають на прийняття рішення преЗЕдента?
показати весь коментар
01.03.2021 13:16 Відповісти
не смешите... это отмазка для лохов..
показати весь коментар
01.03.2021 14:13 Відповісти
демократия - всеобщее избирательное право . . .
Начнёшь ставить требования о высшем образовании для кандидатов, причём со сдачей тестов перед выборами (ибо дипломов купленных немало) - так сразу вой на весь мир будет об ущемлении прав человека, неравенстве и т.п.

А вот почему идиотов выбирают . . . По той же причине. Демократия - всеобщее избирательное право . . . Вот если бы оно было только у тех, кто в год платит хотя бы 50 тыс. грн. налогов (всех вместе), то есть если бы голосовали люди, которые формируют бюджет (а значит заинтересованы, чтобы его правильно использовали), а не те, кто из него черпают (пенсионеры, безработные и т.п.), то тогда популистов во власти было бы существенно меньше.
Потому что те, кто реально платит президенту, министру, депутату, главе администрации, мэру, полицейскому за наём на службу государству (налогоплательщик), он не захочет, чтобы его деньги пропадали зря. И захочет за них спросить. В том числе, захочет спросить, за какое качество судопроизводства он платит весьма приличные зарплаты судьям.
А что хочет пенсионер ? Даёшь пенсии побольше и тарифы на коммуналку поменьше (а всё остальное - неважно). А платить за это кто должен ? Бюджет. А бюджет откуда ? От налогоплательщика. За кого пенсионер проголосует - за Юлю / Зелю / ОПЗЖ, которые обещают пенсии в 2 раза вверх, а цену на газ в 4 раза вниз ? Или за политика, который скажет, что надо не повышать пенсии и зарплаты / снизить тарифы на коммуналку, а снижать налоги, чтобы бизнесу жилось и работалось легче ? Ответ очевидный . . .
И вот, чтобы популисты не имели шансов, надо всех этих иждивенцев от выборов отодвинуть (свидетели Юли, 73% зелёных, совкодроч..ры ОПЗЖ). А теперь представьте, какой вой поднимется !!!
То есть это нереально. Поэтому будем и дальше жить так, как живём. Пока общий уровень культуры и благосостояния населения эволюционно не поднимется за пару десятков или сотен лет. Короче, вся жизнь - борьба.
показати весь коментар
01.03.2021 01:50 Відповісти
Интересно, есть примеры стран, где дело поставлено именно так, как вы пишете, т.е. голосуют только налогоплательщики и нет такого ********, когда избирательное право предоставлено всем, кому не лень? И как там обстоит дело с коррупцией и политической проституцией?
показати весь коментар
01.03.2021 06:31 Відповісти
Дания.
показати весь коментар
01.03.2021 08:46 Відповісти
Вот только где это высшее образование брать на постсовке, это вопрос..Точнее, где брать понятно, а вот толку от него ноль.
показати весь коментар
01.03.2021 07:13 Відповісти
Для судьї можна , но дуже потихенько
показати весь коментар
01.03.2021 00:39 Відповісти
Вы что, совсем охренели, это было не пьяное вождение, а божественное проявление сущьности этого великого человека, в следующий раз всем падать ниц!
показати весь коментар
01.03.2021 00:40 Відповісти
ВСП год не может уволить пойманного пьяным за рулем судью Бабенко, он продолжает работать и за это время получил более 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4871
показати весь коментар
01.03.2021 00:43 Відповісти
ху..ню якусь цей Маселко пише...до чого тут зарплата ..1,8 млн. якигось гривень? Він на справах за місяць в 100 раз більше заробить. Я чому ВРП його повинна звільняти? вони теж стоврені для заробляння...нікого вони не звільнять
показати весь коментар
01.03.2021 00:49 Відповісти
а когда им начинают головы резать, все почему-то возмущаются "какая жестокость!"...
показати весь коментар
01.03.2021 00:53 Відповісти
Зебидло, чого Зелька вже цілий рік не звільняє цього суддю?
показати весь коментар
01.03.2021 01:01 Відповісти
вони тобі збрешуть.
А правда полягає в тому, що завдяки смичці вовчого ОАСК (хоча там Портнов вершить...) і дебільних змін в законодавстві про судову реформу (прийняті турбомонобільшістю в жовтні 2019-го) повністю заморожена судова реформа шляхом зупинення роботи ВСК і ВККС. Судді і не звільняються (як оцей Бабенко), і не призначаються нові.
показати весь коментар
01.03.2021 01:24 Відповісти
Ну, акцент на том, сколько он заработал, - лишний. Он же работать продолжает, дела слушает, соответственно зарплату получает.

А вот то, что дисциплинарные процедуры длятся очень долго - это да, с этим надо что-то делать. Надо законодательство прописать как-то так, что вторая неявка тянет за собой объявление на сайте ВСП + уведомление на работу, что считается достаточным доказательством уведомления, и тогда за третьим разом даже при уважительной причине неявки рассмотрение дисциплинарного дела по сути. При желании - видеоконференция в любом приемлемом формате, чтобы не было типа "у меня был ковид, я в больнице лежал".
показати весь коментар
01.03.2021 01:33 Відповісти
А теперь распространите это на всех судей, они у нас одинаковы, нема питань, вам станет ясно, откуда у нас дефицит бюджета, почему, кроме судей, простым украинцам денег не хватает на элементарное.
показати весь коментар
01.03.2021 02:17 Відповісти
Снял бы ты, Бабенко, вот ту херню с шеи, а то пиры набегут на сладенького.
показати весь коментар
01.03.2021 02:22 Відповісти
Перед тем, как отметиться на форуме, советую почитать здесь:
https://www.svoboda.org/a/31119856.html
показати весь коментар
01.03.2021 05:32 Відповісти
Недарма ж називають "вовчим правосуддям". Судді вже стали священими коровами, як ті в Індії.
показати весь коментар
01.03.2021 06:50 Відповісти
Може він просто дуже "потужний" суддя? Є ж у нас один дуже потужний (тимчасовий) міністр...
показати весь коментар
01.03.2021 07:59 Відповісти
ВСП, где ваше правосудие? Позорники! Разогнать всех ссаными тряпками и забрать выплаченные зарплаты за год безделия и саботажа!
показати весь коментар
01.03.2021 08:32 Відповісти
Зато зебілята пенсії цій суддівській мафіїї підняли на 22000 гривеь. Купують майбутню лояльність, як і уся попередня влада. Тому вони клали на усіх ВЕЛИКОГО пісюна.
показати весь коментар
01.03.2021 08:33 Відповісти
Він же не Звіробій, чи Федина, чи Стерненко, він з обойми недоторканих портновців.
показати весь коментар
01.03.2021 08:39 Відповісти
Правовий нігілізм добиває країну. П'яниця - суддя, Дніпровська банда з пістолетами це виявляється ********. Країна кукукнута на всю голову!
показати весь коментар
01.03.2021 08:48 Відповісти
А как же равенство граждан гарантированное Конституцией ? Значит каждый должен иметь право ездить пьяным за рулём!
показати весь коментар
01.03.2021 08:55 Відповісти
Судова мафія і олігархи всім заправляють в країні ,для них закони не писані вони думають що прийшли на вічно в них добре діє кругова порука своїх не здавати, цьому підтверження ВРП і КС ,але колдись терпець народу увірвется і наслідки будуть дуже сумними для цих недоторканих.
показати весь коментар
01.03.2021 09:04 Відповісти
У ВРП такі ж самі "бабенки",вони своїх не здають.
показати весь коментар
01.03.2021 09:15 Відповісти
Зеленського в відставку, при ньому судді творять що хочуть. Їдять п'яні за кермом, садять по тюрьмах українських патріотів і допомагають російським найманцям руйнувати українську державу з середини. Не здивуюся, якщо серед них повно гвалтівників, вбивць, педофілів і клептоманів... Але в нас вони творяться таке, тому що дозволяє президент і його продажні наближені. В США, всі ці уродці давно або сиділи по тюрьмах, або на електричному стільці.
показати весь коментар
01.03.2021 09:41 Відповісти
более 1,8 млн грн бюджетных---мрозь ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали п'яним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2298
показати весь коментар
01.03.2021 09:59 Відповісти
"себеподобных" не увольняют
показати весь коментар
01.03.2021 10:21 Відповісти
 
 