ВРП рік не може звільнити суддю Бабенка, якого впіймали п'яним за кермом, він продовжує працювати і за цей час отримав понад 1,8 млн грн, - адвокат Маселко

Уже понад рік Вища рада правосуддя відверто тягне з розглядом скарги "Автомайдану" на відомого суддю Костянтина Бабенка, якого в грудні 2019 року впіймали п'яним за кермом.

Про це пише у Facebook адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у ВРП є "безперечні докази, що Бабенко керував авто, відверто бреше і прикривався своїм статусом", але там вирішили допитати всіх поліцейських.

"Коли полісмени підтвердили усе зафіксоване на відео, то і цього виявилося мало. Там захотіли почути ще самого Бабенка, який жодного разу не прийшов на засідання. Замість нього ходить його адвокат Ростислав Кравець - той самий, який засвітився на "плівках Вовка". А до складу дисциплінарної палати входить 3 члени ВРП, які теж згадуються на цих плівках (Прудивус, Худик та Грищук). За таку поведінку Бабенка вже давно мали би звільнити. Але завдяки відвертому затягуванню Бабенко продовжує "вершити правосуддя" та отримувати непогану зарплату. За цей час він заробив понад 1,8 млн грн бюджетних, тобто наших коштів. Ймовірно, що частина з них пішла у ВРП", - зазначає Маселко.

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За його словами, 1 березня відбудеться чергове засідання у цій справі.

Адвокат нагадав, що суддя Печерського суду Смик, коли розглядала адмінпротокол на Бабенка, подивилася відео з місця події, але не знайшла доказів, що за кермом був Бабенко. "Тому справу закрито і Бабенко навіть штраф не заплатив. Коли ж я подав скаргу на суддю Смик, то у ВРП не знайшли у її діях порушень. Коментарі зайві. Класичний приклад кругової поруки", - констатує Маселко.

Нагадаємо, п'яним за кермом суддю Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Костянтина Бабенка впіймали 7 грудня 2019 року. Патрульні почали переслідувати Mercedes, який не зупинився на вимогу поліцейських. Тікаючи, автомобіль ледь не "підрізав" машину правоохоронців. Зупинити втікача вдалося лише поблизу його елітного житла в центрі Києва.

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Печерський райсуд закрив справу 16 січня 2020 року. Суддя Світлана Смик не вважала достатніми докази того, що за кермом був саме її колега Бабенко.

У лютому 2021 року журналісти оприлюднили нові відео, які підтверджують - за кермом автомобіля, який зупиняли патрульні в грудні 2019-го, був саме Костянтин Бабенко. На отриманих записах чітко видно, що з машини на підземному паркінгу виходив суддя.