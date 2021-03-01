Четверо громадян Узбекистану намагалися вилетіти з України за підробленими паспортами РФ, - ДПСУ
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Держприкордонслужба затримала в "Борисполі" чотирьох іноземців з підробленими закордонними паспортами Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Учора вночі, під час оформлення рейсу "Київ – Ла Романа", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили 4 підроблені документи. Російськими закордонними паспортами намагалися скористатися четверо громадян Узбекистану, які мали на меті потрапити в Домініканську Республіку", - йдеться в повідомленні.
З метою встановлення осіб та з’ясування всіх обставин правопорушення мандрівників довелося затримати.
Прикордонники склали протоколи за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання, або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а також повідомили Нацполіцію України про виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".
Будь ласка, зачекайте...
Ну нихрена себе...
Шо оно им дает?
Я вот тоже прочитал "В РФ ищут убийцу русских" - и жутко обрадовался.
А потом оказалось,что это - не вакансия...