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Четверо громадян Узбекистану намагалися вилетіти з України за підробленими паспортами РФ, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Четверо громадян Узбекистану намагалися вилетіти з України за підробленими паспортами РФ, - ДПСУ

Держприкордонслужба затримала в "Борисполі" чотирьох іноземців з підробленими закордонними паспортами Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Учора вночі, під час оформлення рейсу "Київ – Ла Романа", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили 4 підроблені документи. Російськими закордонними паспортами намагалися скористатися четверо громадян Узбекистану, які мали на меті потрапити в Домініканську Республіку", - йдеться в повідомленні.

З метою встановлення осіб та з’ясування всіх обставин правопорушення мандрівників довелося затримати.

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Прикордонники склали протоколи за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання, або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а також повідомили Нацполіцію України про виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Узбеки, с кацапскими паспортами в Доминикану?
Ну нихрена себе...
Шо оно им дает?
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01.03.2021 00:48
+3
У меня мозг отказівается єто понять Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7781
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01.03.2021 00:51
+2
А шо, они бывают не поддельные ?
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01.03.2021 00:51
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Узбеки, с кацапскими паспортами в Доминикану?
Ну нихрена себе...
Шо оно им дает?
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01.03.2021 00:48 Відповісти
а действительно накуя это было делать !?
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01.03.2021 00:50 Відповісти
У меня мозг отказівается єто понять Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7781
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01.03.2021 00:51 Відповісти
Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4687
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01.03.2021 00:53 Відповісти
Какой очаровательный пёсик.
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01.03.2021 07:19 Відповісти
Прикинулись валенками😁
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01.03.2021 00:50 Відповісти
Не, ну может че прочитали неправильно и не проверили
Я вот тоже прочитал "В РФ ищут убийцу русских" - и жутко обрадовался.
А потом оказалось,что это - не вакансия...
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01.03.2021 01:19 Відповісти
Пля, по среди ночи))) Чуть своих не разбудил своим ржачем)))
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01.03.2021 01:38 Відповісти
Ремонты делать только уже не в москве, а в Доминикане.
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01.03.2021 07:17 Відповісти
А шо, они бывают не поддельные ?
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01.03.2021 00:51 Відповісти
5 баллов !!! Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3129
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01.03.2021 00:56 Відповісти
Да. Проверка на подлинность- внизу, рядом с подписью ответственного за выдачу в скобках надпись "*******, мамайклинус"
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01.03.2021 00:58 Відповісти
А с чего вы взяли, что эти паспорта поддельные, к загранпаспортам конечно вопрос, а кацапский куриный паспорт можно запросто получить в Ростове через лугандон, получаешь у чеПушилина лугандонскую ксиву и на Ростов .. Четверо граждан Узбекистана пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам РФ, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1
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01.03.2021 01:28 Відповісти
через полтора десятилетия, именно так и будет выглядеть среднестатистический касап..
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01.03.2021 01:59 Відповісти
Дааа уж...дила...добро пожаловать к деду Лукьяну - путешествие будет не менее занимательным чем в Доминикане
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01.03.2021 06:29 Відповісти
І що? Нехай летять, баба з возу ...
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01.03.2021 08:50 Відповісти
 
 