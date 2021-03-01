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Новини Політика України
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Литва (1538) санкції (6853) Євросоюз (7042) Ландсбергіс Габріелюс (143)

Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів для запровадження санкцій ЄС проти конкретних осіб, - глава МЗС Ландсберґіс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів для запровадження санкцій ЄС проти конкретних осіб, - глава МЗС Ландсберґіс

Литва готова допомогти Києву в підготовці доказів незаконних дій конкретних осіб щодо України з метою внесення їх до списку санкцій ЄС.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, ще все попереду. Ми обговорювали це з міністром (Дмитром Кулебою. – Ред.). Я розповів, що в Литві ми зараз часто маємо справу із санкціями – зокрема, зараз ми працюємо над новим пакетом щодо Білорусі. Тож ми можемо надати якусь допомогу – наприклад, у підготовці пакету доказів щодо конкретних людей, аби далі передати його на розгляд Євросоюзу. Не можу обіцяти, що всі зрештою опиняться в списку ЄС, але чому б не запропонувати тих чи інших осіб", – сказав Ландсберґіс.

Він наголосив, що "перше, на що ми дивимося, – це пакети доказів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсберґіс

"Європа має бути готовою захистити у суді своє рішення застосувати санкції проти тієї чи іншої особи", – додав литовський міністр.

Автор: Наталя Джума
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самые что ни есть конкретные - петичка и вовочка..
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01.03.2021 01:56 Відповісти
Спасибо)как раз вот вот фильм выйдет про тех кто операцию вагнерцев слил...США к вам сто пудов присоединятся
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01.03.2021 02:00 Відповісти
хрюкай про свое пуйло,свинособака,который вас целыми многоэтажками взрывает)фуууу,нет ничего мерзотнее кацапских рабов...
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01.03.2021 03:08 Відповісти
Главный очаг пуканогорения Литвы это белорусская АЭС, которую литовцы сами пытались построить, в смысле АЭС, но не смогли.

Литва готова помочь Украине в подготовке доказательств для введения санкций ЕС против конкретных лиц, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 4742
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01.03.2021 02:03 Відповісти
Испражнился? Легче стало?) У вас уже 30 лет пуканы горят от одного существования Литвы, как независимого государства)))
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01.03.2021 02:36 Відповісти
Неадекватные власти Литвы в бесконечном поиске врагов, на голову своей несчастной экономики. Недавно Литва лишилась транзита белорусских нефтепродуктов в пользу рашки. И кому от этого стало лучше?
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01.03.2021 02:58 Відповісти
 
 