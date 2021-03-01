Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів для запровадження санкцій ЄС проти конкретних осіб, - глава МЗС Ландсберґіс

Литва готова допомогти Києву в підготовці доказів незаконних дій конкретних осіб щодо України з метою внесення їх до списку санкцій ЄС.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, ще все попереду. Ми обговорювали це з міністром (Дмитром Кулебою. – Ред.). Я розповів, що в Литві ми зараз часто маємо справу із санкціями – зокрема, зараз ми працюємо над новим пакетом щодо Білорусі. Тож ми можемо надати якусь допомогу – наприклад, у підготовці пакету доказів щодо конкретних людей, аби далі передати його на розгляд Євросоюзу. Не можу обіцяти, що всі зрештою опиняться в списку ЄС, але чому б не запропонувати тих чи інших осіб", – сказав Ландсберґіс.

Він наголосив, що "перше, на що ми дивимося, – це пакети доказів".

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"Європа має бути готовою захистити у суді своє рішення застосувати санкції проти тієї чи іншої особи", – додав литовський міністр.