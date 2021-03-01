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Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ

Менш ніж 10% населення у всьому світі мають антитіла до коронавірусу. Такий результат показали майже 500 досліджень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан.

За її словами, є території, особливо в міських районах з високою щільністю населення, де 50-60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла, але це не означає, що "все місто, провінція, або країна досягли колективного імунітету".

Свамінатан впевнена, що широких масштабів колективного імунітету від COVID-19 можна досягти тільки за допомогою вакцинації населення.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує перехворілим на COVID-19 вакцинуватися проти коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року

Автор: Наталя Джума
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Трындит ВОЗ, впрочем как и МОз.
50-60% переболевших в большом городе (а это в большинстве активное население) гарантия затухания эыпидемии и говорить, что в этом месте не наработан коллективный иммунитет - бред ВОЗа. Отрабатывают зарплату от фармкомпаний(
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01.03.2021 07:22 Відповісти
Ну да... А то, что немалая часть тех 50-60% болела более полугода назад и уже по второму rругу заболевает Вас совсем не смущает? Да и к новым штаммам даже иммунитет после болезни старым штаммом далеко не на 100% эффективен.
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01.03.2021 07:50 Відповісти
по второму кругу заболевает
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01.03.2021 07:53 Відповісти
А насколько эффективен заработанный иммунитет к новым штаммам?
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01.03.2021 08:25 Відповісти
Если посмотреть на заболеваемость в Южной Африке, например, здесь

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

то явно видна вторая волна заболеваемости. И она заметно выше первой. То есть иммунитет у переболевших к новым штаммам не очень высокий. Похожая картина и в Британии.
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01.03.2021 10:21 Відповісти
"Золотой мільярд"?
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01.03.2021 07:24 Відповісти
ВОЗ изменила определение пандемии, подогнав его под ковид.
Теперь пандемия - это распространение НОВОГО заболевания в мировом масштабе:
"A pandemic is the worldwide spread of a new disease."
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/

НОВОГО заболевания, что характерно.
То есть вот если из лаборатории в Новосибирске "убежит" вирус старого заболевания, оспы, да начнет свое победное шествие по миру (ибо от оспы теперь не прививают, она осталась только в лабораториях), то это пандемией для ВОЗО-вских *бланов не будет,
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01.03.2021 07:56 Відповісти
Дата страницы по Вашей ссылке 24 февраля 2010 г.
Нострадамус нервно курит. Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4303
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01.03.2021 10:23 Відповісти
Покажи ТЕКУЩЕЕ определение "пандемии" ВОЗом.
И твое указание лишь в очередной раз подтверждает тот факт, что "ковид" был запланирован давно.

Не боишься ответ держать?
Навальный, вон, срок мотает. Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6521
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02.03.2021 05:14 Відповісти
Что, одно вранье не прошло и тут же выдумала другое? Ну-ну.
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02.03.2021 08:05 Відповісти
Почему ВОЗ не развивает логику этой теории дальше?
Эффект от вакцинации сохраняется 3-9 месяцев. Для гарантированного устойчивого коллективного иммунитета 3 месяца. Привиться нужно 3 раза.
Получается нужно делать прививку каждый месяц, и не индийской, китайской или рашко вакциной.
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01.03.2021 09:23 Відповісти
Не могут на "колесе" катать, будут в вакцине купать.
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01.03.2021 15:51 Відповісти
 
 