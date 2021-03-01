Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ

Менш ніж 10% населення у всьому світі мають антитіла до коронавірусу. Такий результат показали майже 500 досліджень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан.

За її словами, є території, особливо в міських районах з високою щільністю населення, де 50-60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла, але це не означає, що "все місто, провінція, або країна досягли колективного імунітету".

Свамінатан впевнена, що широких масштабів колективного імунітету від COVID-19 можна досягти тільки за допомогою вакцинації населення.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує перехворілим на COVID-19 вакцинуватися проти коронавірусу.

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