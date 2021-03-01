Антитіла до коронавірусу є у менш ніж 10% жителів планети, - ВООЗ
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Менш ніж 10% населення у всьому світі мають антитіла до коронавірусу. Такий результат показали майже 500 досліджень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан.
За її словами, є території, особливо в міських районах з високою щільністю населення, де 50-60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла, але це не означає, що "все місто, провінція, або країна досягли колективного імунітету".
Свамінатан впевнена, що широких масштабів колективного імунітету від COVID-19 можна досягти тільки за допомогою вакцинації населення.
Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує перехворілим на COVID-19 вакцинуватися проти коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
50-60% переболевших в большом городе (а это в большинстве активное население) гарантия затухания эыпидемии и говорить, что в этом месте не наработан коллективный иммунитет - бред ВОЗа. Отрабатывают зарплату от фармкомпаний(
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
то явно видна вторая волна заболеваемости. И она заметно выше первой. То есть иммунитет у переболевших к новым штаммам не очень высокий. Похожая картина и в Британии.
Теперь пандемия - это распространение НОВОГО заболевания в мировом масштабе:
"A pandemic is the worldwide spread of a new disease."
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/
НОВОГО заболевания, что характерно.
То есть вот если из лаборатории в Новосибирске "убежит" вирус старого заболевания, оспы, да начнет свое победное шествие по миру (ибо от оспы теперь не прививают, она осталась только в лабораториях), то это пандемией для ВОЗО-вских *бланов не будет,
Нострадамус нервно курит.
И твое указание лишь в очередной раз подтверждает тот факт, что "ковид" был запланирован давно.
Не боишься ответ держать?
Навальный, вон, срок мотает.
Эффект от вакцинации сохраняется 3-9 месяцев. Для гарантированного устойчивого коллективного иммунитета 3 месяца. Привиться нужно 3 раза.
Получается нужно делать прививку каждый месяц, и не индийской, китайской или рашко вакциной.