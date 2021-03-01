Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що працюватиме над тим, щоб обрання домагалися сильні, сміливі і розумні республіканські лідери.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на конференції в Орландо.

"Я оголошую, що активно працюватиму над тим, щоб обиралися сильні, сміливі і розумні республіканські лідери", - заявив Трамп.

Він зазначив, що демократи на відміну від республіканців тримаються разом. За його словами, цей стан справ у Республіканській партії може призвести до її знищення.

"У нас не може бути лідерів, які проявляють більше пристрасті до засудження своїх однодумців-американців, ніж до протистояння демократам, ЗМІ та радикалам, які хочуть перетворити Америку на соціалістичну країну", - наголосив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці"