Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що працюватиме над тим, щоб обрання домагалися сильні, сміливі і розумні республіканські лідери.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на конференції в Орландо.
"Я оголошую, що активно працюватиму над тим, щоб обиралися сильні, сміливі і розумні республіканські лідери", - заявив Трамп.
Він зазначив, що демократи на відміну від республіканців тримаються разом. За його словами, цей стан справ у Республіканській партії може призвести до її знищення.
"У нас не може бути лідерів, які проявляють більше пристрасті до засудження своїх однодумців-американців, ніж до протистояння демократам, ЗМІ та радикалам, які хочуть перетворити Америку на соціалістичну країну", - наголосив Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
позорище, что пришли демократы и делают все то что обычно делают республиканцы.
Стыд и позор.
Покійний сенатор - республіканець , шановний Джон Маккейн , мабуть вже задовбався "перевертатися в труні " ..
Тупым объясняю что к чему:
1. За 4-года совсем дряхлый Бидон может с успехом гигнуться и кто тогда займет Белый дом? Камала Харрис - открытая воинствующая социалистка-интернационалистка, даже не мулатка, как Обама, или метиска, а 100% черная - дочь кенийца и сингалезки с Шри-Ланки. Прощайте США, бывшая страна белых европейцев!
2. В ближайшее время будет принят закон о легализации 11 млн. иммигрантов, уже находящихся в США, с последующим предоставлением им гражданства США. Простой вопрос! За кого будут эти свежеиспеченные ослами "граждане" голосовать? И где найдут голоса республиканцы, чтоб нейтрализовать голоса этой оравы?
3. Своим указом Бидон уже запустил иммиграцию в США толпы из радикально исламских стран. Т.е. "Аллах акбар!", дорогие республиканцы . За кого будут голосовать эти муслимы, получив гражданство, понятно?
4. Боротьбу з білим супрематизмом. Білих почнуть витісняти з керівних посад і не тільки в державних органах, а й в приватних компаніях, чистка армії.
5. Боротьба з білим супрематизмом на світовому рівні. Привіт українським націоналістам від Камали.
В Канаді теж.
Зараз ця, колись процвітаюча держава, куди мріяли потрапити хоча б на заробітки сотні тисяч чорношкірих африканців зветься Зімбабве і звідти сотні тисяч чорношкірих мріють втікти.
ВНИМАНИЕ, ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: понаехавшие мигранты будут голосовать за республиканцев, т.к. они УЖЕ получат к тому времени гражданство и конкуренты со стороны своих БЫВШИХ сограждан им не нужны!
За Трампа больше всего топили именно мексота и прочие понаехавшие, кто уже с гражданством. А на кой им конкуренты на рынке труда?
Ответ на вопрос 3 - аналогичен ответу на вопрос номер 2.
Насчет Харрис- не переживай. демократы не самоубийцы, найдут баланс между социалкой и капитализмом. До сих пор это у них неплохо получалось.
А твои выпады по поводу "чистоты ее крови" - тот самый расизм в чистом виде.
як там у "класиків": вони самі продадуть нам мотузку на якій ми їх і повісимо.
7. Дякуючи демократам, якщо чоловік відчуває себе маленькою дівчинкою то ніхто йому не сміє заборонити справляти нужду в туалеті або приймати душ в душовій для дівчат в школі, спортзалі чи церкві.
Это он, что таки себя имеет в виду шо он и умный, и смелый, и сильный, и даже он таки работать будет! Всю жизнь не работал па тут будет работать!
Демьян Иванович Трампов, твой дом федеральная тюрьма и клифт оранжевого цвета.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
В США, в отличие от Украины, за свои слова надо отвечать.
Это наши журнашлюхи могут лепить что попало без доказательств. В США слово дорого стоит.
але совкам цього не зрозуміти.
Рыжий крашеный петух.
Юлии ТимошенкоДональда Трампа не добавила сплоченности в партийные ряды.