УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6338 відвідувачів онлайн
Новини Події
2 963 84
тварини (333) Львів (2082) Нацполіція (13932) жорстокість (17)

Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження

Новини Цензор.НЕТ Події

Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за заклики до жорстокого поводження з тваринами в соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини.

27 лютого, під час моніторингу соцмереж, поліцейські Львівщини виявили пост про те, що мешканець Львова поширює публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами.

За фактом дізнавачі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Водночас поліцейські закликають громадян не бути байдужими та повідомляти про кожен відомий їм факт жорстокого поводження з твариною на оперативну лінію 102.

Дивіться також: У Києві розшукують собаку, якого бив господар. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Житель Львова, наверное вышел на улицу, после того, как растаял снег.
Возникает дикое желание накормить всем этим хозяев этих животных и расстрелять вместе с четвероногими и двуногих.
показати весь коментар
01.03.2021 08:10
+13
в чем суть вопроса - скромное молчание.Скорее всего стандартная проблема - свора собак третирует многоэтажку -- одни их кормят до отвала, другие во двор зайти боятся, в том числе и дети.
показати весь коментар
01.03.2021 08:20
+9
Нужно ввести и добиться исполнения жесткого законодательства для владельцев домашних животных. Чтобы все собаки в обязательном порядке регистрировались, имели паспорта, делались регулярно все прививки, регистрировались случаи смерти и трупы захоранивались в специально отведенных местах. Тогда меньше б.удет брошенных животных и проблема с их жестоким обращением отпадет сама собой.
показати весь коментар
01.03.2021 08:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Житель Львова, наверное вышел на улицу, после того, как растаял снег.
Возникает дикое желание накормить всем этим хозяев этих животных и расстрелять вместе с четвероногими и двуногих.
показати весь коментар
01.03.2021 08:10 Відповісти
Да и срущей где попало безпризорщины хватает.
показати весь коментар
01.03.2021 08:14 Відповісти
Не так давно уборщица, которая убирает подъезд соседнего дома (лесничный марш, лифт и т.д.) жаловалась, что какое-то существо прямоходящее насрало прямо перед лифтом на 1-м этаже.
показати весь коментар
01.03.2021 08:56 Відповісти
Естественно это оправдание для вездесрущих.
показати весь коментар
01.03.2021 09:08 Відповісти
Кстати в моем подъезде нагадила бабка-собачница. Не добежала....
показати весь коментар
01.03.2021 09:22 Відповісти
У соседнем доме дед на балконе обделался через перила на головы проходящих...
показати весь коментар
01.03.2021 09:27 Відповісти
И ср.....л на головы беспечных парижан . Почти по Высоцкому.
показати весь коментар
01.03.2021 09:33 Відповісти
Аналогичное желание возникает, когда в посадке находишь мусор со Львова. Или когда Юрий с номерами ан паркует свою машину на газоне. Для тупых- собачье говно очень быстро распадается. Снег сошел- практически ничего нет. А кошки вообще закапывают.
показати весь коментар
01.03.2021 08:32 Відповісти
Так и срите дома если у вас такое "хорошее" гамно. ЛЮДИ ОБЯЗАНЫ убирать дерьмо за своими питомцами ! Только ЛЮДЕЙ среди собачников еденицы, а остальные скоты.
показати весь коментар
01.03.2021 09:05 Відповісти
А вы на улице срете, пардон.
показати весь коментар
02.03.2021 09:40 Відповісти
Для тупых - собачье говно распадается ровно с той же скоростью, что и человечье.
Давайте все будем срать на улице, вот здорово будет, а? Или, может быть все-таки станем цивилизованной страной и обяжем владельцев песиков ходить с лопаткой и кулечком и собирать экскременты их подопечных, иначе - большой штраф? И, разумеется, собаки, как и люди не должны гадить там, где гуляют дети.
показати весь коментар
01.03.2021 10:03 Відповісти
Для тупых- и бедных- купи дом, заведи собаку и поймёшь разницу. С остальным согласен. Но зебилов не должны жить рядом с людьми и там, где гуляют дети.
показати весь коментар
01.03.2021 22:58 Відповісти
Для тупых и бедных - у меня есть дом и было 3 собаки. И я знаю, о чем говорю.
показати весь коментар
02.03.2021 11:38 Відповісти
Соврал😃
показати весь коментар
04.03.2021 08:10 Відповісти
Отнюдь.
Веста - немецкая овчарка, была пол-года - отдали знакомым, которые жили в загородном доме, тк для квартиры овчарка великовата. Собственно - мне было тогда лет 10 и решали без меня.
Чапка - дворняга - около 4-5 лет, умерла от чумки.
Миня - помесь тибетского терьера и дворняги - 12 лет, умер от старости.

И да, дом появился уже после собак.
показати весь коментар
04.03.2021 13:13 Відповісти
Как там:

Идёте Вы по улице Вам хочется на двор,
И Вам уж безразлично где понос и где забор...
Глазами жадно ищете дыханье затая...
Ну где же ты уборная- уборная моя
Хорошо быть кискою,
Хорошо собакою,
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.
Лапкой ямку вырою,
Положу какашку я,
И не надо жопу мне
Вытирать бумажкою Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 1594
показати весь коментар
01.03.2021 08:36 Відповісти
Бросить его в вольер с питбулями.
показати весь коментар
01.03.2021 08:12 Відповісти
А владельцев вездесрущих в очко сортира кидать ?
показати весь коментар
01.03.2021 09:07 Відповісти
уроды есть везде..... такому и под дверь нас-рать не в западло.....
показати весь коментар
01.03.2021 08:16 Відповісти
А срущий под дверь - типа меньший урод?
показати весь коментар
01.03.2021 10:05 Відповісти
интересуешься?... видать тебе уже гадили....
показати весь коментар
01.03.2021 10:14 Відповісти
Нет, я, как человек приличный, даже представить себе не могу не то, чтобы я кому-то гадил, но чтобы в принципе хоть кто-то из моих знакомых мог бы это сделать.
Если для вас это приемлемо...мне кажется - вы не совсем Homo Sapiens Sapiens...скорее всего вы где-то на уровне развития Homo Erectus остались...
показати весь коментар
01.03.2021 10:54 Відповісти
в чем суть вопроса - скромное молчание.Скорее всего стандартная проблема - свора собак третирует многоэтажку -- одни их кормят до отвала, другие во двор зайти боятся, в том числе и дети.
показати весь коментар
01.03.2021 08:20 Відповісти
и в нашей стране - вопрос неразрешимый
показати весь коментар
01.03.2021 08:21 Відповісти
Нужно ввести и добиться исполнения жесткого законодательства для владельцев домашних животных. Чтобы все собаки в обязательном порядке регистрировались, имели паспорта, делались регулярно все прививки, регистрировались случаи смерти и трупы захоранивались в специально отведенных местах. Тогда меньше б.удет брошенных животных и проблема с их жестоким обращением отпадет сама собой.
показати весь коментар
01.03.2021 08:27 Відповісти
Таких =владєльцев= від вбивства людей відмазують-виправдовують при тому, що саме =владєлєц= грубо порушив правила вигулу домашніх тварин, а Ви кажете - добитися виконання законів.
показати весь коментар
01.03.2021 08:39 Відповісти
А жопы собакам или их хозяевам зашивать ? Срите у себя дома в кровать а не на детских площадках.
показати весь коментар
01.03.2021 09:03 Відповісти
носили намордники и был чипированы и вакцинированы.
Какой вой стоял тут в рассказе про то что дог-хантеры разбрасывают отраву, а "моя собачка, добрейший ротвейлер, никогда никого не кусала, пожрала и еле спасли"..
Бл....ь! если бы ее ротвейлер был в НАМОРДНИКЕ, как и полагается амбалу, то его не пришлось бы спасать! и именно от таких как раз отраву и разбрасывают!
Почему даже в той же Польше - любая собачуля с холкой выше 20 см В НАМОРДНИКЕ! И вопроса не возникает - нет у них дог-хантеров, за ненадобностью!
показати весь коментар
01.03.2021 09:25 Відповісти
И по знать животных имуществом. Чтобы когда наследуется дом или квартира, от умерших родственников, то и наследовались и обязательства по содержанию домашних животных проживающих в нем.
показати весь коментар
01.03.2021 09:29 Відповісти
Нет. Выброшенные домашние собаки на улице почти никогда не выживают. Бродячие собаки - это отдельный подвид, своего рода городской шакал.
показати весь коментар
01.03.2021 11:45 Відповісти
Ага, и откуда же тогда берутся бродячие собаки? Из лесов или степей приходят в город?
показати весь коментар
01.03.2021 17:00 Відповісти
В основном городские шакалы сложились из псов частного сектора. А тех дворовых цепных кабыздохов назвать домашними можно только с большой натяжкой.

Если присмотреться к любой стае этих бродячих крокодилов, то сразу становится заметно, что они все примерно одинаковые - средний размер, неопределенный серобурый окрас, характерное усредненное строение тела.
Выброшенные на улицу овчарки/питбули/таксы долго на ней не задерживаются и дохнут от голода-холода, бродячих стай и автомобилей.
показати весь коментар
01.03.2021 17:17 Відповісти
Ну так это ещё в школе учили, перекрестное опыление. При скрещивании былых и красных цветков больше всего будет розовых, и чем дальше в поколениях, тем их будет ставить только больше. Поэтому и бродячие собаки относительно похожи. А вот источником их генофонда являются вполне себе домашние животные.
показати весь коментар
01.03.2021 17:25 Відповісти
Нет, они уже давным-давно выделились в отдельную структуру и их популяция поддерживается в основном изнутри. Пополнить их ряды извне имеет шанс только похожий на них крокодил, который сорвался с цепи в частном доме (и то этих шансов у него немного из-за скромных навыков выживания на улице). Любая - мало мальски породистая и выделяющаяся псина будет ими изгнана с территории или загрызена.
показати весь коментар
01.03.2021 17:36 Відповісти
возможно призывал выращивать свиней и пускать их на колбасу
показати весь коментар
01.03.2021 08:30 Відповісти
или призывал крыс отлавливать, которые охотились на колбасу?
показати весь коментар
01.03.2021 08:40 Відповісти
на днях гулял по Пейзажной аллее в Киеве. Знаменитое место прогулок и киевлян и туристов. Сейчас активно ремонтируют, потому больше половины аллеи в строительных ямах. и.... стаях собак.
При мне стая агрессивно кидалась (естессно, без повода - люди просто мимо шли) - на семью муж с женой, на меня, на всех собачников, на бегунов - на ВСЕХ!
Вот так вот, в ремонт вкладывают миллионы, без всякого преувеличения, а со стаей бездомных собак справиться не могут. Так и будут гости по стеночке ходить или обходить Пейзажку десятой дорогой.
А если кто-то так уж любит собачек что считает - их и пальцем трогать нельзя - пусть забирают их к себе домой.
показати весь коментар
01.03.2021 09:22 Відповісти
ага, и жандарми замість того, щоб прибрати те, що людину доводить до сказу, тобто зашити дупи на дитячих майданчиках власникам собак, вішає усих тиз собак на того, ого вони дістали своєю вседозволеною поведінкою. постсовк продовжується. на два фронти мізків не вистачає діяти?
показати весь коментар
01.03.2021 08:25 Відповісти
Цікавий феномен - "за заклики до жорстокого поводження з тваринами в соцмережах" ! Як би закликав до жорстокого поводження з власниками тварин це було би його суб'єктивна думка ,оціночне судження! Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 630
Маразм полягає в тому що закликати до жорстокого поводження з людьми ніяк не карається (дурантин , намордники, вколювання отрути в рамках експерименту)! Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4764
показати весь коментар
01.03.2021 08:31 Відповісти
Як то кажуть, сидіть в РФ та не гавкайте.
показати весь коментар
01.03.2021 08:37 Відповісти
Так хто ж тобі заваджає ? Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 8683
показати весь коментар
01.03.2021 09:22 Відповісти
Пане, тисну руку))
Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7518
показати весь коментар
01.03.2021 09:27 Відповісти
Які ж кацапи дурні. Ти думаєш, що француз з ранку біжить- що там у хохлов?????
показати весь коментар
01.03.2021 23:01 Відповісти
Він з ранку біжить -як би втікнути від "панаєхавшиш" з Африки?
показати весь коментар
02.03.2021 07:37 Відповісти
Головне отим показати свою горе-роботу.
Це ж не людей рятувати з-під льоду Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 258
показати весь коментар
01.03.2021 08:40 Відповісти
В нас під час комендантської години можна вивести собаку (на відстань до кілометра, здається). Так от і писали, що тварини мають більше прав, ніж люди.
показати весь коментар
01.03.2021 08:41 Відповісти
Мировое Правительство Рептилоидов (животных фактически) не пустой звук, получается так
показати весь коментар
01.03.2021 08:46 Відповісти
Не в курсі.

А те, що люди людей більше ненавидять, ніж тварин - факт.
показати весь коментар
01.03.2021 08:49 Відповісти
Я собак не люблю, але людей загалом ще більше. Мешканець Львова в соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7410
показати весь коментар
01.03.2021 09:00 Відповісти
Я собак дуже боюсь, тому люблю у фільмах, книгах і на фото.
Людей люблю. Ще. Але останнім часом бачу, що треба якось трохи переглянути сприйняття.
Бо занадто боляче.
показати весь коментар
01.03.2021 09:10 Відповісти
ИЗ АНЕКДОТА ; " женщин и вино не любят только пи.....сы , и от них нужно держаться подальше".
показати весь коментар
01.03.2021 09:14 Відповісти
А я закликаю до жорстокого поводження з тими хто вирубує і спалює ліси. Я не бачив собак з сірниками і бензопилами. Що там галичани про це думають?
показати весь коментар
01.03.2021 08:55 Відповісти
Попробуйте сделать замечание хозяевам вездесрущих- сами загрызут. Впечатление что владельцы собак сумасшедшие. Ввести штрафы по10000 за вездесрущее и вопрос исчезнет.
показати весь коментар
01.03.2021 09:00 Відповісти
Штрафы уже есть. Проблема стандартная - имплементация неотвратимости наказания. За курение в общественные местах тоже вроде штрафы есть, но мне почему то постоянно приходится от остановок ОТ в 20 метрах стоять, потому что курящие гондоны спокойно и безнаказанно воняют посреди остановок без передышки.
показати весь коментар
01.03.2021 12:00 Відповісти
Дуже важлива новина варта спец випуску на CNN, а не тільки на Цензорі, молодець Цензор самі актуальні новини.
показати весь коментар
01.03.2021 09:09 Відповісти
Из сотен собачников я знаю только ОДНОГО ! который убирает за своей собакой . Не поверите , но он судья ! А так все вокруг засрали-ступить за асфальт нельзя.
показати весь коментар
01.03.2021 09:12 Відповісти
Не поверим
показати весь коментар
01.03.2021 12:01 Відповісти
Да таких мразей как он много Люди кормят подвальных кошек , а мрази приходят приносят еду с отравой Кошки , котята, умирают в муках. Этим мразям мешает всё живое..
показати весь коментар
01.03.2021 09:14 Відповісти
Отравители подонки , это понятно. А кто владельцы вездесрущих ? Или скромно промолчим как всегда ?
показати весь коментар
01.03.2021 09:16 Відповісти
И вы тоже являетесь их владельцем если живут они в подвале вашего дома Никто и никого не заставляет их кормить но и травить их не нужно Уже китайцы уничтожили всех воробьев , считали что те уничтожают им урожай, потом закупали за бугром, за валюту. Так же и с подвальными кошками Никто не видит что они там делают Зато все видят что они живут в подвалах. А я видел не раз как уничтожают они крыс..Крыса успевает только 2 раза пикнуть .
показати весь коментар
01.03.2021 15:26 Відповісти
первый раз слышу что кому-то могут помешать коты. Собаки - понятное дело. Стаи диких псов, которых невозможно уговорить забрать в питомники - вот им на улицах не место.
А коты.. странно.
показати весь коментар
01.03.2021 09:29 Відповісти
Есть такие мрази ! Одного такого я знаю. С каким упоением он рассказывает про свои зверства....
показати весь коментар
01.03.2021 09:37 Відповісти
Ничего странного. Мешают не так, конечно, но когда их наплодится овердофига, та ещё проблема. Дачный дом, проживаем 8-9 месяцев в году. Есть соседи, живущие круглый год, есть которые приезжают на пол года. Те, что заезжают на пол года успевают одичать в своих человейниках, они скучают за природой и очень любят прикармливать всю бродячую живность. Мы, к слову тоже поначалу такими были, пока не получили результат. За сезон популяция котов увеличивается- успевают выдуплиться в пару заходов., они имеют стол, привыкают к этому. Наступает октябрь, народ начинает потихоньку сваливать в город, вся мохнатая шобла, охреневая от непоняток, мигрирует туда, где ещё живут люди. К середине ноября Вам уже невозможно спать по утрам от воплей под окнами- шобла требует пожрать, вы не можете позволить себе оставить что-либо из съедобного, даже просто посуду в верандах, беседках, у Вас повсеместно, куда они могут просочиться (везде) всё обоссано, (включая тот любимый клапоть земли, где Ваша супруга выращивает травки для чая) надёжно помечено и это невыводимо, потому, что у них конкуренция. Никакие препараты- вонючки не помогают. И да, мышей они не ловят.. Это пздц. Мы, уезжая в середине декабря, облегчённо выдыхаем и ждём середины марта, когда всё начнётся по новой.. Сейчас объясняем ближайшим соседям, просим не прикармливать на участках. Те, кто остаются на всю зиму вынуждены звонить им, скандалить, требуют покупать и привозить корм, раз уж приручили. Дурдом, короче.. Мы год назад взяли себе из выводка самую слабую, вылечили, стерилизовали и она живёт у нас. Остальных кошаков для меня не существует.
показати весь коментар
01.03.2021 12:00 Відповісти
!!!!!!!!! аналогичный случай был у детей... котов пиблудилось наверное штук 12...
показати весь коментар
01.03.2021 14:10 Відповісти
Летом прошлым наша подросшая и окрепшая кыцька всю эту шушеру со двора за забор гнала, мы не кормили их, отходы пищевые в лес ёжикам- так полегче стало. Похолодало, эта умная на улицу из хаты только шоб по быстренькому погадить и то, пока почву не прихватило, типа ну их нахер те разборки и снова понеслось.. По 8-9 штук колядовали под окнами, пока мы не свалили наконец-то.. За зиму куда-то девается часть, остаются самые упоротые!
показати весь коментар
01.03.2021 18:52 Відповісти
наменя когда то напала стая собак в роду которых были авчарки, ротвейлеры и просто бомжтерьеры но по колено ростом... было семь штук... справился...
показати весь коментар
01.03.2021 14:12 Відповісти
А зачем люди кормят подвальных кошек и дворовых собак? Чтобы их становилось все больше и больше?
Жалко кошечку или собачку - забери ее к себе домой и там за ней ухаживай - нечего их разводить на улице!
показати весь коментар
01.03.2021 10:09 Відповісти
А затем чтобы в подвалах не было грызунов, разносчиков инфекций. Где есть кошки там грызунов нет Это раз 2.Кормят не за ваши деньги. И 3.В подвалах кошки, и собаки тоже- на улицах, появляются из-за таких как вы..Взяли живое существо, наигрались и выбросили.
показати весь коментар
01.03.2021 15:16 Відповісти
".В подвалах кошки, и собаки тоже- на улицах, появляются из-за таких как вы"

Ну то есть вы от просто лжи и манипуляций перешли к откровенной клевете, ибо я никогда не выбрасывал на улицу питомца. Напротив - я писал конкретно, что домашним животным место в доме, а не на улице.
показати весь коментар
01.03.2021 15:35 Відповісти
Я не говорил что конкретно вы это делаете А говорил что такие как вы Ибо берут животное как игрушку, для себя, для детей..Наигрались и на улицу А это животное живет 15- 20 лет Это в домашних условиях столько На улице, если это выброшенное из квартиры, проживет неделю Собаки разорвут Разорвут потому что злые Их тоже когда то выгнали на улицу + природний инстинкт..Прежде чем заводить дома кошку или собаку думать надо на сколько вас хватит чтобы содержать, ухаживать , его у себя. Собаку и выгуливать надо, это не кот. Все кто на улицах или в подвалах были когда то выброшены людьми Потом от них пошло потомство Которое никто не контролирует, Не стерелизируют их.
показати весь коментар
01.03.2021 18:54 Відповісти
Не юлите - вы мне написали конкретно - "из-за таких как вы" - то есть вы меня оболгали, не зная ничего обо мне.

У меня были 3 собаки - одну собаку отдали хорошим людям, тк была великовата для квартиры, одна собака умерла от чумки, еще одна - от старости (в 16 лет). Выгонять на улицу никого из них и мысли не было.
И да, я категорически против разведения дворняг на улице - им не место на улиах городов.
показати весь коментар
01.03.2021 19:35 Відповісти
Люди строят детские площадки ,газоны , парки , а эти скоты (владельцы вездесрущих ) превращают все в клоаку. Животных обижать нельзя -это очевидно , но что делать с этим скотством?
показати весь коментар
01.03.2021 09:20 Відповісти
у Александра Градского есть песня со словами " собака друг человеку - одному, а другому - враг"...
показати весь коментар
01.03.2021 14:06 Відповісти
Верно. Псина "друг" только своему владельцу, а вот десяткам и сотням окружающих людей она источник антисанитарии, опасности, шума и вони.
показати весь коментар
01.03.2021 17:25 Відповісти
Не вина собак в том что у них такие хозяева. Как их учать так они себя и ведут Вот у нас.. На всем пути выгула собак деревья сохнут Они по пути следования * подливают * все деревья..И это не раз за день и не только один пес. В этом не собака виновна, виновен хозяин..Он отпускает поводок дольше и смотрит как его ( её) любимец, изо дня в день уничтожает деревья.
показати весь коментар
01.03.2021 15:21 Відповісти
Призывал бить свинособак?
показати весь коментар
01.03.2021 09:27 Відповісти
логика мусоров м зоошизиков понятно-собака царь зверей и людей.а как быть обычному гражданину который просто идет по тротуару а неподалеку гуляет мурло с дворнягой псина цапает за ногу и убегает мурло морозитсяи начинает сваливать как быть человеку в этом случае вызывать ментов ждать час когда они приедут бегать за собакой как то удерживать владельца псины ?
показати весь коментар
01.03.2021 09:31 Відповісти
За лютую смерть от вездесрущего существа его владелец по факту не отвечает никак. Вот эти шизоидные собачники и есть потенциальные убийцы наших детей и внуков.
показати весь коментар
01.03.2021 09:42 Відповісти
был случай лично. идем с женой в магазин, недалеко собачник со своим питомцем - ротвейлером... кидает ему баклажку, тот бегает приносит... то ли ветром, то ли специально баклажка пролетает рядом с женой, естественная реакция взмах руками и вскрикнула потому что "питомец" пробегая рядом зацепил её, эта псина чуть ли не в полете разворачивается и приседая готовится оттолкнуться и прыгнуть на жену, хорошо была кравчучка... на собаку напал ступор, смотрит то на хозяина то на жену... я ему три или даже четыре раза сказал взять собаку на поводок и одеть намордник - не помогло... начал рассказывать про её ОКЮ, про то что нет зубов (только от стоматолога), пришлось достать револьвер - хозяин изменился в лице и обосрался, уже он боялся подходить и пропала издевательская улыбка...
показати весь коментар
01.03.2021 14:00 Відповісти
Уроды двуногие, вы засрали всю планету, вырубаете леса, отравили химикатами реки, захламили уже и океаны целыми островами пластикового мусора, сетями, задымили химией атмосферу...вас истреблять надо!
Природа вынуждена это делать с помощью всяких вирусов, но вы, тупые, нихрена выводов не делаете, хуже животных, наглые, самоуверенные, безмозглые твари!
показати весь коментар
01.03.2021 09:57 Відповісти
Перед нами классический экземпляр "защитника животных". Хоть в рамочку ставь.
показати весь коментар
01.03.2021 17:26 Відповісти
Причем к двуногим себя не относит.
показати весь коментар
01.03.2021 19:29 Відповісти
Если призывать выгнать кацапов-оккупантов запоребрик на мороз с территории Украины это будет считаться как жестокое обращение с животными?
показати весь коментар
01.03.2021 10:16 Відповісти
интересно, хоть одно уголовное дело возбуждено против хозяина, собака которого укусила или покалечила, или загрызла человека, ребенка...? меня как то укусила собака (не большая, правда джинсы не прокусила) в Днепровском аэропорту, я пошел в полицию (окна на против происшествия), оказывается они про неё знают, я не первый... начальник сказал "ну так пристрели её", я попросил бумагу с печатью и подписью... он сразу вспомнил что принят закон об "притеснении" наших "братьев меньших"...
показати весь коментар
01.03.2021 13:51 Відповісти
 
 