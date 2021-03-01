В Україні за добу від COVID-19 померли 68 осіб, зафіксовано 4285 нових випадків зараження, видужали 1701 особа

Станом на ранок понеділка, 1 березня, виявлено 4285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 779 осіб;

летальних випадків – 68;

одужало – 1 701 особа;

здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 352 134 особи;

одужало – 1 171 724 особи;

летальних випадків – 26 050;

проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях", - розповів Степанов.









