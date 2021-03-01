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Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС

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Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму

Минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

У районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. Також поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів.

"У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - зазначили у штабі.

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"Основною метою дій ЗФ ОРДЛО залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ.

За всіма фактами зафіксованих порушень УС СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ", - наголосили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 1 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: "Неподалік Павлополя збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На такі дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

У штабі додали, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму тиші, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
де там ЗЕленский,нехай знову нам розкаже скільки вже днів у нас перемир'я,256 чи 278 днів? вимагаємо негайно повернути безпілотники і снайперіи на передову,хватить дозволяти кацапам вбивати наших хлопців!!!все,перемир'я закінчилось так і не почавшись
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01.03.2021 08:26
+20
При Порохе давался адекватный ответ, при Шмаркле у армии связаны руки
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01.03.2021 08:34
+19
Знову загиблий ...
То де там план Б від блазня ? Хоч у порожній своїй голові воно війну вже давно =закончіло=.

Світла пам'ять полеглому Захиснику України.
Глибокі співчуття родині.

СМЕРТЬ УСІМ ворогам України в країні та за її межами.
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01.03.2021 08:29
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Ну и сколько еще десятков лет мы будем терпеть эту сволочь в Донецке? Или будем и дальше каждый день будем получать гробы наших солдат и делать вид что все в порядке?
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01.03.2021 08:25 Відповісти
Ну и сколько еще десятков лет мы будем терпеть эту сволочь в Донецке в крємлє)) Один украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - семь нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4592 .. Сволочь в Донецке , ролі у війні , практично не грає . Вона лише тупо виконує вказівки з муцькви .

На жаль , спокій Україні , ще тільки сниться .
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01.03.2021 08:33 Відповісти
Ровно столько, сколько на посту главнокомандующего будет ватный клоун, а не Гетьман.
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01.03.2021 08:34 Відповісти
ВАЗеленська пліснява НІКОЛИ не візьме на себе відповідальність. НІКОЛИ не поверне відведені війська та озброєння. НІКОЛИ не дасть команду наступати.
Воно буде прикриватись "перемир'ям", до упору.
4-ди уклоніст, апріорі, не здатен захистити.
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01.03.2021 10:28 Відповісти
де там ЗЕленский,нехай знову нам розкаже скільки вже днів у нас перемир'я,256 чи 278 днів? вимагаємо негайно повернути безпілотники і снайперіи на передову,хватить дозволяти кацапам вбивати наших хлопців!!!все,перемир'я закінчилось так і не почавшись
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01.03.2021 08:26 Відповісти
Досить!
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01.03.2021 20:16 Відповісти
Знову загиблий ...
То де там план Б від блазня ? Хоч у порожній своїй голові воно війну вже давно =закончіло=.

Світла пам'ять полеглому Захиснику України.
Глибокі співчуття родині.

СМЕРТЬ УСІМ ворогам України в країні та за її межами.
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01.03.2021 08:29 Відповісти
При Порохе давался адекватный ответ, при Шмаркле у армии связаны руки
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01.03.2021 08:34 Відповісти
При тупом клоуне наши бойцы - мишени в тире для сепаров.
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01.03.2021 08:36 Відповісти
Черговий плач штабу ООС про те, як їх бідненьких провокують, а вони не можуть відповісти. Блювати хочеться від таких звітів --на голову Бубочки.
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01.03.2021 08:38 Відповісти
"В ответ на обстрелы противника наши воины открывали огонь", - отметили в штабе.

Звучит так себе.
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01.03.2021 08:43 Відповісти
У президента зрадника солдати завжди гинуть як розхідний матеріал його договорняків з ворогом.
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01.03.2021 08:53 Відповісти
Никакой реакции "главнокомандующего". Зато с удовольствием втюхивал про скоростной интернет. Такое впечатление, что бояре заточили нашего доброго царя в башне, и он не ведает,что вообще происходит за пределами этой башни....
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01.03.2021 08:58 Відповісти
что-то клоун не спешит вколоть себе воду из Ганга...Ась?
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01.03.2021 09:00 Відповісти
Односторонє перемир'я триває ,влада вдає ніби все добре ,але ворог розуміє тільки силу все інше в них сприймають як слабкість і відчуває свою безкарність .
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01.03.2021 09:10 Відповісти
де ковішидне гівнокомандуюче, у відпустці?
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01.03.2021 09:46 Відповісти
"В штабе добавили, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня" -?!!!!! Сюр какой-то! Или что ЭТО?! Приехавгие потренироваться из кацапии снайперы расстреливают наших как в тире, а Зеля с пацанами "соблюдают" видите ли!

Царствие Небесное погибшему воину, пуйлу, подпуйловникам и предателям - гореть в Огне....
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01.03.2021 09:59 Відповісти
Спочивай з миром, синку.....
Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2252

Что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей руSSкую тварь - выполни свой священный долг!
Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 805
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01.03.2021 10:00 Відповісти
Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6321
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01.03.2021 10:30 Відповісти
Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 709

..
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01.03.2021 11:00 Відповісти
Від такого перемир'я моторошно на душі , коли наші бійці позбавлені розвідки , снайперів та безпілотників , а русня шастає в сірій зоні , як у себе вдома і сміється над нашими бійцями!
Зеля , іди геть , бо ти нікчемний віслюк , а не гловнокомандуючий !
Досить знущатися над Украінцями і капітулювати перед північним ворогом !
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01.03.2021 11:34 Відповісти
 
 