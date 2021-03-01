Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС
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Минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.
"Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.
У районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. Також поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів.
"У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - зазначили у штабі.
"Основною метою дій ЗФ ОРДЛО залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ.
За всіма фактами зафіксованих порушень УС СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ", - наголосили в пресцентрі ОС.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 1 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: "Неподалік Павлополя збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На такі дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь".
У штабі додали, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
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в Донецкев крємлє)) .. Сволочь в Донецке , ролі у війні , практично не грає . Вона лише тупо виконує вказівки з муцькви .
На жаль , спокій Україні , ще тільки сниться .
Воно буде прикриватись "перемир'ям", до упору.
4-ди уклоніст, апріорі, не здатен захистити.
То де там план Б від блазня ? Хоч у порожній своїй голові воно війну вже давно =закончіло=.
Світла пам'ять полеглому Захиснику України.
Глибокі співчуття родині.
СМЕРТЬ УСІМ ворогам України в країні та за її межами.
Звучит так себе.
Царствие Небесное погибшему воину, пуйлу, подпуйловникам и предателям - гореть в Огне....
Что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей руSSкую тварь - выполни свой священный долг!
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Зеля , іди геть , бо ти нікчемний віслюк , а не гловнокомандуючий !
Досить знущатися над Украінцями і капітулювати перед північним ворогом !