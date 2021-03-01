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Вакцина "Спутник V" - дивний інструмент у руках Путіна, - глава МЗС Литви категорично проти використання російської вакцини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вакцина

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсберґіс висловив упевненість у тому, що російська вакцина проти коронавірусу "Спутник V" є "дивним інструментом" у руках глави Кремля Володимира Путіна.

Європейському Союзу не варто використовувати російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V". Таку думку глава МЗС Литви Габріелюс Ландсберґіс висловив "Радіо Свобода" в інтерв'ю, опублікованому 28 лютого, інформує Цензор.НЕТ. Про це він заявив, коментуючи репліку журналістки щодо того, що Литва категорично відмовилася вакцинуватися російським препаратом.

"Ми вважаємо, що вакцина "Спутник" є дивним інструментом у руках пана Путіна. Перше, що привертає увагу, – що замість того, щоб вакцинувати російських громадян, він продає цю вакцину. Не схоже на те, що так би чинив політик і громадянин, який стурбований чиїмось здоров’ям", - сказав дипломат.

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"Якщо ви дійсно виробляєте таку хорошу вакцину, як розповідаєте, то, мабуть, спершу ви мали б вакцинувати своїх громадян", - упевнений політик.

"А коли ви вакцинували мільйон громадян, а продаєте за кордон мільярд вакцин – це видається дивним. Тому, на нашу думку, це радше геополітичний проєкт, ніж проєкт зі сфери охорони здоров’я. Ми у Литві керуємося тим, що є низка вакцин, схвалених у ЄС та США, їх має вистачити, якщо не буде більше скорочень. Також ми не хочемо, щоб нашим партнерам довелося робити складний вибір. Україна воює з Росією. І ми не хотіли б, щоб вам довелося вирішувати, купувати чи не купувати Sputnik V, треба він чи ні", - пояснив Ландсберґіс.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
На Донбассе у 96 боевиков «ЛДНР» возникли побочные эффекты от российской вакцины «Спутник V»
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01.03.2021 08:55
+3
********** вакцина ничего странного не имеет.
Это инструмент внутренней политики, насколько она эффективна ему насрать, главное показать своей вате, что все ее хотят, что все ее выпускают в разных странах и что Запад несостоятелен и дальше загнивает.
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01.03.2021 09:13
+3
«Мы считаем, что вакцина "Спутник V" является странным инструментом в руках Путина. Первое, что привлекает внимание, - что вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает эту вакцину. Не похоже на то, что так поступал бы политик и гражданин, обеспокоенный чьим-то здоровьем", - сказал дипломат.Источник: https://censor.net/ru/n3250616
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01.03.2021 09:26
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На Донбассе у 96 боевиков «ЛДНР» возникли побочные эффекты от российской вакцины «Спутник V»
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01.03.2021 08:55 Відповісти
Во-первых, наемники не хотели прививаться, но их заставили это сделать в приказном порядке. В результате только в шестом мотострелковом полку у 96 привитых серьезные побочные действия: высокая температура, ломота в суставах, боли в грудной клетке. Рассказывать о побочных эффектах вакцинации запрещено.
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01.03.2021 08:57 Відповісти
такое было и в Крыму когда военных привили ,один чуть не скончался
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01.03.2021 08:59 Відповісти
У них отпали рога, болят копыта и хвосты сильно линяют... Вакцина "Спутник V" - дивний інструмент у руках Путіна, - глава МЗС Литви категорично проти використання російської вакцини - Цензор.НЕТ 198
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01.03.2021 10:36 Відповісти
Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 2572 Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 2282
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01.03.2021 08:58 Відповісти
Сам политизирует этот вопрос, граждане сами вольны выбирать, чем прививаться.
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01.03.2021 09:02 Відповісти
Лапоть, ты уже привился? Судя по козлиному блеянию таки да
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01.03.2021 09:39 Відповісти
Ne liudi vybyrajet a vlast toj strani sto zakupajet vakcinu
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01.03.2021 09:59 Відповісти
Ну это понятно, правительство Литвы отказалось от закупок спутника, их дело, но так они начинают поучать ЕС и Украину, чем прививаться.
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01.03.2021 11:05 Відповісти
Tak sami Litva vet ES pocemu negovorit sto dumajet v obcem plane.Litve nikto i nedumali zakupat sputnik,daze razgovora nebylo pro tom.Jest izvesnyje vakcini Moderna,Pfizer i Astra zeneca kupleni.tocnej zakazano bolse cem nado
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01.03.2021 11:17 Відповісти
по теме Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 1931
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01.03.2021 09:02 Відповісти
с перепугу
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01.03.2021 09:06 Відповісти
Da interesno konecno sputnik probujet na drugix,a svojix liudej zabivajet.
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01.03.2021 09:07 Відповісти
купи себе Букварь лапоть
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01.03.2021 09:09 Відповісти
Спутник не разрешен официально в ЕС. Высшим должностным лицам, не этично им прививаться, расценят как рекламу.
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01.03.2021 14:53 Відповісти
********** вакцина ничего странного не имеет.
Это инструмент внутренней политики, насколько она эффективна ему насрать, главное показать своей вате, что все ее хотят, что все ее выпускают в разных странах и что Запад несостоятелен и дальше загнивает.
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01.03.2021 09:13 Відповісти
«Мы считаем, что вакцина "Спутник V" является странным инструментом в руках Путина. Первое, что привлекает внимание, - что вместо того, чтобы вакцинировать российских граждан, он продает эту вакцину. Не похоже на то, что так поступал бы политик и гражданин, обеспокоенный чьим-то здоровьем", - сказал дипломат.Источник: https://censor.net/ru/n3250616
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01.03.2021 09:26 Відповісти
Более 70 школьников в Красноярске в возрасте от семи до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
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01.03.2021 09:27 Відповісти
Заболели школьники из Советского и Октябрьского районов города. Врачи нашли у них иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез.
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01.03.2021 09:28 Відповісти
Смени ник валет по фене - это типа тупой, шестерка у авторитетов.
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01.03.2021 09:55 Відповісти
Путин из кожи вон лезет, чтобы доказать мировому сообществу свою нужность и полезность.
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01.03.2021 09:58 Відповісти
по такой логике пфайзер - тоже странный инструмент
Вместо того, чтобы вакцинировать им американских граждан, его продают по всему миру
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01.03.2021 10:07 Відповісти
Nenado mesat vsem izvesnuju mire kompaniju Pfizer s sovsem neizvesnoj sputnik gde delajet.Amerikansi i tak 15% polucili vakcinu,pfizer ne tolko amerika no i Germanija
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01.03.2021 10:21 Відповісти
В Соединенных Штатах привиты уже почти 45 млн граждан, в КНР - свыше 40 млн. Далее следуют Евросоюз (во всех странах ЕС в совокупности - более 18 млн), Великобритания (более 13,5 млн) и Индия (более 6,5 млн).

Вакцина "Спутник V" - дивний інструмент у руках Путіна, - глава МЗС Литви категорично проти використання російської вакцини - Цензор.НЕТ 9869
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01.03.2021 10:40 Відповісти
Когда рашка угрожает Украине войной на уничтожение , то покупать их вакцину очень стрёмно. Не известно какого "новичка" могут добавить в вакцину для нас эти отморозки.
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01.03.2021 10:10 Відповісти
А что это, Габриэлюс Ландсбергис, не поведал, почему Литва отказалась от пфайзера? Указали, что логистику и хранение обеспечить не могут, а я думаю финансово не потянули.
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01.03.2021 14:58 Відповісти
Что же тут странного? Мокшане только орудия для убийства умеют делать, да и те настолько уникальны, что каждый раз новая траектория. Вот же будет странно и обидно, если никто от этого спутника не будет откидываться, прям реабилитация в глазах общества.
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01.03.2021 15:49 Відповісти
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V строрною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
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10.03.2021 11:42 Відповісти
 
 