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За тиждень вогонь забрав життя 57 осіб, на водних об'єктах загинули 10, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

За тиждень вогонь забрав життя 57 осіб, на водних об'єктах загинули 10, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 22.02 по 28.02 під час пожеж загинули 57 осіб, на водних об'єктах - 10.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 148 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 79 осіб.

Ліквідовано 890 пожеж, врятовано під час пожеж 26 осіб і не допущено знищення вогнем 390 будинків і 35 од. техніки. Під час пожеж загинули 57 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 657 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 84 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 629 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 10 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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А звинувачують чомусь пістолети.
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01.03.2021 09:13 Відповісти
 
 