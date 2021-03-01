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контрабанда (1551) МЗС (3560) Польща (5177) посольство (876) дипломати (530) Кулеба Дмитро (3175)

Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба (оновлено)

Учора двох співробітників посольства України в Польщі впіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними. Треба зламати ганебний підхід "не виносити сміття з хати". Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити у смітті", - написав він.

Кулеба зазначив, що під час його каденції на посаді міністра не буде замовчувати такі ганебні випадки і тим більше покривати їхніх фігурантів: "Тому я миттєво ухвалив три рішення:

  1. Обох співробітників я негайно відкликав із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені.
  2. Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.
  3. МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи".

Також дивіться: 4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

"Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС - ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення.

Кожен з системи дипслужби, незалежно від рангів і посад, хто буде кидати тінь на українську дипломатію, відчуватиме на собі усю недипломатичність моєї реакції", - підкреслив глава МЗС.

Журналіст Євген Плинський у Facebook розповів подробиці "золотого" буса на Волині.

"28.02, під час проведення обшуку дипломатичного т/з марки Мерседес-Спринтер номер W-083514 на посту "Ягодин", слідчі ДБР виявили:

- 165 200 доларів США;
- 70 200 євро;
- 11 600 злотих;
- 16,4 кг золотих виробів;
187 ящиків сигарет Life, Complimen.

Слідчі дії тривають", - зазначив Плинський.

Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Никогда такого не было и вот опят
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01.03.2021 09:42
+7
просто кто-то из сотрудников мид переезжал в Польшу на ПМЖ и забыл предупредить что пожитки нипосильно нажитым трудом прихватили с собой..... ну и курить очень хочеться....
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01.03.2021 09:40
+7
Вот сейчас настоящие барыги у власти,сделали 73% идиотов посмешище из страны.
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01.03.2021 11:08
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просто кто-то из сотрудников мид переезжал в Польшу на ПМЖ и забыл предупредить что пожитки нипосильно нажитым трудом прихватили с собой..... ну и курить очень хочеться....
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01.03.2021 09:40 Відповісти
Не путайте статусы - у них КОМАНДИРОВКА .

ПМЖ из другой оперы
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01.03.2021 09:49 Відповісти
бывали случаи когда командировки заканчивались пмж..... Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1698
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01.03.2021 09:53 Відповісти
а зеленский говорит головне що вони, зе слуги народа не крадуть ))
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01.03.2021 09:41 Відповісти
Никогда такого не было и вот опят
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01.03.2021 09:42 Відповісти
Вот сейчас настоящие барыги у власти,сделали 73% идиотов посмешище из страны.
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01.03.2021 11:08 Відповісти
Не дали людям покурить 😀😀😀
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01.03.2021 09:47 Відповісти
Кулеба Кулеба який ти смішний - на кордоні з Польщею та і з Угорщиною вже навіть діти знають що в автомобілях з дипломатичними номерними знаками яких зараз "розвелось" більше ніж грибів після дощу возять контрабанду при чому в обидві сторони і випадок цей далеко не поодинокий навіть за твоєї каденції!
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01.03.2021 09:50 Відповісти
Ещё Словакия и Румыния. У нас тут лет 5 назад несколько раз хлопали полные бусики сигарет, которые везли дипломаты
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01.03.2021 09:54 Відповісти
"Бальшое каличество" эта сколько?
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01.03.2021 09:51 Відповісти
Это чмошники ,оборотни а не сотрудники.Им-помах.А тому кто их привел подсрачник и клеймо.Иначе этот позор никогда не прекратится
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01.03.2021 09:54 Відповісти
это мастера спорта зеленые!
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01.03.2021 10:00 Відповісти
Ну цигарки, ще зрозуміло. Але навіщо їм в Польщі золото і валюта!?
Золота і валюти в Польщі повно без обмежень
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01.03.2021 10:04 Відповісти
За валюту не знаю, а наше золото (во всяком случае раньше так было) ценилось дороже, чем тамошнее. Мне когда-то давно кто-то объяснял, что у них золото говёное и они больше ценят то, которое родом с просторов бывшего совка. Как-то так. Короче, тупое барыжничество. Тут купил, там продал.
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01.03.2021 10:43 Відповісти
То было раньше, когда сссрия была отгорожена от всего мира.
Например, в загранке покупались джинсы за 10 долларов, в совке продавались за 250 рублей (2 зарплаты на минуточку) и покупалось 5 грамм золота в изделиях ну или фотоаппарат Киев или Зенит. После вывоза в загранку менялось на 30 долларов и уже имеем 3 пары джинсов, и так до тех пор, пока не поймает бдительный помполит на судне или обхсс дома.
И это не барыжничество, а предпринимательство.
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01.03.2021 14:09 Відповісти
Идиоты!!!
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01.03.2021 10:05 Відповісти
Молодці, хоча б хтось займається нашими злочинцями. тепер впаяти їм по 12 років і нехай сидять вчать польську мову.
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01.03.2021 10:09 Відповісти
наши люди неисправимы,даже в Польше беспределом занимаются... и все еще в Европу хотят с таким менталитетом,ага,щас Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2669
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01.03.2021 10:18 Відповісти
А мають право затримувати таке службове авто?
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01.03.2021 10:21 Відповісти
не мають -це незаконно Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9789 і це міжнародний скандал ! -перевозь спокійно, не тронуть ...
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01.03.2021 11:18 Відповісти
Карты, деньги, два ствола. (с) Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8824
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01.03.2021 10:33 Відповісти
Валюта и золото, это в порядке вещей для дипломатов.
А погорели на сигаретах! Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4103
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01.03.2021 10:41 Відповісти
Вся власть в Украине КОНЧЕНАЯ! Тупорылое жлобьё.
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01.03.2021 11:04 Відповісти
"Случай для МИД вопиющий"

Вопиющий, то что вывозили или то, что попались? Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 165
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01.03.2021 11:05 Відповісти
Новиє літса, нє?
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01.03.2021 11:07 Відповісти
Список не полный.
Где оружие и проститутки?)
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01.03.2021 11:09 Відповісти
наверное ушли первым рейсом
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01.03.2021 18:41 Відповісти
Дожились. Дипломатов пора досматривать в первую очередь и с пристрастием, как контрабандистов. Наших. На нашей таможне.
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01.03.2021 11:09 Відповісти
Дипломаты это курьеры так исторически сложилось и эту традицию контрабандистов нужно менять - досмотр на границе должен быть поголовно 100% ...
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01.03.2021 11:09 Відповісти
це позорище на міжнародному рівні
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01.03.2021 11:10 Відповісти
То что ГБР словило это уже хорошо, маленький, но плюс. И чьих там детки оказались, фамилии в студию.
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01.03.2021 11:11 Відповісти
коллеги стуканули....место надо срочно кому то.)))
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01.03.2021 11:12 Відповісти
16кг золота. Вы только вдумайтесь в эти цифры.
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01.03.2021 11:13 Відповісти
та подумаешь лям бакинских ..и шо ? из бюджета десятки лярдов "уходят" и всем пох...
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01.03.2021 11:23 Відповісти
сотрудники посольства -уборщица и садовник ... Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1807 ..представляю какими суммами и весом барыжат консулы .. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1807
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01.03.2021 11:15 Відповісти
Долбо...бы ,позорят страну ,,😡😡😡
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01.03.2021 11:15 Відповісти
скромные...
а могли и акрос затентованный на дип номерах поставить на рейс)))
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01.03.2021 11:15 Відповісти
Просто монетизация госдолжностей,кто так не делает пусть бросит камень в верхзраду.
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01.03.2021 11:16 Відповісти
Отличный проф. отбор в посольства из бывших контрабандистов - эти пахана не подведут..
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01.03.2021 11:25 Відповісти
зеленая плесень пожирает страну
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01.03.2021 11:27 Відповісти
ой як їм "бідно" живеться -ну прямо від "ніщети" возять Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8500 , терміново подніміть їм зарплати.. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6927
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01.03.2021 11:28 Відповісти
Це наочний приклад перемоги ЗЕ над корупцією та контрабандою, як він і обіцяв. Тепер він обіцяє чесні суди. Чекаємо
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01.03.2021 11:29 Відповісти
При пороху такого не було,а при совєтах навіть сексу не було. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8436
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01.03.2021 12:29 Відповісти
Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9709 Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5447
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01.03.2021 12:32 Відповісти
громче всех кричит всегда сам вор.
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01.03.2021 11:35 Відповісти
А шо, дубаса прям ниграмулечки не было? Надо же.
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01.03.2021 11:42 Відповісти
Зеля в украинский дип.корпус повставлял мажоров и всяких авантюристов.
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01.03.2021 11:43 Відповісти
А ми ходимо с протянутою рукою, щоб хтось дав кредит Україні.
Та ми можемо навіть фінансувати МВФ.
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01.03.2021 11:45 Відповісти
Два простых украинских парня ехали на работу в Польшу...
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01.03.2021 12:08 Відповісти
А от при минулій владі не ловили, напевне тому що не возили. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба - Цензор.НЕТ 45
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01.03.2021 12:27 Відповісти
Кто старое помянет , тому глаз долой 😄
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01.03.2021 12:49 Відповісти
И это все теперь пойдет в бюджет Украины? спасибо "дипломатам", старайтесь еще..
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01.03.2021 12:27 Відповісти
Из за сигарет спалились..Кучка идиотов
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01.03.2021 12:30 Відповісти
Обілетять кого треба і все буде путьом !!
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01.03.2021 12:51 Відповісти
"Анонс МИДа". В Украине скоро заработает ЧМИД(частное мин.иностр.дел) где не будет взяточничества, контрабанды,все работники будут не курящие и не употребляющие все остальное, плотно будут работать с чассуд (част.суд) весь мир будет завидовать и пытаться внедрить в своих странах, но не всем это дано. Даешь частную прокуратуру и СБУ!!!
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01.03.2021 13:03 Відповісти
тотальная коррупция и воровство - визитная карточка украинской власти
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01.03.2021 13:05 Відповісти
Посли борделю ОПУ
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01.03.2021 13:20 Відповісти
очередь за "коксом"
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01.03.2021 14:02 Відповісти
А что они хотели там купить за 165 200 долларов США?
Домик в лесу?
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01.03.2021 14:13 Відповісти
Там 16кг. золота , приблизительно 500 000 долларов. Можно нормальный домик купить.
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01.03.2021 15:17 Відповісти
какие-то карманные расходы ...
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01.03.2021 18:39 Відповісти
 
 