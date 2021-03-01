Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба (оновлено)
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Учора двох співробітників посольства України в Польщі впіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними. Треба зламати ганебний підхід "не виносити сміття з хати". Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити у смітті", - написав він.
Кулеба зазначив, що під час його каденції на посаді міністра не буде замовчувати такі ганебні випадки і тим більше покривати їхніх фігурантів: "Тому я миттєво ухвалив три рішення:
- Обох співробітників я негайно відкликав із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені.
- Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.
- МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи".
"Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС - ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення.
Кожен з системи дипслужби, незалежно від рангів і посад, хто буде кидати тінь на українську дипломатію, відчуватиме на собі усю недипломатичність моєї реакції", - підкреслив глава МЗС.
Журналіст Євген Плинський у Facebook розповів подробиці "золотого" буса на Волині.
"28.02, під час проведення обшуку дипломатичного т/з марки Мерседес-Спринтер номер W-083514 на посту "Ягодин", слідчі ДБР виявили:
- 165 200 доларів США;
- 70 200 євро;
- 11 600 злотих;
- 16,4 кг золотих виробів;
187 ящиків сигарет Life, Complimen.
Слідчі дії тривають", - зазначив Плинський.
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ПМЖ из другой оперы
Золота і валюти в Польщі повно без обмежень
Например, в загранке покупались джинсы за 10 долларов, в совке продавались за 250 рублей (2 зарплаты на минуточку) и покупалось 5 грамм золота в изделиях ну или фотоаппарат Киев или Зенит. После вывоза в загранку менялось на 30 долларов и уже имеем 3 пары джинсов, и так до тех пор, пока не поймает бдительный помполит на судне или обхсс дома.
И это не барыжничество, а предпринимательство.
А погорели на сигаретах!
Вопиющий, то что вывозили или то, что попались?
Где оружие и проститутки?)
а могли и акрос затентованный на дип номерах поставить на рейс)))
Та ми можемо навіть фінансувати МВФ.
Домик в лесу?