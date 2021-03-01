В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів
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Фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом має намір до осені поточного року створити нове покоління вакцини, яка дасть змогу боротися з новими варіантами коронавірусу.
Про це повідомив виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос у ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто, вже цього року", - сказав він, додавши, що графік включає лабораторні роботи, а також клінічні дослідження, необхідні для тестування нових видів препарату.
"Коли у нас буде наступний варіант, всі будуть в курсі, і, сподіваюся, він буде більш простим", - зазначив Пангалос.
У свою чергу директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард сказав, що вакцина буде ефективно працювати проти британського варіанту, який вже поширюється по всьому світу.
Будь ласка, зачекайте...
Так всі будуть безкоштовними ? Тобто, уряди тепер змушені будуть віддавати кошти фармі лише на вакцинки замість соціальних програм для своїх громадян ?
А населення повинно буде по скільки разів на рік щеплюватися ?
Від кожного ж варіанту треба ?
І паспорти щеплень ви на кожен штам заведете ?
Чи все-таки піплу доведеться свої грошики викладати ?
EFFICACY: 72% in United States, 64% in South Africa, 61% in Latin America, DOSE: 1 dose,
STORAGE: Up to two years frozen at -4° F (-20° C), and up to three months refrigerated at 36-46° F (2-8° C)
EMERGENCY USE IN: Bahrain NEW, United States NEW