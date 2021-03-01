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В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів

Фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом має намір до осені поточного року створити нове покоління вакцини, яка дасть змогу боротися з новими варіантами коронавірусу.

Про це повідомив виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос у ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто, вже цього року", - сказав він, додавши, що графік включає лабораторні роботи, а також клінічні дослідження, необхідні для тестування нових видів препарату.

"Коли у нас буде наступний варіант, всі будуть в курсі, і, сподіваюся, він буде більш простим", - зазначив Пангалос.

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У свою чергу директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард сказав, що вакцина буде ефективно працювати проти британського варіанту, який вже поширюється по всьому світу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Нам похрен,мы другие вакцины покупаем.
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01.03.2021 09:39
+2
Вряд ли. Клоуны на индийском шмурдяке больше украдут бабок.
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01.03.2021 09:49
+2
Бізнес пішов вгору: можна щотри місяці нові штамики і вакцинки придумувати.
Так всі будуть безкоштовними ? Тобто, уряди тепер змушені будуть віддавати кошти фармі лише на вакцинки замість соціальних програм для своїх громадян ?
А населення повинно буде по скільки разів на рік щеплюватися ?
Від кожного ж варіанту треба ?
І паспорти щеплень ви на кожен штам заведете ?
Чи все-таки піплу доведеться свої грошики викладати ?
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01.03.2021 09:49
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Нам похрен,мы другие вакцины покупаем.
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01.03.2021 09:39 Відповісти
Точно. Причем для быдла постоянно озвучивается, что это "АстраЗенека" и быдло глотает. В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів - Цензор.НЕТ 8760
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01.03.2021 09:48 Відповісти
А ви себе до кого відносите? Питаю тому що ваше повідомлення дуже добре підходить під визначення того же бидла.
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01.03.2021 10:03 Відповісти
Где то проходила инфа, что с расейскими снюхались - ничего святого!
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01.03.2021 09:47 Відповісти
Вряд ли. Клоуны на индийском шмурдяке больше украдут бабок.
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01.03.2021 09:49 Відповісти
Бізнес пішов вгору: можна щотри місяці нові штамики і вакцинки придумувати.
Так всі будуть безкоштовними ? Тобто, уряди тепер змушені будуть віддавати кошти фармі лише на вакцинки замість соціальних програм для своїх громадян ?
А населення повинно буде по скільки разів на рік щеплюватися ?
Від кожного ж варіанту треба ?
І паспорти щеплень ви на кожен штам заведете ?
Чи все-таки піплу доведеться свої грошики викладати ?
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01.03.2021 09:49 Відповісти
счас наш дурачьок степашка купіт декілька міліонів чергового шмурдяка.
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01.03.2021 09:52 Відповісти
А нам то що до того? Завдяки 73% ідіотів України то не стосується. То десь в світі, скажімо, в Африці...
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01.03.2021 10:02 Відповісти
Наша музыка будет вечной
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01.03.2021 10:05 Відповісти
Цілий рік одні і ті ж особи в повідомленнях, під постами про ковід19, розповідали що коронавірус не існує, що маски не допомагають , що потрібно всім перехворіти за рік, що це все змова і істерія. Зараз коли ці самі особи вирішують чим нам вакцинуватися виникає питання - а вам не похер? ковід19 же не існує.
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01.03.2021 10:13 Відповісти
Народ кидається у дві полярні протилежності: одні всепропальщики верещать про змову жидомасонів, 5G чіпи у шприцах із отруйною вакциною, інші сектанти, такі як ти, переконані, що коронавірус - природно виник в китайських джунглях, і заразив азіатів в результаті хаотичного схрещування останніх з панголінами.
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01.03.2021 10:46 Відповісти
Facepalm) придумали те чого в моєму повідомлення і не було. Ви написали казку в якій щось мені здається - ви і є головний персонаж.
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01.03.2021 11:16 Відповісти
Маски не помогают. Хотя ковид таки есть. Ну и как? В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів - Цензор.НЕТ 8367
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01.03.2021 11:15 Відповісти
Навіть на 1% не допомогають?
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01.03.2021 11:18 Відповісти
Одними из первых жесткий масочный режим ввели Китай, Тайвань, Сингапур, Гонконг и Южная Корея. Им это весьма помогло. А то, что вы маски носите в кармане или высунув нос или вообще на подбородке, не поможет. И таких в киевском метро 20-30%.
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01.03.2021 11:46 Відповісти
Навіщо нам ця інхва?Нам би новини з Індії краще підійшли ж
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01.03.2021 10:38 Відповісти
США ужо заказали 100 млн ,а ЕС -400 млн доз вакцины Johnson & Johnson .Вакцинация -одной иньекцией и ефективность 90 с лихой процентов,а производители разных помоев только анонсируют разработку "бадяги",которую назовут со временем "вакцина"
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01.03.2021 10:39 Відповісти
Johnson & Johnson: Ad26.COV2.S,
EFFICACY: 72% in United States, 64% in South Africa, 61% in Latin America, DOSE: 1 dose,
STORAGE: Up to two years frozen at -4° F (-20° C), and up to three months refrigerated at 36-46° F (2-8° C)

EMERGENCY USE IN: Bahrain NEW, United States NEW
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01.03.2021 11:58 Відповісти
Теперь ежегодно нужно будет прививаться от нового штамма. Просто рай для фармацевтических компаний.
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01.03.2021 11:56 Відповісти
АстваЗенека - вакцина векторного типа, как и Спутник, поэтому они и обратились за сотрудничеством, т. к у британцев низкая эффективность, много побочных, и прививать ее +65 нельзя. В Украину завезли дженегрик (полуфабрикат) АстраЗенеки, Ковишелд, произведенный в Индии Это не вакцина, т. к. не прошла третью стадию испытаний. Он (дженегрик) и его разрешили использовать экстренно (для испытаний) в нескольких странах четвертого-третьего мира (Мняньма, Афганистан, Габон), ну и в Украине. Так что вносим вклад в развитие мирового здравоохранения. Кстати все кроме Украины, за Ковишел, не платят.
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01.03.2021 14:05 Відповісти
 
 