Мешканців ЖК "Софія Київська" попередили про махінації забудовника і повернення квартир у рахунок його боргів

Понад двісті квартир у ЖК "Софія Київська" були продані забудовником неправомірно, в обхід іпотечного договору з кредитором.

До власників таких квартир пред'являть вимоги про повернення.

"Українська інноваційна компанія" (правонаступник "Укрінбанку") заявила, що почала процедуру стягнення непогашеної заборгованості із забудовника житлового комплексу "Софія Київська" в передмісті столиці. Як пояснюють у компанії, забудовник ЖК - "Укрполіскорм" у 2012 році отримав кредит на будівництво житлового комплексу під заставу споруджуваних об'єктів нерухомості за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, вул. Горького (загальна адреса будівництва ЖК "Софія Київська"). У заставу було передано:

9-поверховий 149-квартирний будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями 9-поверховий 162-квартирний будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями 9-поверховий 242-квартирний будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями.

"Попри заборгованість за кредитним договором, керівництво "Укрполіскорму" ухвалило рішення незаконно, без згоди іпотекодержателя (УКР/ІН/КОМ) здійснити відчуження 270 квартир фізособам. Ці факти на цей момент є предметом вивчення в межах кримінального провадження", - повідомили в компанії. Закон у таких випадках дозволяє стягнути іпотечне майно, продовжили в "Українській інноваційній компанії"

"Відповідно до ст. 12 Закону України "Про іпотеку, у разі порушення іпотекодавцем обов’язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов’язання, а в разі його невиконання — звернути стягнення на предмет іпотеки. У разі порушення іпотекодавцем обов’язків щодо збереження чи страхування предмета іпотеки іпотекодержатель може скористатися правами, визначеними згідно з частиною першою цієї статті, або вжити заходів для збереження чи страхування предмета іпотеки у власних інтересах та за власний кошт. Іпотекодавець зобов’язаний негайно на вимогу іпотекодержателя відшкодувати останньому всі витрати, понесені у зв’язку з вжиттям заходів щодо збереження та страхування предмета іпотеки. Правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним", - процитували законодавство в компанії.

Спираючись на надане Законом право, "Українська інноваційна компанія" ініціювала в суді процедуру стягнення квартир з фізосіб. "З огляду на всі порушення, допущені "Укрполіскорм", "Українська інноваційна компанія" ініціювала звернення до Києво-Святошинського районного суду Київської області з позовами до низки фізичних осіб-власників квартир ЖК "Софія Київська" (яким незаконно було відчужено предмет іпотеки) про звернення стягнення на квартири в рахунок погашення заборгованості "Укріполіскорм" перед "УКР/ІН/КОМ" Уже подано дев'ять позовів до власників квартир. Протягом двох місяців планується подача ще майже двохсот", - повідомили в компанії.

Як раніше повідомляли ЗМІ, бенефіціар ЖК "Софія Київська" - народний депутат минулого (VIII) скликання Верховної Ради від фракції "Радикальна партія Олега Ляшка", тодішній глава Комітету з питань будівництва Сергій Скуратівський. Після арешту рахунків його компаній на початку року, забудовником ЖК "Софія Київська" стала компанія "Софія Київська Буд", зареєстрована на помічника чинного народного депутата Ради Олександра Ковальова від групи "Довіра". Також повідомляється, що суд у лютому заборонив введення в експлуатацію новобудов ЖК "Софія Київська", видачу їм поштових адрес і підключення до комунальних мереж.