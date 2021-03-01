УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5413 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
16 319 7
житло (474) махінації (390) забудова (353)

Мешканців ЖК "Софія Київська" попередили про махінації забудовника і повернення квартир у рахунок його боргів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мешканців ЖК

Понад двісті квартир у ЖК "Софія Київська" були продані забудовником неправомірно, в обхід іпотечного договору з кредитором.

До власників таких квартир пред'являть вимоги про повернення.

"Українська інноваційна компанія" (правонаступник "Укрінбанку") заявила, що почала процедуру стягнення непогашеної заборгованості із забудовника житлового комплексу "Софія Київська" в передмісті столиці. Як пояснюють у компанії, забудовник ЖК - "Укрполіскорм" у 2012 році отримав кредит на будівництво житлового комплексу під заставу споруджуваних об'єктів нерухомості за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, вул. Горького (загальна адреса будівництва ЖК "Софія Київська"). У заставу було передано:

  1. 9-поверховий 149-квартирний будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями
  2. 9-поверховий 162-квартирний будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями
  3. 9-поверховий 242-квартирний будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями.

"Попри заборгованість за кредитним договором, керівництво "Укрполіскорму" ухвалило рішення незаконно, без згоди іпотекодержателя (УКР/ІН/КОМ) здійснити відчуження 270 квартир фізособам. Ці факти на цей момент є предметом вивчення в межах кримінального провадження", - повідомили в компанії. Закон у таких випадках дозволяє стягнути іпотечне майно, продовжили в "Українській інноваційній компанії"

"Відповідно до ст. 12 Закону України "Про іпотеку, у разі порушення іпотекодавцем обов’язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов’язання, а в разі його невиконання — звернути стягнення на предмет іпотеки. У разі порушення іпотекодавцем обов’язків щодо збереження чи страхування предмета іпотеки іпотекодержатель може скористатися правами, визначеними згідно з частиною першою цієї статті, або вжити заходів для збереження чи страхування предмета іпотеки у власних інтересах та за власний кошт. Іпотекодавець зобов’язаний негайно на вимогу іпотекодержателя відшкодувати останньому всі витрати, понесені у зв’язку з вжиттям заходів щодо збереження та страхування предмета іпотеки. Правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним", - процитували законодавство в компанії.

Спираючись на надане Законом право, "Українська інноваційна компанія" ініціювала в суді процедуру стягнення квартир з фізосіб. "З огляду на всі порушення, допущені "Укрполіскорм", "Українська інноваційна компанія" ініціювала звернення до Києво-Святошинського районного суду Київської області з позовами до низки фізичних осіб-власників квартир ЖК "Софія Київська" (яким незаконно було відчужено предмет іпотеки) про звернення стягнення на квартири в рахунок погашення заборгованості "Укріполіскорм" перед "УКР/ІН/КОМ" Уже подано дев'ять позовів до власників квартир. Протягом двох місяців планується подача ще майже двохсот", - повідомили в компанії.

Як раніше повідомляли ЗМІ, бенефіціар ЖК "Софія Київська" - народний депутат минулого (VIII) скликання Верховної Ради від фракції "Радикальна партія Олега Ляшка", тодішній глава Комітету з питань будівництва Сергій Скуратівський. Після арешту рахунків його компаній на початку року, забудовником ЖК "Софія Київська" стала компанія "Софія Київська Буд", зареєстрована на помічника чинного народного депутата Ради Олександра Ковальова від групи "Довіра". Також повідомляється, що суд у лютому заборонив введення в експлуатацію новобудов ЖК "Софія Київська", видачу їм поштових адрес і підключення до комунальних мереж.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жильцов ЖК "София Киевская" предупредили о махинациях застройщика и возврате квартир в счет его долгов - Цензор.НЕТ 8431

Жильцов ЖК "София Киевская" предупредили о махинациях застройщика и возврате квартир в счет его долгов - Цензор.НЕТ 8581
показати весь коментар
01.03.2021 09:58 Відповісти
Ну и бардак!!!
Алё, государство!!! Когда, наконец, простые граждане перестанут отвечать за коррупцию и мошенничество крупного бизнеса????
показати весь коментар
01.03.2021 10:07 Відповісти
кникада, ибо пороблено навика !
показати весь коментар
01.03.2021 13:16 Відповісти
там 99% хат по 3 раза проданы
и опять в суд))
показати весь коментар
01.03.2021 10:07 Відповісти
Що за організація така "Укрполіскорм", та що поліцію кормить?
показати весь коментар
01.03.2021 10:09 Відповісти
Посадить застройщика довечно и конфисковать в пользу пострадавших все имущество. Тогда другим будет неповадно. Слабое законодательство? Так принимайте сильное. Все в ваших руках. Вы ж "слуги народа", а не "воры в законе". Працюй-те...
показати весь коментар
01.03.2021 10:53 Відповісти
Если у кого-то были иски по квартирам от компаний ПАТ "Укрінком" і ПАТ "Українська інноваційна компанія". Их иски противозаконны, по причине того, что они не являются правоприемниками обанкротившегося банка Укринком, у которого наша компания-застройщик по ЖК София Киевская брала кредит. Все дела были ими проиграны в судах различных инстанций, влючая Верховный суд Украины.
Кто-то незаконно передал личные данные собственников квартир этим компаниям, что равносильно ст. 182 Уголовного Кодекса.
У кого были наши данные при заключении договоров на недвижимость ? Думаю пальцем показывать не стоит !!! По другому я не могу объяснить ситуацию, которая сейчас происходит. Откуда у третьих компаний, наши личные данные.
https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/88842790 - одно из дел, снизу читаем начиная с 125 пункта.
1. ПАТ "Укрінком" і ПАТ "Українська інноваційна компанія" берут нас на понт и на иснос, базируя свои иски на нашем правовом негилизме.
2. Суды могут быть реальные. Так как их юристы будут подавать реальные иски и искать слабые стороны каждого. Нужен будет адвокат. Нужно совместно внимательно изучать похожие дела.
3. Будет много заседаний. Вплоть до решений Апеляционного и Верховного суда.
4. Нужна будет доверенность представителю. Или написать заявление, что без участия, просьба растатривать дело.
5. После проигрыша в суде в финале, все деньги потраченные на иск, будут возвращены в судебном порядке.
Главное видеть цель - судебное решение Высшей инстанции, о том что действия исца - незаконны и являются профанацией.
А в ответ им иск по 182 ст., с доказательствами источника получения Ваших личных данных, как собственника недвижимости (ФИО, адреса, номера договора, даты о покупке имущественных прав и т.д.).
Получайте наслаждение, когда бьете "мокрую курицу".
показати весь коментар
01.03.2021 13:47 Відповісти
 
 