Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Росії не потрібен окупований Донбас, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Представник ОРДО в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що "референдум" можуть провести для легалізації виборів до російської Держдуми на окупованій території Донбасу, щоб показати масовість.
"Теоретично можуть провести і "референдум" про входження в Російську Федерацію для психологічного тиску на Україну. Але це дуже дешево, ми на це не поведемося", - зазначив Гармаш.
Водночас, за словами Гармаша, Україна розуміє, що РФ не потрібен цей регіон, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір залучити жителів окупованого Донбасу до "голосування" на "виборах" до Державної думи у вересні 2021 року. Українська сторона закликає їх не брати участі в цьому "голосуванні".
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Україна їм потрібна, щоб годувати доМбас та крим, та й сам мордор. Як при совку.
-А, ми будемо на них із Говерли с#ати
-Оба - на
-За#бісь
-Наливай кохана
-Той хто любыть Україну, мусить бути з нами…
(Кузьма - коломийки)
Домбасюри вже дореферендились до війни, нехай референдять далі.
Пупок подорвут. А попытаться сделать недо-государство могут.
Это подвесит проблемы интеграции на долгие годы. Независимо от того, поведемся мы или нет.
В то же время, по словам Гармаша, Украина понимает, что РФ не нужен этот регион, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины. Тогда Украине нужно провести референдум ,а нужен ли Украине такой регион в котором около 600000 тысяч рашистских паспортов,которые дают право говорить о том,что получившие рашистские паспорта ,практически уже провели реыерендум о вступлении в рабсею?
І що ви зробите? Згвалуєте Конституцію, роздасте ватанам українські паспорти, зробите нас співгромаданами з кацапами? Відновите совок з подвійним громадянством?
Ну чего непонятного?