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Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія може провести новий

Росії не потрібен окупований Донбас, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Представник ОРДО в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що "референдум" можуть провести для легалізації виборів до російської Держдуми на окупованій території Донбасу, щоб показати масовість.

"Теоретично можуть провести і "референдум" про входження в Російську Федерацію для психологічного тиску на Україну. Але це дуже дешево, ми на це не поведемося", - зазначив Гармаш.

Водночас, за словами Гармаша, Україна розуміє, що РФ не потрібен цей регіон, їй потрібно підтримувати його в підвішеному стані, щоб використовувати як інструмент проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір залучити жителів окупованого Донбасу до "голосування" на "виборах" до Державної думи у вересні 2021 року. Українська сторона закликає їх не брати участі в цьому "голосуванні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4436 Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5051
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01.03.2021 10:01
+1
Абсурд! Вы можете себе представить "референдум" в кацапии, проведенный Украиной???!!! Дикая комуно-фашистская недоимперия везде сует свой сопливый нос... Вон с Украины, дикая орда!
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01.03.2021 10:11
+1
Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5780
Домбасюри вже дореферендились до війни, нехай референдять далі.
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01.03.2021 10:24
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Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3693 Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5836
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01.03.2021 10:00 Відповісти
Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4436 Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5051
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01.03.2021 10:01 Відповісти
Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4917
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01.03.2021 10:02 Відповісти
Можно сколько угодно сотрясать воздух словами "дешево", "психологическое давление", "не поведемся" и пр. НО! В Крыму референдум провели и присоединили. В ОРДЛО уже около 20% имеют российское гражданство и эта цифра только увеличивается. И мы на эти вызовы отвечаем как? "Не поведемся?"
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01.03.2021 10:04 Відповісти
Не было там никакого референдума.
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01.03.2021 10:49 Відповісти
С т.з. закона - не было, согласен. Вам не нравиться слово "референдум"? Ок, назовите "плебисцит". Факта это не изменит - крысчане проголосовали за присоединение к РФ. Хватит уже этой словесной эквилибристики! Факт остается фактом. Это больно: называть вещи своими именами. Но без этого мы никогда не вернем себе земли. Крыс надо называть крысами.
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01.03.2021 11:49 Відповісти
В Крыму был референдум, с крайне неприятными для Украины результатом. На Донбассе тоже был референдум, но его Кремль не признал, как не признает ДНР, и ЛНР.
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01.03.2021 13:41 Відповісти
Какой к **** референдум? Если само бункерное ***** заявило, что это была военная операция и он лично ею руководил. Этот факт подтвержден в запоребриковой википедии: "Список войн и вооружённых конфликтов России"
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01.03.2021 16:00 Відповісти
Дискуссия не интересна, так как имеет привкус мечтательности. Более того, проведи там референдум сейчас, результат будет тот же, а среди татар, выше.. Я был в Крыму, после известных событий в 2018, 19, 20 - х годах, и в общении там, убедился в этом.
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01.03.2021 16:35 Відповісти
Абсурд! Вы можете себе представить "референдум" в кацапии, проведенный Украиной???!!! Дикая комуно-фашистская недоимперия везде сует свой сопливый нос... Вон с Украины, дикая орда!
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01.03.2021 10:11 Відповісти
С чего такие выводы, что ей не нужен этот регион? Ей нужна ВСЯ Украина... А по кусочкам или целиком, ей пофиг...
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01.03.2021 10:15 Відповісти
Не нужна ! Это огромные финансовые расходы , один тока Крым поглощает все рузке резервы .
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01.03.2021 10:26 Відповісти
З якого дива ви вирішили, що кацапи планують годувати всю Україну?
Україна їм потрібна, щоб годувати доМбас та крим, та й сам мордор. Як при совку.
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01.03.2021 10:42 Відповісти
Чайка, не летай в мечтах. Украина уже САЛО в Польше и Германии покупает. В Селе моей родни (700 селян). Коров практически нет, свиней держат единицы, дорого. Держат коз, куриц, кто побогаче - гусей. Свои земельные паи, в аренду, украинцу с забавной фамилией Беккер.
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01.03.2021 13:48 Відповісти
В аренду сдают? А самим на ней работать статус не позволяет?)
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01.03.2021 21:47 Відповісти
Я так понимаю, от Приднестровья и Абхазии, кацапы уже отказались? Вы сами то верите, в то что несете?))) Почитайте их программные документы о руцком мире, окунитесь в РЕАЛЬНОСТЬ)
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01.03.2021 21:45 Відповісти
Приднестровье , согласно Воле народа , сами решили с кем ИМ дружить - с румынами или Украинцами , чьи Воины помогли отстоять независимость республики в далёком 1992 году . Абхазия не часть руцкого мира , а самостоятельное частично признанное государство . Читайте документы и окунитесь в РЕАЛЬНОСТЬ .
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02.03.2021 08:37 Відповісти
-Москалі то хворі люди, ******* воювати
-А, ми будемо на них із Говерли с#ати
-Оба - на
-За#бісь
-Наливай кохана
-Той хто любыть Україну, мусить бути з нами…
(Кузьма - коломийки)
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01.03.2021 10:17 Відповісти
До зебилов так и не доходит - на лугандоне кацапы, которых заселили после голодомора и их наследыши - украинцев там нет.Есть просто захваченая украинская земля окупантом ,которую нужно освободить и очистить только военным путем от той мрази,что там сейчас обитает.
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01.03.2021 10:22 Відповісти
Захватить не военным путём , а методом пряника , чтобы сами захотели вернуться , типа стремления стран мира стать членом ЕС .
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01.03.2021 10:32 Відповісти
Согласен , создать там условия как в ЕС, например как рашка вкладывает в украинский Крым.
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01.03.2021 11:16 Відповісти
И как Карелия? Скоро вернётся в Финляндию? Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3129
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01.03.2021 11:19 Відповісти
Одразу після Кенігсберга.
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01.03.2021 11:23 Відповісти
Карелы не стремятся в Финляндию их всё устраивает, вопрос этот даже не подымается .
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01.03.2021 11:25 Відповісти
Вы уверены? Давайте проведём референдум?
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01.03.2021 11:35 Відповісти
Достаточно опроса , итог будет однозначный - ездить только в гости.
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01.03.2021 11:51 Відповісти
Как в Крыму?
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01.03.2021 12:08 Відповісти
Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5780
Домбасюри вже дореферендились до війни, нехай референдять далі.
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01.03.2021 10:24 Відповісти
Присоединить ОРДЛО ?
Пупок подорвут. А попытаться сделать недо-государство могут.
Это подвесит проблемы интеграции на долгие годы. Независимо от того, поведемся мы или нет.
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01.03.2021 10:25 Відповісти
"Теоретически могут провести и "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию для психологического давления на Украину. Но это очень дешево, мы на это не поведемся", - отметил Гармаш.
В то же время, по словам Гармаша, Украина понимает, что РФ не нужен этот регион, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины. Тогда Украине нужно провести референдум ,а нужен ли Украине такой регион в котором около 600000 тысяч рашистских паспортов,которые дают право говорить о том,что получившие рашистские паспорта ,практически уже провели реыерендум о вступлении в рабсею?
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01.03.2021 10:45 Відповісти
Вряд ли они станут брать в состав Донбасс, там нужно слишком много денег вливать для восстановления, они это не потянут. Крым был готовенький, на блюдце, и тот не тянут как следует. С другой стороны, если они его таки возьмут, боевые действия тут же прекратятся полностью.
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01.03.2021 10:46 Відповісти
Там де є кордон з московитами, бойові дії не припиняються ніколи, крім країн-членів НАТО, або союзників Китаю.
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01.03.2021 11:20 Відповісти
Вот лишь бы ляпнуть. Где это боевые действия на границах Черниговской, Сумской или Харьковской областей, по админгранице Крыма?
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01.03.2021 11:55 Відповісти
Россия может проводить в ОРДЛО что хочет. Референдумы, опросы и т.д. Дело в том, что ни мы, ни они в это уже не верят...
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01.03.2021 10:47 Відповісти
Не "поведетесь"?
І що ви зробите? Згвалуєте Конституцію, роздасте ватанам українські паспорти, зробите нас співгромаданами з кацапами? Відновите совок з подвійним громадянством?
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01.03.2021 10:48 Відповісти
Щось забагато пишуть донбасята.
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01.03.2021 10:54 Відповісти
НИКОГДА Расия не будет присоединять ОРДЛО.
Ну чего непонятного?
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01.03.2021 10:54 Відповісти
Краще вже провести референдум в Україні, чи треба то лайно тут.
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01.03.2021 11:17 Відповісти
для "психологического давления" - "мы будем гнать впереди женщин и детей и пусть только попробут стрелять"... ну шо, а если только знову НЕ попробуют стрелять - загрызем вместе с т.н. вояками, падлами и зелено-сепарами!!!
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01.03.2021 14:03 Відповісти
 
 