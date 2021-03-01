УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5413 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
2 711 16
Росія (47263) Донбас (21733) Завітневич (45)

"Слуга народу" Завітневич про загострення на Донбасі: Ескалація спричинить нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Українська влада готова до будь-яких варіантів ескалації конфлікту на Донбасі з боку Російської Федерації. При цьому глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич (СН) вважає, що ескалація для Москви може виявитися занадто болючою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ здатні нас захистити, і Україна не буде сама проти Росії у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує, думаю, що це також спричинить нові санкції проти Росії, нові проблеми, напевно, будуть у російських чиновників вищої ланки. Ціна такої ескалації буде для них болючою", - сказав Завітневич.

Також читайте: Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
А какие новые санкции против "той стороны" введёт ЗЕторчёк? Ленка перестанет оплачивать коммуналку в Крыму
показати весь коментар
01.03.2021 10:07
+10
Ну да,только нас в первые ,с начала войны,не пригласили на учения НАТО в Черноморском регионе -спасибо зекретину и всей вашей шобле... в НАТО знают,что вы слили операцию по захвату вагнеровцев
показати весь коментар
01.03.2021 10:10
+4
гы улыбнуло!!боюсь что ещё пол крыма прикупит!!(для ,,бати ЗЁ"стараться будет!!) "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 7614 "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 8747
показати весь коментар
01.03.2021 10:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какие новые санкции против "той стороны" введёт ЗЕторчёк? Ленка перестанет оплачивать коммуналку в Крыму
показати весь коментар
01.03.2021 10:07 Відповісти
гы улыбнуло!!боюсь что ещё пол крыма прикупит!!(для ,,бати ЗЁ"стараться будет!!) "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 7614 "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 8747
показати весь коментар
01.03.2021 10:11 Відповісти
Нє! Найвеличніший відведе війська ще на кількох ділянках.
показати весь коментар
01.03.2021 10:22 Відповісти
Ну да,только нас в первые ,с начала войны,не пригласили на учения НАТО в Черноморском регионе -спасибо зекретину и всей вашей шобле... в НАТО знают,что вы слили операцию по захвату вагнеровцев
показати весь коментар
01.03.2021 10:10 Відповісти
А сколько еще украинских воинов должно погибнуть благодаря зе-лупному "главное нистрилять" ? А ваши всранные саекции кацапам поЙУХ,и жизни солдат санкциями не вернешь.
показати весь коментар
01.03.2021 10:17 Відповісти
"Не было счастья, да несчастье помогло".
"Нет худа без добра".
"Всё что ни делается, всё к лучшему".
"Теля здохло, хліву прибуло".
.....
показати весь коментар
01.03.2021 10:19 Відповісти
Основные санкции-глубокая озабоченность. На словах-поддерживаем Украину, а на деле-лижуться с х...лом.
показати весь коментар
01.03.2021 10:22 Відповісти
Що зробив ВАЗеленський, окрім того що збільшив залежність і спонсорування кацапів?
"Україна поновила імпорт електроенергії з Росії з 1 лютого 2021 року"
показати весь коментар
01.03.2021 10:40 Відповісти
Бла-бла-бла... Перевооружайте, экиперуйте по-НАТОвски, доукомплектовуйте(не штабы) и не вяжите руки эелеными разведениями и пр.уйней! Только так, паралельно с санкциями, реально уйла с его ихтамнетами, раком ставить! Ежедневный, массовый груз200, за поребрик-самая лучшая "успокоительная" пилюля, для кремлевского недомерка!
показати весь коментар
01.03.2021 10:24 Відповісти
Жаль только, что с "передка" во гробах к матерям, вдовам и сиротам поедут не клоуны-мерзавцы из падлючего ЗЕ-шапито.
показати весь коментар
01.03.2021 10:28 Відповісти
Скільки санкцій, проти запоребрикових бізнеспартнерів 95 кварталу, введено за ініціативою ВАЗеленського за два роки його правління?
"0".
показати весь коментар
01.03.2021 10:34 Відповісти
А партнЬОри,- то святоє!
показати весь коментар
01.03.2021 10:42 Відповісти
А стосовно нових санкцій проти рахи, так в двері до Світу треба гепати, а не шкрябатись у засцяних штанцях.
показати весь коментар
01.03.2021 10:44 Відповісти
Если начнут вводить санкции, которые затронут не только чиновников высшего звена, а отразятся на электорате ВВХ (Кабаева), тогда ***** начнет сильно припекать.
показати весь коментар
01.03.2021 11:33 Відповісти
Высшему звену, эти санкции - комариный укус. Они в США не отдыхают, недвижимости у них там нет, счетов тоже.
показати весь коментар
01.03.2021 15:19 Відповісти
Сенатор Гремм (соратник и друг Маккейна) сказал, что США, свои санационные возможности, практически, исчерпали, надо сильнее вовлекать ЕС. Вовлекли? По СП-2 уже практически разругались. ЕСу эти санкции как зайцу стоп - сигнал только мешают. США король, но уже, увы, не туз
показати весь коментар
01.03.2021 15:15 Відповісти
 
 