Готові два законопроекти, що дають можливість запровадити в Україні суд присяжних, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив про запровадження в Україні суду присяжних, зараз готові вже два законопроєкти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив у ході форуму "Україна 30: Розвиток правосуддя".
За словами Зеленського, участь громадян у здійсненні правосуддя є важливим питанням.
"Ми вводимо в Україні народовладдя, а це не тільки місцеві і всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Зараз готові вже два законопроєкти, які дадуть старт його роботі. Однак, ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищує довіру до правосуддя, це і велика відповідальність за долю учасників процесу. Тому модель і формат суду присяжних в Україні будуть детально й уважно обговорюватися", - підкреслив президент.
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решение принимает судья. все как было так и останется. разница только в том что бедосик подгребет под себя еще и судейскую власть
Суд присяжных в Украине перейдет на новый уровень. Произойдет это в случае, если парламент утвердит пакет правительственных законопроектов, существенно расширяющих возможности участия присяжных в судебных заседаниях. Пакет был подан в парламент совсем недавно и имеет все шансы быть утвержденным. В итоге украинские суды присяжных станут не то чтобы совсем похожи на аналогичные институты в США и других странах западной демократии, но по своей сути очень приблизятся к ним.
19 января 2020,