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Готові два законопроекти, що дають можливість запровадити в Україні суд присяжних, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Готові два законопроекти, що дають можливість запровадити в Україні суд присяжних, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про запровадження в Україні суду присяжних, зараз готові вже два законопроєкти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив у ході форуму "Україна 30: Розвиток правосуддя".

За словами Зеленського, участь громадян у здійсненні правосуддя є важливим питанням.

"Ми вводимо в Україні народовладдя, а це не тільки місцеві і всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Зараз готові вже два законопроєкти, які дадуть старт його роботі. Однак, ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищує довіру до правосуддя, це і велика відповідальність за долю учасників процесу. Тому модель і формат суду присяжних в Україні будуть детально й уважно обговорюватися", - підкреслив президент.

Також читайте: "Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
суд онлаин присяжных в смартфоне!..... этот олень и армию в смартфоне создаст только дай волю......
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01.03.2021 10:35
+4
Готовы два законопроекта, позволяющих ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5207
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01.03.2021 10:34
+3
А присяжные будут из "Лиги смеха" или "Мама хохотала" ?
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01.03.2021 10:34
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При Порошенко такого точно не було
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01.03.2021 10:33 Відповісти
В 2016 году 10 517 присяжных приняли участие в судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел.

https://sud.ua/ru/news/sud-info/111709-sud-prisyazhnykh-pravo-ili-obyazannost
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01.03.2021 10:36 Відповісти
Взагалі ніхто суддівську мафію не чипав, а тут вже повноцінна реформа готова.
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01.03.2021 10:38 Відповісти
какая "полноценная"?
решение принимает судья. все как было так и останется. разница только в том что бедосик подгребет под себя еще и судейскую власть
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01.03.2021 10:45 Відповісти
А присяжные будут из "Лиги смеха" или "Мама хохотала" ?
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01.03.2021 10:34 Відповісти
Присяжные будут домокозявки - онижемамки, бабки-пердюхи малограмотные и фотографы-тамады
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01.03.2021 10:45 Відповісти
Готовы два законопроекта, позволяющих ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5207
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01.03.2021 10:34 Відповісти
"раз в год мы с друзьями..." © кино

Суд присяжных в Украине перейдет на новый уровень. Произойдет это в случае, если парламент утвердит пакет правительственных законопроектов, существенно расширяющих возможности участия присяжных в судебных заседаниях. Пакет был подан в парламент совсем недавно и имеет все шансы быть утвержденным. В итоге украинские суды присяжных станут не то чтобы совсем похожи на аналогичные институты в США и других странах западной демократии, но по своей сути очень приблизятся к ним.

19 января 2020,
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01.03.2021 10:35 Відповісти
суд онлаин присяжных в смартфоне!..... этот олень и армию в смартфоне создаст только дай волю......
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01.03.2021 10:35 Відповісти
Звучит как то смешно...это как на рынке разношерстная толпа и на фоне её старшие по базару решают кому дать место колхознику или перекупщику и в основном решат что перекупщик должен иметь место ,а колхозник пусть занимается только выращиванием и доставкой. ... Нарид Украины ,Вы вначале объединитесь с Украинским народом, а потом делайте реформы. Готові два законопроекти, що дають можливість запровадити в Україні суд присяжних, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3597
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01.03.2021 10:39 Відповісти
Суд присяжных может быть только при отборе их как в США!
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01.03.2021 23:52 Відповісти
 
 