В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський. ВIДЕО

Реформа Конституційного Суду є доволі наболілим питанням для України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в ході форуму "Україна 30: розвиток правосуддя", інформує Цензор.НЕТ.

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"Через деяких суддів цей орган став синонімом недовіри. І сьогодні йдеться не про його відновлення, а про формування довіри з нуля. Формат, в якому повинен працювати Конституційний Суд - це прозорий відбір суддів, це чеснота, етика, порядність", - підкреслив президент.

Він також нагадав, що для пошуку шляхів виходу з конституційної кризи за його вказівкою була створена Комісія з питань правових реформ, яка сьогодні представить свої напрацювання і подальші плани.

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"Ми налаштовані втілити в життя всі кроки, для того, щоб в Україні нарешті працювали тільки чесні і прозорі суди. Суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті", - додав президент.