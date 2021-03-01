В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський. ВIДЕО
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Реформа Конституційного Суду є доволі наболілим питанням для України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в ході форуму "Україна 30: розвиток правосуддя", інформує Цензор.НЕТ.
"Через деяких суддів цей орган став синонімом недовіри. І сьогодні йдеться не про його відновлення, а про формування довіри з нуля. Формат, в якому повинен працювати Конституційний Суд - це прозорий відбір суддів, це чеснота, етика, порядність", - підкреслив президент.
Він також нагадав, що для пошуку шляхів виходу з конституційної кризи за його вказівкою була створена Комісія з питань правових реформ, яка сьогодні представить свої напрацювання і подальші плани.
"Ми налаштовані втілити в життя всі кроки, для того, щоб в Україні нарешті працювали тільки чесні і прозорі суди. Суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
https://censor.net/ru/news/3145910/***********************************************************************************************************
И что тебе, Вова, мешало снимать мантии со сволочей?
Трепло ты клиническое!
Мендель трахнув, велич пре?
Переклав вину в ОПу,
Змусив дуру до ножу?
Дмухнув, пихнув, ніс продув
Руку в дупі не відчув?
Бо із Зе!- зеро буде.
Спромігся на цілий світ,
Боговибраних щемить...
Порівняння з віслюками-
Це ж ганьба над пращурами?
Впевнений, шо з цим буде так само, як і з цим:
БéндераЗЕндера? Ну, є такі...
Хай трішки для ЗЕ залишиться. Для ствердження його "величі". Бгг
Шо ш такоє? Как же ш так? БлаЗЕнь казав, шо війна триває, бо її розпочав Порох, тому що вона є вигідною для нього. А ти ж за Зе голосував?
Ну а перед тим як патякати щось про події недалекого минулого, треба хоча б цікавитись темою:
"...на переговори приїхали, як і минулого разу, другий президент України Леонід Кучма, народний депутат Нестор Шуфрич та Віктор Медведчук. Також беруть участь у діалозі сепаратисти з так званих ЛНР та ДНР. Лідера "Українського вибору" і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука у якості переговорника запропонувала канцлер Німеччини Ангела Меркель."
Ти краще про це що-небудь пробовняч:
Всі наступнікі є гідними спадкоємцями своїх папєрєдніків. І поки ніхто з папєрєдніків не відповів за миздобуте, зенаступніки про свою відповідальність можуть не турбуватися...
Яким би не виявився ЗЕнаступнік, паПЕрєдніка це не виправдає. Ніяк.
Як не виправдає і всіх одноразових петріотів, чиїх миздобутків більш, як на раз не вистачає...
ОстапаЗЕреформатора понесло...
Самое интересное, что каждая цензоровская писака тоже пытается что-то где-то урвать. Желательно на халяву. Но здесь, капец, все какие честные и святые в своих коментах.
Бери приклад з Китаю й Сингапуру, там корупціонерів без слідства на нари - і розмов нема, а ти недоріс.
01eg (Запасний) ********************
@080301eg
·2 ч
НА КОГО РОЗРАХОВАНИЙ ЦЕЙ ВІДОСИК ПРО ПУКАННЯ В МУКУ?!
Зеленський обіцяє суди, де «визначальною буде буква закону, а не цифра у конверті»
Який чесно отримав свій диплом, розгризши за п'ять років граніт юридичної науки.
Не маючи змоги за ці п'ять років навіть відпочити, не кажучи вже про участь у якихось несерйозних речах на кшталт КВН.
Який потім вдосконалювався і набирав досвіду у професії юриста, чесно і сумлінно працюючи за зверненнями громадян.
Який ненавидів нечесних людей навколо, які відпочивають по десять разів на рік, тримають десятки мільйонів доларів в офшорах, купують квартири у Криму і працюють на замовлення міністерств країни-окупанта.
Який ніколи не брехав і усім своїм єством ненавидів, коли люди брешуть, брешуть, брешуть.
Який навесні 2014 року покинув свою улюблену, хоча й за невеликі гроші, роботу і пішов, не дочекавшись повісток з військомату, захищати спочатку Крим, а потім і Донбас.
І ось цей чесний юрист запевняє нас, що тисячі таких самих чесних і достойних юристів за освітою нарешті утворять новий суддівський корпус нових українських судів, де запанують Закон і Справедливість.
Хтось вірить цьому патологічному брехуну, баризі, ухилянту і зраднику?!
розмінування та інспекція наших позицій ворогами в АТО
фінансування каломойського з бюджету
розкрадання бюджету та держрезерву під час війни та пандемії слугами
підвищення тарифів
переслідування патріотів та закриття справ проти рос агентури
які вам ще справи потрібні?