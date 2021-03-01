УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5413 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
4 085 15
Росія (47263) Донбас (21733) СЦКК (642) Тристороння контактна група (826)

РФ спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців на Донбасі, - делегація України в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців на Донбасі, - делегація України в ТКГ

На окупованому Донбасі була проведена зйомка серії репортажів, у яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.

"Вчора, Керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Сергій Салкуцан надіслав Главі СММ ОБСЄ ноту про провокаційні дії окупаційних сил. За наявною в УС СЦКК інформацією, Російською Федерацією проводиться низка заходів, спрямованих на перегляд раніше досягнутих за посередництва СММ ОБСЄ домовленостей про Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зокрема, ці дії РФ спрямовані на оцінку реакції міжнародного співтовариства на можливу участь військовослужбовців ЗС РФ у складі СЦКК як "...єдиного надійного способу для сприяння врегулюванню конфлікту на сході України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ

"Так, 27 лютого 2021 року на позиціях одного з підрозділів 2 АК (зона відповідальності - ТОРЛОУ) була проведена зйомка серії репортажів, в яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців. При цьому заявляється, що така оцінка, нібито, була дана представниками СММ ОБСЄ з деяких західноєвропейських країн", - зазначили в делегації ТКГ.

Крім того, до проведення вищевказаних зйомок були залучені військовослужбовці 2 АК, а в якості знімального реквізиту використовувалися уніформа спостерігачів СММ ОБСЄ і військовослужбовців так званого "представництва ЛНР в СЦКК".

"Українська сторона вважає, що подібні провокаційні дії спрямовані на дискредитацію Місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню. Цей факт свідчить про небажання російської сторони виконувати взяті раніше на себе зобов'язання і домовленості, досягнуті сторонами в ході засідань ТКГ і у форматі Нормандської четвірки, а саме в точному дотриманні цих домовленостей і полягає дієвий механізм мирного врегулювання", - пісумували в українській делегації ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 4361
показати весь коментар
01.03.2021 10:45
+7
а еще два года назад шли переговоры о миротворцах ООН и даже ***** дожали - решение должно было приниматься летом 2019 года
но тут быдло решило приколоться.. уроды
показати весь коментар
01.03.2021 10:46
+5
В гробу і в білих тапках бачили ми таких "миротворців"!
показати весь коментар
01.03.2021 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 4361
показати весь коментар
01.03.2021 10:45 Відповісти
В гробу і в білих тапках бачили ми таких "миротворців"!
показати весь коментар
01.03.2021 10:46 Відповісти
Там и так их "миротворцев" выше крыши. Одних снайперов около полста. Других у них все равно нету.
показати весь коментар
01.03.2021 10:46 Відповісти
а еще два года назад шли переговоры о миротворцах ООН и даже ***** дожали - решение должно было приниматься летом 2019 года
но тут быдло решило приколоться.. уроды
показати весь коментар
01.03.2021 10:46 Відповісти
Російські РЕБ безсилі проти Bayraktar TB2 - Халук Байрактар https://mil.in.ua/uk/news/rosijski-reb-bezsyli-proty-bayraktar-tb2-haluk-bajraktar/
показати весь коментар
01.03.2021 10:48 Відповісти
Строна конфликта, пусть она даже в этом и не сознается априори не может и не имеет права быть использована в качетве "миротворческой" силы, т к ее граждане и прдестаители силовых структур являются участниками военных действий.
показати весь коментар
01.03.2021 10:50 Відповісти
Хер вам ! Байден этого не допустит. И зеленых заставит делать как надо.
показати весь коментар
01.03.2021 10:52 Відповісти
рашист ,до начала войны на Донбассе уже перекрасил сотни тысяч касок,техники,формы и т,д по стандандартам ООНовским.Подлости предела нет ,и рабсея ,которая живет политикой подлости ,лжи ,и лицемерия вся такова.
показати весь коментар
01.03.2021 10:53 Відповісти
А мы предлагаем НАТОвских миротворцев тысяч так 20 на территорию ОРДЛО. Рашен "миротворцы" уже осели в Приднестровье, я уж молчу о их пребывание в Абхазии и Юж. Осетии и к чему это все привело. А теперь еще и в Карабахе. Еще бы в Крыму себя назвали " миротворцами". Даже если бы "поверить " в бредовую рашен пропаганду что на Донбассе с Украиной борются луганско- донецкие народы, прямые потомки не то половцев не то печенегов.. То как могут там быть задействованы рашен " миротворцы" ( или их военно политические союзники) если они вполне официально отжали у Украины Крым. Чесно слово смешно.. Бредовые идеи..
показати весь коментар
01.03.2021 10:56 Відповісти
Хрен им по всей морде...думаю перекрасят своих ихтанетов в голубой цвет и прокатит? херас два!
показати весь коментар
01.03.2021 10:58 Відповісти
************** миротворцев- можно , но только в качестве удобрения .
показати весь коментар
01.03.2021 11:04 Відповісти
РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских "миротворцев" на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ.
_Вот так должно быть написано, шляпа! РФ спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців на Донбасі, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 142
показати весь коментар
01.03.2021 11:06 Відповісти
- А матом ругаться можно?
- Нет.
- Тогда я молчу!
показати весь коментар
01.03.2021 11:24 Відповісти
А это только лишь подтверждает, что е кацапов на западе сидит сильное лобби, которые прикрывает все их спец.операции! Пример тому - Азейбаджан..., которому навязали "миротфорцев" кацапов...
показати весь коментар
01.03.2021 12:09 Відповісти
 
 