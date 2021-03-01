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Середня зарплата на держслужбі в Україні - 9-12 тис. Це далеко не конкурентоспроможна оплата праці, - глава НАДС Алюшина

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Середня зарплата на держслужбі в Україні - 9-12 тис. Це далеко не конкурентоспроможна оплата праці, - глава НАДС Алюшина

Глава Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина називає реформу оплати праці на державній службі одним з найбільш актуальних питань.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Реформа оплати праці на державній службі - одне з найбільш актуальних питань. З нового року стартував експериментальний проєкт, в якому беруть участь чотири державні органи: Секретаріат Кабінету міністрів, НАДС зі своїми територіальними органами, Міністерство цифрової трансформації і Міністерство фінансів. До 1 березня буде класифікація посад. Після чого ми збираємо і аналізуємо результати класифікації державних органів і в червні подаємо на Кабмін аналітичний звіт з експерименту", - сказала Алюшина.

Крім того, за її словами, необхідно отримати результати дослідження зрізу щодо ринку заробітних плат, після чого визначити цінність посади на держслужбі порівняно з ринком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні можливе запровадження гендерних квот на держслужбі, - глава НАДС Алюшина

"В ідеалі, якщо на державній службі заробітні плати хоча б на 20% менше ринкових, то це буде конкурентоспроможна оплата праці. До 2023 року ми плануємо реалізувати реформу системи оплати праці", - додала вона.

У той же час, глава Нацагентства держслужби поскаржилася, що зараз складно утримати людей на державній службі з таким рівнем зарплат.

"Відповідно до закону України про державну службу, мінімальний посадовий оклад державного службовця дорівнює двом прожитковим мінімумам, а це 4 тис 394 грн. В законі "Про державний бюджет на 2021" заробітні плати державних службовців "заморожені" на рівні 1 вересня 2020 року. Звичайно, у держслужбовців є різні надбавки і премії. Тому, якщо говорити про середню заробітну плату на державній службі, то вона становить 9-12 тис. залежно від категорії посади, трудового стажу, рангу, рівня юрисдикції державного органу", - заявила Алюшина.

Як повідомлялося, 11 листопада 2020 року Кабінет міністрів України схвалив підготовку і реалізацію з 2022 року експериментального проєкту з впровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
А посмотришь на парковки возле держ.установ, и впечатление такое, что вполне конкурентная, даже слишком...
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01.03.2021 10:59
+7
А скільки там різних преміальних донарахувань, 5 раз стільки ж?
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01.03.2021 10:57
+5
середня поза держслужбою - ще менша. Про що би там не брехали в держстаті
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01.03.2021 10:53
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Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина - Цензор.НЕТ 7544
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01.03.2021 10:50 Відповісти
середня поза держслужбою - ще менша. Про що би там не брехали в держстаті
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01.03.2021 10:53 Відповісти
А то у держслужбу ідуть за зарплатою Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина - Цензор.НЕТ 4563
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01.03.2021 10:55 Відповісти
А скільки там різних преміальних донарахувань, 5 раз стільки ж?
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01.03.2021 10:57 Відповісти
нужно чиновникам сделать минимальные зарплаты по Украине и это будет стимул им трудиться лучше, чтобы у всех выросла минимальная зарплата. Вырастет у всех зарплата, вырастет и у них, а по другому и быть не может!
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01.03.2021 10:57 Відповісти
А посмотришь на парковки возле держ.установ, и впечатление такое, что вполне конкурентная, даже слишком...
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01.03.2021 10:59 Відповісти
Люба парковка біля держустанови у нас, лупить парковку Конгреса США в одну калітку.
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01.03.2021 11:35 Відповісти
Точно! Парковки надо сравнивать, а не "официальные зарплаты"! Парковки у контор в Украине заткнут за пояс парковки при любом Европейском офисе! А вы про "9-12 тыс. зарплаты"! На кого рассчитаны эти "крокодильи слезы" ?
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02.03.2021 09:38 Відповісти
А вы ещё больше раздуйте штат бездельников на бюджетном подсосе,количество чинуш у нас в разы больше,чем возможности налогоплательщиков их кормить.
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01.03.2021 10:59 Відповісти
Учитывая то, как эти гос-служащие организовали в стране тестирование и вакцинацию, то зарплата у них явно завышена.
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01.03.2021 11:00 Відповісти
Цитую старий анекдот:
"Так там ще і зарплату платять???"
Щось не видно бажаючих з тої держслужби виходити в бізнес...
А за що платити???
Товаришу заблокувала "Дія" банківські картки, через несплату штрафу шоферського.
Так вже тиждень, як оплачено все, йде колотнеча по розблоківці.
Сьогодні виконавець видав перл:
Ая не дивлюсь, що там система показує, ви мені маєте на мій приватний вайбер скинути всю інформацію.
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01.03.2021 11:02 Відповісти
Аж завис, що Дія має до боргів, це держвиконавці мали викласти в простір і тут питання, скільки часу той штраф висів?
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01.03.2021 11:29 Відповісти
Так ця грьобана Дія працює через раз, в мене брат продавав машину, виліз борг по податковій, вони там одного часу вирішили заднім числом щось нарахувати, поїхав в банк, сплатив, привіз папірчик, через 10 хв дали довідку.
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01.03.2021 11:54 Відповісти
Это Дерьмак ,пашет за 12000 грв ? 🤣🤣🤣🤫
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01.03.2021 11:25 Відповісти
Покажи зарплатну відомість управління.....
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01.03.2021 11:34 Відповісти
Что это за тупая формулировка "конкурентоспособная оплата труда"??? Уцепились за английское слово "competitive" (которое дословно переводится как "конкурентоспособный") и везде его тычут теперь.
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01.03.2021 11:47 Відповісти
Хотелось бы увидеть хоть один комментарий реального госслужащего...
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01.03.2021 12:35 Відповісти
Ну и что ты хочешь увидеть? Госслужба - она разная.
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01.03.2021 13:16 Відповісти
Я имею в виду головний (провидний) специалист.
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01.03.2021 15:47 Відповісти
Как раз. И зарплата именно такая. И очереди в кадры не видно.
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01.03.2021 16:36 Відповісти
Друг мой, как тогда понять "средняя"?
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01.03.2021 17:04 Відповісти
А, вы об этом. Не, ну не знаю, что это он имел в виду. Это точно не средняя. Это наболее распространенная для головного спеца. Есть меньше, есть побольше. А так болтается в пределах от 8 до 12 тыс.
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04.03.2021 10:08 Відповісти
зарплату нужно заработать, но вот чиновники, судя по ситуации в стране в целом, ее абсолютно не зарабатывают! должен быть положительный эффект от работы, а тут сплошные минусы! если я на предприятии буду делать постоянный минус - меня уволят в чертовой матери, да еще и по статье, и ни о какой премии и надбавке мне и речи не будет идти! а тут куча трутней все никак не нажрутся, старики на 1500 выживают , а этим трутням и 200000 сделай им будет мало! работайте дармоеды, покажите результат а потом и о премиях можно начинать говорить.. а так мы вас падлюк не прокормим!
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01.03.2021 12:37 Відповісти
Судьям уже сделали космические зарплаты и космические пенсии и что?
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01.03.2021 12:40 Відповісти
В Украине - чем больше зарплата у чинуши, тем меньше он работает и больше берет взяток. Это - аксиома. Чем больше зарплата, тем больше потребления, тем больше не хватает «на жизнь». Вспомните ***** из министерства, которой зарплата в 100 кусков была мала - не хватало на детей, хотя ходила в дорогих часах и каталась на дорогой тачке. Так - со всеми чинушами. И сказки про «конкурентную» зарплату - пусть оставят для тупых дебилов.
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01.03.2021 13:13 Відповісти
наибольшая коррупция это когда оклад 4.5 тыс, а премия такая же. В итоге ты должен быть лояльным начальнику, чтоб не получить голую ставку.
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01.03.2021 14:30 Відповісти
а они ничего не производят. только сжирают налоги работающих людей..
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01.03.2021 23:06 Відповісти
 
 