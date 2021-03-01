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На порталі з питань COVID-вакцинації можна буде записатися на щеплення, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

На порталі з питань COVID-вакцинації можна буде записатися на щеплення, - МОЗ

Інформаційний портал з питань вакцинації проти коронавірусу міститиме можливість запису на вакцинацію.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми запустили окремий інформаційний портал з питань вакцинації від COVID-19. Його адреса: https://vaccination.covid19.gov.ua. Цей портал є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися все необхідне про етапи вакцинації, цільові групи, які вакцини можуть використовуватися, як відбувається процес вакцинації. Функціонал порталу (буде) розширено додатковими розділами. Зокрема, там буде посилання на запис для широких груп населення", - сказав Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ

Також МОЗ планує запустити англомовну версію порталу.

"На жаль, програма вакцинації супроводжується великою кількістю фейків, відвертих маніпуляцій, недостовірною інформацією, зокрема, щодо якості вакцини, її ефективності, надійності тощо. У нас зараз кожен другий став експертом з вакцинації, з розробки вакцин", - зауважив Кучер.

Він підкреслив, що у таких важливих питаннях, як вакцинація, потрібно орієнтуватися на думку спеціалістів й отримувати інформацію з надійних джерел.

Кучер закликав орієнтуватися на повідомлення МОЗ, офіційних сторінок міністра охорони здоров'я та його заступників.

Автор: Наталя Джума
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Изюмские бабки, вам неинтересно? Вам обязательно спутник, или эта дрянь тоже сойдет?
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01.03.2021 10:53 Відповісти
-Гиви, ты куда идешь?
-Прививка делать
-В поликлинику?
-Нэт, в жопу
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01.03.2021 10:53 Відповісти
Всего-то надо шоб производители вакцЫн начали продавать прививки комерческим структурам. Захотел пфайзер пошел заплатил и всьо. А то этот шмурдяк пусть себе сами бесплатно колят
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01.03.2021 10:54 Відповісти
Тогда надо менять Конституцию в не самую популистскую сторону, а на это даже в хорошие времена надо большая смелость, а когда рейтинг летит в тартарары и корячатся не просто досрочные выборы, а хороший пендаль в сторону ростова, смелости может и не хватить, особенно у вiслюка На портале по вопросам COVID-вакцинации можно будет записаться на прививку, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3356
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01.03.2021 10:57 Відповісти
И уколоться он-лайн(о) На портале по вопросам COVID-вакцинации можно будет записаться на прививку, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8149
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01.03.2021 10:55 Відповісти
посмотрите как "клепают" медицинские маски в Индии ...
Процесс изготовления медицинских масок в Индии
https://www.youtube.com/watch?v=5cV_E6PwgFE

Теперь представьте, как в Индии делают лекарства.
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01.03.2021 11:13 Відповісти
индия более высокотехнологичная страна,чем украина
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01.03.2021 11:38 Відповісти
"Зробили себе разом, по приколу" - має багато наслідків...

На порталі з питань COVID-вакцинації можна буде записатися на щеплення, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5365
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01.03.2021 11:23 Відповісти
 
 