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ДТП (4211) Львівщина (1930) Дубінський Олександр (415)

Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на

Виключений із фракції "Слуги народу" нардеп Олександр Дубінський сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області.

Дубінський за кермом Toyota не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на зустрічну смугу. В результаті його автомобіль зіткнувся з іншим. Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Слово і діло" розповіли джерела в правоохоронних органах.

Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.

Водій і пасажир  джипа дістали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені до лікарні. Їхній діагноз встановлюється.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+78
Дубинский госпитализирован после ДТП. Автомобиль нардепа выехал на "встречку" во Львовской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 8731
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01.03.2021 11:06
+72
Жаль что с собой Бужанского не взял
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01.03.2021 11:10
+71
Дубинский госпитализирован после ДТП. Автомобиль нардепа выехал на "встречку" во Львовской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 1675
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01.03.2021 11:00
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Мама за рулём наверное была
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01.03.2021 12:53 Відповісти
спешил на внеочередное заседание ВР чтобы поднять тарифы..
Не проголосует-двадцатку не получит
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01.03.2021 12:57 Відповісти
Надеюсь, во втором автомобиле никто не пострадал...
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01.03.2021 13:03 Відповісти
ну ще у львівській області цим лайном не смерділо(
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01.03.2021 13:31 Відповісти
Респект!!! Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7254
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17.03.2021 17:51 Відповісти
Контролировать надо свое словоизвержение. "Любит скорость" и все такое. Сначала болтает, потом - отгребает.
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01.03.2021 14:21 Відповісти
Не вірте колеги! Все не так просто, як здається. То за дубінським летів сердитий парфум Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4510 з мухобойкою. Або зразу троє сердитих парфумів - Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4510 Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4510 Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4510 . Дуже сердитих. І мухобойка була в кожного. А дубінський тікав від того всього, не розбираючи дороги.
Во!
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01.03.2021 14:32 Відповісти
Какой кашмар
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01.03.2021 18:16 Відповісти
МАМА!!!!! Б....ДЬ ТОРМОЗИИИИИИИИИИИ! ШМЯК! ГАВНО ВЛИПЛО В АСФАЛЬТ!
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01.03.2021 14:53 Відповісти
МАМА БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИТ СКОРОСТЬ!
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01.03.2021 14:54 Відповісти
На львовщине много "трамваев" не удивительно что при выезде на встречную, он с кем то столкнулся)) Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6404
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01.03.2021 15:40 Відповісти
поспішав до рідної Румунії
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01.03.2021 15:48 Відповісти
На "встречку" от выехал давно, с первых дней в Раде. По закону парных случаев, это случилось и на дороге.Но везунчик, однако! Теперь будет майка с надписью: "Мама, я не люблю скорость"
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01.03.2021 15:52 Відповісти
жалко, що не насмерть... а ще жальче, що Бужанського з ним не було
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01.03.2021 16:09 Відповісти
Собачий рот лишить прав.
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01.03.2021 16:17 Відповісти
Мене одного цікавить що з людьми в іншому автомобілі, якому в лоб вилетів цей бородатий кугут?
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01.03.2021 16:24 Відповісти
Це тільки підтверджує, що у львівській області любителям "русского мира" робити нема чого. Хотілося б, щоб так було по всій Україні
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01.03.2021 16:31 Відповісти
Сподіваюсь ніхто крім собачого рота не постраждав.
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01.03.2021 17:09 Відповісти
Жаль не сдох.
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01.03.2021 17:16 Відповісти
А де мама? Пропетляла?
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01.03.2021 17:54 Відповісти
мелочь... но зато как приятно... в дуба врізався.
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01.03.2021 18:01 Відповісти
Очень странно, что Дубинский со своей хамской манерой поведения, своей наглостью и быдловатостью дожил до седых волос.... На бороде и на жопе...
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01.03.2021 18:56 Відповісти
Собачий рот, як казали за часів його дитинства, понюхав хій.
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01.03.2021 19:19 Відповісти
Воно вижило? Ай, біда... Ну нічого, наступного разу пощастить
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01.03.2021 19:20 Відповісти
#санялюбитскорость
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01.03.2021 19:54 Відповісти
ктоэто
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01.03.2021 20:41 Відповісти
#мамалюбитскорость?... Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1927 Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7483
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01.03.2021 22:25 Відповісти
Не а/мобіль виїхав на зустрічну смугу, а Дубінський, порушив правила ДР, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим транспортним засобом. Мабуть, мама вчила порушувати ПДР, яка "любит скорость"....
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01.03.2021 22:27 Відповісти
Наверное эта мразь была под наркотой, или бухой...
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01.03.2021 22:38 Відповісти
Да кому интересна эта говорящая задница папы Бени.
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01.03.2021 22:53 Відповісти
Діагноз Дубинського не треба встановлювати, він і без того відомий. Він українофоб!
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02.03.2021 00:26 Відповісти
вай, вай...це ж скільки поціновувачів дубінізмів могли лишитись без свого свєточа Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9112
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02.03.2021 11:18 Відповісти
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