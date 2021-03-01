Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ
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Виключений із фракції "Слуги народу" нардеп Олександр Дубінський сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області.
Дубінський за кермом Toyota не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на зустрічну смугу. В результаті його автомобіль зіткнувся з іншим. Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Слово і діло" розповіли джерела в правоохоронних органах.
Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.
Водій і пасажир джипа дістали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені до лікарні. Їхній діагноз встановлюється.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
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