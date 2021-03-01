Від коронавірусу за добу в Києві померло 5 осіб, видужали - 16, виявили 156 нових випадків, - Кличко

У Києві за добу після коронавірусу одужали 16 осіб, в той же час, виявили 156 нових випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу виявили 156 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (з початку пандемії - 138 020).

Серед захворілих 79 жінок віком від 20 до 85 років, 69 чоловіків від 18 до 90 років, 4 дівчинки віком від 9 до 17 років і 4 хлопчики від 4 до 15 років.

Крім того, за добу в столиці виявили 5 летальних випадків від вірусу (з початку пандемії - 2 662).

54 пацієнтів госпіталізували.

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16 жителів Києва побороли коронавірус (всього - 93 850 видужали)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (42), Святошинському (30) і Дніпровському (28).