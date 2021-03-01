Реформа Вищої ради правосуддя має стати серцевиною судової реформи в Україні, - посол ЄС Маасікас

Реформа Вищої ради правосуддя (ВРП) має стати серцевиною реформи судочинства в Україні, заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Реформа Вищої ради правосуддя має стати серцевиною реформи судочинства в Україні. Ми про це говорили в дорожній карті групи "Великої сімки", яку ми опублікували раніше цього року. Ця реформа Вищої ради правосуддя є надзвичайно складною, тому що вона стосується реальних людей, тому що корупціонери будуть боротися за ці посади, іноді за допомогою якихось олігархів", - сказав Маасікас на всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, система судочинства, яка має свої дефекти, підриває довіру до держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував створення "Суду у смартфоні": "Це прискорить судовий процес і мінімізує корупцію". ВIДЕО

"Довіра до судової системи - це не просто внутрішня справа України. Чи не дивно, що судова система стала першою перешкодою для іноземних інвесторів, тому що можуть бути різні податкові системи, їх можна вивчити, до них можна підлаштуватися, але кожен потенційний інвестор має бути впевнений, що, не дай бог, щось піде не так, він доб'ється справедливості в суді. Сьогодні Україна не дає впевненості в такому результаті", - наголосив посол.

Маасікас зазначив, що президент України Володимир Зеленський і українська влада мають підтримку міжнародної спільноти і партнерів, щоб судова реформа в Україні була комплексною.

Також читайте: 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport