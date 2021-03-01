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Реформа Вищої ради правосуддя має стати серцевиною судової реформи в Україні, - посол ЄС Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Реформа Вищої ради правосуддя має стати серцевиною судової реформи в Україні, - посол ЄС Маасікас

Реформа Вищої ради правосуддя (ВРП) має стати серцевиною реформи судочинства в Україні, заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Реформа Вищої ради правосуддя має стати серцевиною реформи судочинства в Україні. Ми про це говорили в дорожній карті групи "Великої сімки", яку ми опублікували раніше цього року. Ця реформа Вищої ради правосуддя є надзвичайно складною, тому що вона стосується реальних людей, тому що корупціонери будуть боротися за ці посади, іноді за допомогою якихось олігархів", - сказав Маасікас на всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, система судочинства, яка має свої дефекти, підриває довіру до держави.

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"Довіра до судової системи - це не просто внутрішня справа України. Чи не дивно, що судова система стала першою перешкодою для іноземних інвесторів, тому що можуть бути різні податкові системи, їх можна вивчити, до них можна підлаштуватися, але кожен потенційний інвестор має бути впевнений, що, не дай бог, щось піде не так, він доб'ється справедливості в суді. Сьогодні Україна не дає впевненості в такому результаті", - наголосив посол.

Маасікас зазначив, що президент України Володимир Зеленський і українська влада мають підтримку міжнародної спільноти і партнерів, щоб судова реформа в Україні була комплексною.

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Автор: Наталя Джума
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Реформа Высшего совета правосудия должна стать сердцевиной судебной реформы в Украине, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 5791
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01.03.2021 11:04 Відповісти
Маасикас, та скажи прямо бубочці, що без представників ГРД та незалежних міжнародних органцізацій в складі ВРП та в ВККС - діла не буде. Тобто: бабла Марченко (ну той, який Мінфін) не отримає.
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01.03.2021 11:17 Відповісти
И добавь (!) - как алкоголики не могут руководить ликеро-водочным заводом, так лица с "Дворцами и Мерседесами" ("потомственные чиновники") НЕ МОГУТ и НЕ СМОГУТ вызывать доверие у 90% граждан Украины с их нищенским уровнем доходов!
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02.03.2021 09:35 Відповісти
Скільки ж вже тих реформ ми пережили,і скільки тих органів "правосудія" настворювали - і тільки гірше все.Це означає що ні реформи,ні органи не потрібні ні тим хто проводить,ні тим,для кого проводять.А це вже означає що нація стає егоцентричною,звироднілою,недержавницькою.І не треба посилатись на минулу історію - Русь,козацтво,коліівщину.Як писав один дуже відомий політичний діяч "теперішня жалюгідність націі є результатом її минулого процвітання.Тому одне з двох - або вливати нову кров,або випускати стару"...
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01.03.2021 11:22 Відповісти
та що ти вже так довго... та скажи короче: «Україна - failed state». І йди отримуй в ***** свої 30 монет
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01.03.2021 11:41 Відповісти
Почнемо зараз потужно реформувати....у нас же "прізідєнт" сам цілий юрІст 😂...
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01.03.2021 11:35 Відповісти
А што з пракуратурай ужо разабраліся? Венедыктава - гэта верх рэформы?
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01.03.2021 14:28 Відповісти
 
 