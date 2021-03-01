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Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер

Усі вакцини від коронавірусу, які реєструються в Україні, дозволені для використання ВООЗ, є безпечними та ефективними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Вакцинація проти COVID-19 дозволить нам усім, українцям, повернутися до нормального і спокійного життя без масок, в колі рідних і без будь-яких обмежень. Всі вакцини, які реєструються в Україні, дозволені для використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я, безпечні, ефективні і формують імунітет", - підкреслив заступник голови МОЗ.

За словами Кучера, щеплення від COVID-19 добровільні і безкоштовні.

Також читайте: На порталі з питань COVID-вакцинації можна буде записатися на щеплення, - МОЗ

"Хочу, щоб ми повернулися якомога швидше до нормального життя, щоб ми могли далі подорожувати, їздити один до одного і щоб ніщо нас не стримувало, тому що світ вже починає повертатися до нормального життя і Україна в цьому також бере участь. Ми робимо все, щоб процес вакцинації в Україні проходив "правильними" темпами і всі бажаючі мали можливість провакцинуватися", - додав заступник міністра.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1986
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01.03.2021 11:17
+4
Эффективны насколько, тварь? На 2/3?
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01.03.2021 11:12
+4
Ті, що сертифіковані ВОЗ !!! Ті, яких в Україні НЕМАЄ !!!
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01.03.2021 11:18
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Эффективны насколько, тварь? На 2/3?
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01.03.2021 11:12 Відповісти
посмотрите как "клепают" медицинские маски в Индии ...
Процесс изготовления медицинских масок в Индии
https://www.youtube.com/watch?v=5cV_E6PwgFE

Теперь представьте, как в Индии делают лекарства.
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01.03.2021 11:15 Відповісти
Зачем представлять, если можно посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=nZq02v_rwR4&ab_channel=Avantor
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01.03.2021 11:54 Відповісти
адвокат читає інструкцію закупленої вакцини від виробника ---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника і терміни:
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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01.03.2021 12:15 Відповісти
О так, це відомий майстер відкривати Америку через кватирку. Моноклональні антитіла взагалі з пухлиноподібних гібридом і трансфектом виробляють. Уявляю, як цей нагнітач жаху репетувати буде, коли про це дізнається. Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 2613
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01.03.2021 12:36 Відповісти
сразу понятно, что вы никогда не были в Индии
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01.03.2021 16:06 Відповісти
Эмоции - плохой советчик. Есть видео, где китайцы пищевой жир из какнализации добывают. А есть реальные испытания сверхзащищенной спецсвязи Китая на основе квантовой запутанности.
Кто что ищет - тот то и находит.
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01.03.2021 16:24 Відповісти
????????????????
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01.03.2021 16:54 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2021 21:49 Відповісти
Вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=cwCDZaxOkro&ab_channel=PiramalPharmaSolutions
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01.03.2021 11:56 Відповісти
Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1986
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01.03.2021 11:17 Відповісти
Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 1638
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01.03.2021 11:29 Відповісти
Ті, що сертифіковані ВОЗ !!! Ті, яких в Україні НЕМАЄ !!!
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01.03.2021 11:18 Відповісти
про сертифікацію слухаємо фахівців : https://www.youtube.com/watch?v=VZ367_m2bxM
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01.03.2021 12:22 Відповісти
Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 2569
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01.03.2021 11:24 Відповісти
😂😂😂
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01.03.2021 11:32 Відповісти
А чому приклад не показав пан президент, прем'єр? Вони ж обіцяли. Cкоріш за все тому, що вже давно вакцинувалися американським препаратом привезеним з Ізраїлю, бо була інформація, а я їй вірю.
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01.03.2021 11:33 Відповісти
..... сказал замглавы Минздрава делая прививку в матрас
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01.03.2021 11:34 Відповісти
Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 8839https://m.facebook.com/100028818604444/videos/495663131404303/?d=n.
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01.03.2021 11:34 Відповісти
ну то хай провакцинується на камеру.
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01.03.2021 11:46 Відповісти
Чисто по Фрейду он спалился ****! "Все вакцины которыми прививают..."! Значит кроме индийской где то, кого то ещё чем то другим прививают???
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01.03.2021 11:58 Відповісти
А река Ганг чиста и прозрачна как слеза младенца.
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01.03.2021 14:13 Відповісти
 
 