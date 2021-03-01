Усі вакцини проти COVID-19, якими прищеплюють українців, безпечні та ефективні, - заступник голови МОЗ Кучер

Усі вакцини від коронавірусу, які реєструються в Україні, дозволені для використання ВООЗ, є безпечними та ефективними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Вакцинація проти COVID-19 дозволить нам усім, українцям, повернутися до нормального і спокійного життя без масок, в колі рідних і без будь-яких обмежень. Всі вакцини, які реєструються в Україні, дозволені для використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я, безпечні, ефективні і формують імунітет", - підкреслив заступник голови МОЗ.

За словами Кучера, щеплення від COVID-19 добровільні і безкоштовні.

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"Хочу, щоб ми повернулися якомога швидше до нормального життя, щоб ми могли далі подорожувати, їздити один до одного і щоб ніщо нас не стримувало, тому що світ вже починає повертатися до нормального життя і Україна в цьому також бере участь. Ми робимо все, щоб процес вакцинації в Україні проходив "правильними" темпами і всі бажаючі мали можливість провакцинуватися", - додав заступник міністра.