Успішна судова реформа - каталізатор інтеграції України в ЄС і НАТО, - Зеленський
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Успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський Союз і НАТО.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в ході форуму "Україна 30: розвиток правосуддя", інформує Цензор.НЕТ.
"Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО. І найголовніше - забезпечення громадянам права на чесний і незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави", - заявив глава держави.
"Чесний і справедливий суд - це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин. Тому що у нас, можливо, найкращі у світі антикорупційні органи, але вони втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах. На законодавчому рівні ми можемо ввести найкращі умови для залучення інвестицій, але це не буде працювати, якщо інвестор не зможе захистити свої інвестиції саме тут, в українському суді", - додав Зеленський.
При цьому він зазначив, що забезпечення права на чесний і незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави. "Ця довіра, це відчуття захищеності і справедливості - тих речей, які, на жаль, є або були дефіцитом для українців довго-предовго", - підкреслив він.
"Хвороби судової системи, які послаблюють організм України, можна розділити на дві групи. Перша - це нестача нових суддів і, як наслідок, надмірне навантаження на систему і проблема з доступом до правосуддя", - уточнив президент.
Він також наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.
"У той же час, робота обох цих органів дійсно потребує суттєвого вдосконалення", - сказав президент.
Іншою проблемою, за словами глави держави, є брак доброчесних і незалежних суддів.
Раніше також Цензор.НЕТ писав про те, що Зеленський у ході сьогоднішнього форуму анонсував створення чесних і прозорих судів в Україні.
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@tZEinform
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21".
Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
Andriy Lavrys
"7 років тому, коли русня захопила Крим, «Гетьман Сагайдачний» повертався з Середземного моря.
Українці стежили куди піде корабль.
Під час проходження Дарданел екіпаж вишикувався на палубі буквами UA, показавши, що вірні присязі."
https://pbs.twimg.com/media/EvV3L6TXIAg4Y2A?format=jpg&name=large
1 березня 2014 року капітан Роман П'ятницький відмовився виконувати злочинні накази російського окупаційного командування і весь склад залишився вірним присязі та народу України.
тебе судей не хватает или комиссии которая их отбирать будет?
потому как если не хватает, то из чего выбирать?
а если новая комиссия нужна, то как эту закроет нехватку судей?
не ну а чо? а вдруг? с этим тебя точно поздравят "мировые лидеры"
Вони ніц не розуміють, що кажуть. Вчора одному "прахфесору" виробити та прийняти ініциативи заважала логістика, цьому сьогодні каталізатори ввижаються...
Цікаво: хто з авторського колективу кварталу їм ці "спічі" пише? Може йому тлумачний словник подарувать?
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!