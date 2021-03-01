Успішна судова реформа - каталізатор інтеграції України в ЄС і НАТО, - Зеленський

Успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський Союз і НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в ході форуму "Україна 30: розвиток правосуддя", інформує Цензор.НЕТ.

"Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО. І найголовніше - забезпечення громадянам права на чесний і незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави", - заявив глава держави.

"Чесний і справедливий суд - це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин. Тому що у нас, можливо, найкращі у світі антикорупційні органи, але вони втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах. На законодавчому рівні ми можемо ввести найкращі умови для залучення інвестицій, але це не буде працювати, якщо інвестор не зможе захистити свої інвестиції саме тут, в українському суді", - додав Зеленський.

При цьому він зазначив, що забезпечення права на чесний і незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави. "Ця довіра, це відчуття захищеності і справедливості - тих речей, які, на жаль, є або були дефіцитом для українців довго-предовго", - підкреслив він.

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"Хвороби судової системи, які послаблюють організм України, можна розділити на дві групи. Перша - це нестача нових суддів і, як наслідок, надмірне навантаження на систему і проблема з доступом до правосуддя", - уточнив президент.

Він також наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

"У той же час, робота обох цих органів дійсно потребує суттєвого вдосконалення", - сказав президент.

Іншою проблемою, за словами глави держави, є брак доброчесних і незалежних суддів.

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Раніше також Цензор.НЕТ писав про те, що Зеленський у ході сьогоднішнього форуму анонсував створення чесних і прозорих судів в Україні.