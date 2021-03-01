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Успішна судова реформа - каталізатор інтеграції України в ЄС і НАТО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Успішна судова реформа - каталізатор інтеграції України в ЄС і НАТО, - Зеленський

Успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський Союз і НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в ході форуму "Україна 30: розвиток правосуддя", інформує Цензор.НЕТ.

"Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО. І найголовніше - забезпечення громадянам права на чесний і незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави", - заявив глава держави.

"Чесний і справедливий суд - це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин. Тому що у нас, можливо, найкращі у світі антикорупційні органи, але вони втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах. На законодавчому рівні ми можемо ввести найкращі умови для залучення інвестицій, але це не буде працювати, якщо інвестор не зможе захистити свої інвестиції саме тут, в українському суді", - додав Зеленський.

При цьому він зазначив, що забезпечення права на чесний і незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави. "Ця довіра, це відчуття захищеності і справедливості - тих речей, які, на жаль, є або були дефіцитом для українців довго-предовго", - підкреслив він.

Також читайте: Реформа Вищої ради правосуддя має стати серцевиною судової реформи в Україні, - посол ЄС Маасікас

"Хвороби судової системи, які послаблюють організм України, можна розділити на дві групи. Перша - це нестача нових суддів і, як наслідок, надмірне навантаження на систему і проблема з доступом до правосуддя", - уточнив президент.

Він також наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

"У той же час, робота обох цих органів дійсно потребує суттєвого вдосконалення", - сказав президент.

Іншою проблемою, за словами глави держави, є брак доброчесних і незалежних суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запрацюють чесні суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті, - Зеленський. ВIДЕО

Раніше також Цензор.НЕТ писав про те, що Зеленський у ході сьогоднішнього форуму анонсував створення чесних і прозорих судів в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8

@tZEinform

В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21".

Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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01.03.2021 11:19
+6
Мда. Ще одне "грандіозне перемодище велічайшего лідера".
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01.03.2021 11:23
+6
Так все уже знают,что зекретин все сливает кацапам-кому это надо?
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01.03.2021 11:26
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Вот сволочь!
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01.03.2021 11:17 Відповісти
Імітація рішучих рехворм триває !!!))))
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01.03.2021 11:27 Відповісти
Согласен. Они ж даже адвокатскую монопольку одолеть не смогли, иммитаторы хреновы! Три голосования в Парламенте провели, Конституционный суд прошли и... на последнем этапе - ЗАГЛОХЛИ !!!!! Причем без всяких публичных объяснений о причинах провала... Занесли, по-ходу, кому надо и сколько надо!
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02.03.2021 09:31 Відповісти
Сказал тот,кто прокрышевал пророссийского афериста кауфманьчика и его преступную монопольную группировку.
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01.03.2021 11:17 Відповісти

@tZEinform

В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21".

Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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01.03.2021 11:19 Відповісти
Мда. Ще одне "грандіозне перемодище велічайшего лідера".
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01.03.2021 11:23 Відповісти
Так все уже знают,что зекретин все сливает кацапам-кому это надо?
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01.03.2021 11:26 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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01.03.2021 11:29 Відповісти
Сьогодні, доречі, привід згадати тих, хто не зрадив Україну 7 років тому.

Andriy Lavrys

"7 років тому, коли русня захопила Крим, «Гетьман Сагайдачний» повертався з Середземного моря.
Українці стежили куди піде корабль.
Під час проходження Дарданел екіпаж вишикувався на палубі буквами UA, показавши, що вірні присязі."
https://pbs.twimg.com/media/EvV3L6TXIAg4Y2A?format=jpg&name=large

1 березня 2014 року капітан Роман П'ятницький відмовився виконувати злочинні накази російського окупаційного командування і весь склад залишився вірним присязі та народу України.
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01.03.2021 11:28 Відповісти
так я не понял
тебе судей не хватает или комиссии которая их отбирать будет?
потому как если не хватает, то из чего выбирать?
а если новая комиссия нужна, то как эту закроет нехватку судей?
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01.03.2021 11:19 Відповісти
Объедините нарид Украины с Украинским народом, тогда будут успешные реформы. Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 449
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01.03.2021 11:20 Відповісти
Ну да, в Донецке ж у него квартиры нетУспешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1623
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01.03.2021 11:22 Відповісти
Ничего тебе уже не поможет,тем более твой трындешь,от слова совсем...вот вот выйдет фильм,как ты сливал операцию по захвату вагнеровцев -весь мир будет в шоке от тебя,гундосая шваль
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01.03.2021 11:24 Відповісти
Портянку из рашки гринпоц для успешной судебной реформы выписал? Тады да - реформе быть!😜
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01.03.2021 11:27 Відповісти
2 роки суцільного пі#дєжа! Заколєбал 😡
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01.03.2021 11:30 Відповісти
2016 год

Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3942
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01.03.2021 11:30 Відповісти
ему для поддержания штанов в бюджете не хватает очередного транша от МВФ, того транша, о котором он говорил пороху, что внуки будут выплачивать, и плевать на ту коррупцию, лишь бы полностью не обосраться и не вернуть инфляцию по примеру купонов
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01.03.2021 11:32 Відповісти
может хватит уже зеленых реформ? а то половина населения до результата тупо не доживет

Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6605
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01.03.2021 11:34 Відповісти
Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7470
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01.03.2021 11:41 Відповісти
А говорить то что то надо. Зеленый попугайчик выучил слова предыдущей власти и теперь повторяет.
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01.03.2021 11:38 Відповісти
вова, иди вакцинируйся тем шмурдяком что привез степанов.
не ну а чо? а вдруг? с этим тебя точно поздравят "мировые лидеры"
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01.03.2021 11:42 Відповісти
як усі, головне красиво анонсувати
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01.03.2021 12:10 Відповісти
Каталізатор - речовина, що прискорює процес. Але в даному випадку реформа судів то не каталізатор, а одна зі сполук процесу на ряду з реформою медицини, боротьбою з корупцією і т.ін.
Вони ніц не розуміють, що кажуть. Вчора одному "прахфесору" виробити та прийняти ініциативи заважала логістика, цьому сьогодні каталізатори ввижаються...
Цікаво: хто з авторського колективу кварталу їм ці "спічі" пише? Може йому тлумачний словник подарувать?
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01.03.2021 12:16 Відповісти
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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01.03.2021 13:02 Відповісти
 
 