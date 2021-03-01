УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5712 відвідувачів онлайн
Новини Політика України кнопкодави в Раді
5 819 40
ВР (11733) кнопкодавство (96) Железняк Ярослав (390)

У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку,

У Верховній Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, що дозволить побороти "кнопкодавство".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"У Парламенті встановили додаткові камери спостереження (за кнопкодавами) і ввели сенсорну кнопку! Тепер кнопкодавити стане неможливо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа за заявами про кнопкодавство за Шкарлета розслідується, - Венедіктова

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
придурки, сделайте как у Кличка, жать надо двумя руками на расстоянии 30 см на протяжении всего периода голосования, и всего делов, а они изобретают велосипеды,лишь бы больше бабок списать
показати весь коментар
01.03.2021 11:30
+10
Толку от камер... За министра-плагиатора кнопкодавили и видео пропало... Ну и?
показати весь коментар
01.03.2021 11:33
+4
Типа они на камеры стесняются кнопкодавить. А сенсорная кнопка... шо - жувачки еще не изобрели? Залепить нечем?
показати весь коментар
01.03.2021 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, "кнопкодавить" теперь будет невозможно, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3709
показати весь коментар
01.03.2021 11:21 Відповісти
Типа они на камеры стесняются кнопкодавить. А сенсорная кнопка... шо - жувачки еще не изобрели? Залепить нечем?
показати весь коментар
01.03.2021 11:22 Відповісти
Металлические камеры для депутатов?
показати весь коментар
01.03.2021 14:41 Відповісти
У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5197"
показати весь коментар
01.03.2021 14:17 Відповісти
це звідси https://tech.liga.net/technology/article/svideteli-teplogo-paltsa-pochemu-v-rade-ne-smogli-zapustit-antiknopkodavstvo
показати весь коментар
01.03.2021 14:21 Відповісти
"......занять вторую руку" Для ківи це не аргумент
показати весь коментар
01.03.2021 14:56 Відповісти
придурки, сделайте как у Кличка, жать надо двумя руками на расстоянии 30 см на протяжении всего периода голосования, и всего делов, а они изобретают велосипеды,лишь бы больше бабок списать
показати весь коментар
01.03.2021 11:30 Відповісти
Сергію! Маєте рацію!!! Та хай зроблять як в Польщі. Ліву або праву руку до верху а
другою натискають. До речі пара хитрожопих сеймиків вже сидять в тюрязі за
кнопкотворчисть! У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4005
показати весь коментар
01.03.2021 12:29 Відповісти
Виявляється ти в кожній діжці затичка і знаєш все від аборту до космосу? У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5313 Віталій Шилов
показати весь коментар
01.03.2021 12:45 Відповісти
Ну так в Польше за кнопкодавство 7 лет тюрьмы - но то ж Европа ....
показати весь коментар
01.03.2021 13:39 Відповісти
Надо как в Турции - один раз отрубить руку одному депутату....
показати весь коментар
01.03.2021 14:42 Відповісти
так і є https://i.ibb.co/dDvwtJR/image.jpg
показати весь коментар
01.03.2021 14:47 Відповісти
Так вони і раніше кнопкодавили під камерами, яка різниця, скільки камер це зніме?
показати весь коментар
01.03.2021 11:32 Відповісти
Толку от камер... За министра-плагиатора кнопкодавили и видео пропало... Ну и?
показати весь коментар
01.03.2021 11:33 Відповісти
После разворовывания земельного фонда, легализации игорного бизнеса для своих, разрухи в энергетики, почему бы нет?
показати весь коментар
01.03.2021 11:42 Відповісти
А хто в тебе убогого вкрав землю? Як можна вкрасти те чого в тебе ніколи не було бо ти ніколи не працював на землі і не маєш до неї ніякого відношення? У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9498
показати весь коментар
01.03.2021 12:13 Відповісти
Вірно сказано пане ЛІ !!! Таких диванних експердів
повно в Україні. Вам +++++++! У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9571
показати весь коментар
01.03.2021 12:34 Відповісти
Я дякую за підтримку навіть такого видатного балабола як ти
показати весь коментар
01.03.2021 12:41 Відповісти
Корейська свинота! Жалкую що відмітив тебе позитивами.
Тикати будеш собі пальця в задницю та нюхати свое гімно!!! У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3529
показати весь коментар
05.03.2021 11:32 Відповісти
Ти вже нюхаєш У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1783
показати весь коментар
05.03.2021 11:40 Відповісти
Не тобі корейська проститутка розвишувати ярликі на людей яких
не знаєш! Хто до чого мав видношення та де працював не твоє
собакожер діло!!! У Раді встановили додаткові камери і сенсорну кнопку, "кнопкодавити" тепер буде неможливо, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7709
показати весь коментар
05.03.2021 11:26 Відповісти
Не тобі козлу і не таким як ти вирішувати що мені робити з моїм майном ,моєю землею. Придбай свою і розпоряджайся.
показати весь коментар
05.03.2021 11:33 Відповісти
Какой уж год болтают о "кнопкодавстве" ? Опять ,снова за деньги налогоплательщиков очередную дорогостоящую систему......Тьфу! Господа ,а что не видно кто давит? Что нельзя лишить зряплаты ? Да выгнать надо сукиного сына !
показати весь коментар
01.03.2021 11:47 Відповісти
А вы наивно полагаете, что в нардепы идут за зарплатой?)) Этот как, перефразируя бородатый анекдот про мента, дали мандат - и крутись как хочешь)))
показати весь коментар
01.03.2021 13:16 Відповісти
Солнышко ,мне поздно быть наивным....Я про ЗРЯплату и ,главным образом, про гнать из депутатов сраной метлой.
показати весь коментар
01.03.2021 15:01 Відповісти
пока кого-нибудь не посадят, как в Польше или Прибалтике, все так и будут давить
показати весь коментар
01.03.2021 12:03 Відповісти
народ на вьідумку гаразд.
показати весь коментар
01.03.2021 12:03 Відповісти
1350 дактилоскопических сенсоров (по 3 кнопки на каждое место - "за", против, воздержался) вместе с установкой и допиливанием айтишниками системы "Рада" для их использования будет стоить ну максимум 1-2 млн баксов. Сколько там на содержание Рады в год уходит по бюджету?
показати весь коментар
01.03.2021 13:20 Відповісти
2019: Сенсор розбрату. Чому СБУ і ДБР дозволили депутатам ще трохи покнопкодавіть
https://tech.liga.net/technology/article/svideteli-teplogo-paltsa-pochemu-v-rade-ne-smogli-zapustit-antiknopkodavstvo
показати весь коментар
01.03.2021 14:20 Відповісти
Занятно, я не знала, что существуют такие перипетии вокруг этой злосчастной кнопки (которая даже не сканирует отпечаток пальца!!!).
Понятно, что любители прогулять сессии или покнопкодавить будут всеми силами противостоять таким новшествам. Это же будет немыслимо - или работа Рады встанет, потому что ни за какой законопроект не хватит голосов, или придется таки депутатам регулярно ходить на сессии....
показати весь коментар
01.03.2021 14:36 Відповісти
ну так у том і є виховний процес. стадо треба до узди колись приводити.
показати весь коментар
01.03.2021 14:45 Відповісти
Если под стадом вы имеете в виду Раду, то не будьте столь наивными. Продолжая вашу аналогию - стадом обычно руководит пастух. А в случае Рады - это стадо решает, куда им пойти - в стойло или к корыту со жратвой. Я сильно сомневаюсь, что стадо вместо корыта выберет внезапно стойло
показати весь коментар
01.03.2021 14:47 Відповісти
хм, це як у школі вчитель і клас. разумков вже вичититував депутатів як школярів. один в один шклільн ий клас.
показати весь коментар
01.03.2021 14:50 Відповісти
Треба так зробити. скільки разів проголосував за інших - стільки по пальцю кувалдую
показати весь коментар
01.03.2021 14:38 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

45 мин. ·

Спикер Разумков со вторника запускает сенсорную кнопку, которая не позволит депутатам кнопкодавить.

Если вдруг хотите смахнуть скупую слезу, какой хороший Зеленский или Разумков, что решили бороться с кнопкодавством, то просто напомню: сенсорная кнопка была технически доступна с...2008 года. И Зеленский с 2019 года не давал команду кнопку запустить. Поскольку кнопкодавы были власти нужны.

Теперь, похоже, уже кнопкодавы не так и необходимы. У власти есть аргументы влиять, чтобы все итак на кнопки тыкали))))
показати весь коментар
01.03.2021 14:46 Відповісти
лучше ввели смертную казнь, смотри и на кнопки не кому давить стало бы, и економия государству, и людям радость
показати весь коментар
01.03.2021 18:07 Відповісти
Вообще-то при Парубие это все установили, но зеленая нечисть сказала, что кнопки "не такие"---все оборудование сняли , а на новые нужны миллиарды денег!
Оказалось, через ДВА ГОДА Парубиевские кнопки сгодились)))
Зеленые брехуны и имитаторы!
показати весь коментар
01.03.2021 23:48 Відповісти
 
 