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Україні потрібно продовжити реформу охорони здоров'я: прозорі медзакупівлі залишаються критично важливими, - посли G7

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україні потрібно продовжити реформу охорони здоров'я: прозорі медзакупівлі залишаються критично важливими, - посли G7

Посли G7 нагадали про необхідність продовжити реформу охорони здоров'я і підтримали прозорі медичні закупівлі.

"Потрібно продовжити реформи системи охорони здоров’я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результатів для українських пацієнтів", - повідомляється у твітері групи послів G7 щодо підтримки реформ в Україні в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими", - наголосили посли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7

Крім того, посли G7 привітали початок вакцинальної кампанії в Україні та підкреслили готовність своїх країн спряти у виконанні програми вакцинації та відновленні від пандемії COVID-19.

Україні потрібно продовжити реформу охорони здоровя: прозорі медзакупівлі залишаються критично важливими, - посли G7 01

Автор: Наталя Джума
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Да. А то не ясно почему за вакцину платили китайцам, а привезли от индусов и просроченную...
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01.03.2021 11:23 Відповісти
Это был непрозрачный намек на наезды на ГП Медзакупки Украины.
Степанов в нарушение закона сначала им не подписывал документы на закупки, потом сам же обвинил Жумдаилова в срыве закупок, на основании чего Минздрав теперь снова из-под полы делает медзакупки, в том числе вакцин.
Еще бы - такое золотое дно, как модно выпустить его из рук?
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01.03.2021 11:36 Відповісти
Где Степанов,а где прозрачные закупки Украине нужно продолжить реформу здравоохранения: прозрачные медзакупки остаются критически важными, - послы G7 - Цензор.НЕТ 8309
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01.03.2021 11:24 Відповісти
еге ж, зюзя поновив старі схеми саме для того
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01.03.2021 11:27 Відповісти
С кем продолжать реформу? Со Степашкой что ли? 😊 Если оно уже лоббирует интересы Богатыревой, то об интересах народа можно забыть... Ведь именно так хотел 73% "мудрый нарід", выбирая "новіє ліца"...
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01.03.2021 11:28 Відповісти
боже, при чем тут вообще богатырева до закупок вакцин от ковида..
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01.03.2021 11:37 Відповісти
Гугл в помощь...там есть ответ, если конечно интересно...
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01.03.2021 11:44 Відповісти
Вот тока не надо! Гринпоц не лох вам какой то, что б денежка мимо кармана проплыла. Степашку не для того на работу брали, шоб хотелки загнивающего запада исполнять, развели тут понимаешь внешнее управление
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01.03.2021 11:32 Відповісти
Куда уже прозрачнее -подружка зеЛенки ,из трехдневной фирмы"рога и копыта",лицензирует вакцину для украинцев...
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01.03.2021 11:34 Відповісти
При Супрун такого не было . Не правда ли зебилы ?
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01.03.2021 12:43 Відповісти
Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медицинские закупки.
"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения Источник: https://censor.net/ru/n3250668______________ они не просили вернуть "доктора Менгеле" (в народе Супрун)?
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01.03.2021 13:33 Відповісти
 
 