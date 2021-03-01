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Україні потрібно продовжити реформу охорони здоров'я: прозорі медзакупівлі залишаються критично важливими, - посли G7
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посли G7 нагадали про необхідність продовжити реформу охорони здоров'я і підтримали прозорі медичні закупівлі.
"Потрібно продовжити реформи системи охорони здоров’я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результатів для українських пацієнтів", - повідомляється у твітері групи послів G7 щодо підтримки реформ в Україні в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими", - наголосили посли.
Крім того, посли G7 привітали початок вакцинальної кампанії в Україні та підкреслили готовність своїх країн спряти у виконанні програми вакцинації та відновленні від пандемії COVID-19.
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Степанов в нарушение закона сначала им не подписывал документы на закупки, потом сам же обвинил Жумдаилова в срыве закупок, на основании чего Минздрав теперь снова из-под полы делает медзакупки, в том числе вакцин.
Еще бы - такое золотое дно, как модно выпустить его из рук?
"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения Источник: https://censor.net/ru/n3250668______________ они не просили вернуть "доктора Менгеле" (в народе Супрун)?