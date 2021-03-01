Україні потрібно продовжити реформу охорони здоров'я: прозорі медзакупівлі залишаються критично важливими, - посли G7

Посли G7 нагадали про необхідність продовжити реформу охорони здоров'я і підтримали прозорі медичні закупівлі.

"Потрібно продовжити реформи системи охорони здоров’я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результатів для українських пацієнтів", - повідомляється у твітері групи послів G7 щодо підтримки реформ в Україні в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими", - наголосили посли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7

Крім того, посли G7 привітали початок вакцинальної кампанії в Україні та підкреслили готовність своїх країн спряти у виконанні програми вакцинації та відновленні від пандемії COVID-19.