Європі потрібні сильні і демократичні Україна та Білорусь, - глава канцелярії президента Польщі Щерський

Глава Канцелярії президента Польщі пояснив значення сильних та демократичних України, Білорусі та Південного Кавказу для країн Центральної та Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Польське радіо".

За словами міністра в Канцелярії президента Польщі Кшиштофа Щерського, одним із найбільших успіхів у побудові спільноти Центральної та Східної Європи є те, що "ми продемонстрували, що здатні самоорганізуватися в цій частині Європи".

Міністр підкреслив, що, перебуваючи "в більш широких міжнародних контекстах, які є важливими для нас, наприклад, Європейському Союзі або НАТО, ми також можемо щось зробити для себе".

Політик наголосив, що Вишеградська група (V4) є "стрижнем цієї співпраці", і тепер з'явилося два "нові формати співпраці": Ініціатива Трьох морів та Бухарестська дев'ятка (B9).

"Ми показали, що ми потрібні одне одному, ми хочемо говорити між собою, хочемо разом, як ця частина Європи, щось внести у цю течію, якою є євроатлантична політика", - сказав він.

На думку міністра, ці різні формати співпраці між державами цієї частини Європи свідчать про те, що вони співпрацюють як на євроатлантичному, так і на регіональному рівнях.

"Це подвійна ідентифікація, яка надзвичайно важлива", - сказав він.

За словами Щерського, ще одним важливим елементом є те, що і Тримор’я, і В9 "порушують одновекторну концепцію нашого регіону, тобто те, що ми знаходимось на осі схід-захід".

"Це розташування - це прокляття, яке ми маємо спробувати перетворити на нашу вигоду, але це не єдина вісь цього регіону. Ми будуємо контекст північ-південь, що надзвичайно важливо, оскільки вона будує спільноту нашого регіону", - пояснив міністр у Канцелярії президента Республіки Польща.

На думку Щерського, ще одним чинником, що відрізняє цю частину Європи, є те, що вона є прикордонним регіоном.

"Це не добре, тому що ніколи не добре бути на кордоні такої сильної геополітичної тектоніки, певного тектонічного зсуву, яким є східний кордон ЄС і НАТО", - сказав він.

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Політик зазначив, що метою країн регіону має бути переміщення цього "геополітичного кордону на схід".

"Ось чому має бути сильна, демократична Україна, Білорусь та країни Південного Кавказу. Тому ми дбаємо про те, щоб ці країни розвивались у цьому напрямку, тому що це наш спільний інтерес", - сказав Щерський.

За словами міністра, держави мають розвивати суб'єктність цієї частини Європи. Підбиваючи підсумок панелі, Щерський дав "рецепт" побудови цієї суб'єктивності.

"Тримайте Америку поруч, Росію подалі, з Китаєм обережно і візьміться за руки в регіоні. Ми все одно будемо нарощувати силу нашої частини світу", - сказав він.

Відеоконференція "Європа Карпат" стартувала в суботу і тривала до неділі. Теми, обговорені на зустрічі, містили: 30-річчя Вишеградської групи та виклики, з якими стикаються країни V4, також у контексті пандемії COVID-19; Центральна Європа в міжнародному середовищі, в т.ч. стосовно дипломатичних ініціатив, таких як Бухарестська дев’ятка або Ініціатива Трьох морів.