"Слуга народу" Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський

Журналіст Євген Плінський розкритикував внесені "слугою народу" Давидом Арахамією правки про зниження акцизу на стіки для IQOS. При цьому ніхто не говорить про зниження ціни продукту для людей. Це чистої води зниження акцизу на догоду збільшення прибутку тютюнових компаній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналіст Євген Плінський.

"З правкою Давида Арахамії про зниження акцизу на стіки для iqos все дуже просто. Її прийняття Парламентом вийме з бюджету 3 000 000 000 грн і передасть їх у прибуток тютюнових корпорацій. Якщо ви не знали, то в 2020 в кожній пачці стіків за 52 грн акцизу було 6,8 грн, а безподаткова частина тютюнників становила цілих 35 грн. Акциз рахувався на вагу тютюну. Для порівняння безподаткова частина в сигаретах 10 грн. З 2021 ставки акцизу вирівняли з сигаретами і акциз на пачці став 29 грн, зменшивши безподаткову частину тютюнників до 15 грн. Але вони хочуть повернути собі космічний заробіток, тому включили своє лобі в Парламенті яким виявився David Braun. Юний лобіст тут же вніс у законопроєкт про посилки зниження ставки акцизу для стіків на 30%. При цьому ніхто не говорить про зниження ціни продукту для людей. Це чистої води зниження акцизу на догоду збільшення прибутку тютюнників.

Причому конкретного виробника. Philip Morris", - заявив Плінський.

Також читайте: "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи

"Сума, яку хочуть забрати тютюнники з бюджету - 3 000 000 000. Ця цифра більше ніж сума виділених на закупівлю вакцин від Covid-19. Важливо сказати що це перший при владі Володимира Зеленського кейс тютюнового лобі, який вирішено протягнути за будь-яку ціну. Даниле Гетманцев, Олександре Корнієнко, зупиніть цю ганьбу", - закликав журналіст.

"Слуги Philip Morris" Поіменний список тютюнових лобістів у фінансовому комітеті Парламенту підтримали пограбування бюджету на 3 000 000 000 грн", - додав Плінський і опублікував відповідний список.







