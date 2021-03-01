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акциз (166) ВР (11733) тютюн (206) Арахамія (1000) Philip Morris (27) IQOS (8)

"Слуга народу" Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Журналіст Євген Плінський розкритикував внесені "слугою народу" Давидом Арахамією правки про зниження акцизу на стіки для IQOS. При цьому ніхто не говорить про зниження ціни продукту для людей. Це чистої води зниження акцизу на догоду збільшення прибутку тютюнових компаній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналіст Євген Плінський.

"З правкою Давида Арахамії про зниження акцизу на стіки для iqos все дуже просто. Її прийняття Парламентом вийме з бюджету 3 000 000 000 грн і передасть їх у прибуток тютюнових корпорацій. Якщо ви не знали, то в 2020 в кожній пачці стіків за 52 грн акцизу було 6,8 грн, а безподаткова частина тютюнників становила цілих 35 грн. Акциз рахувався на вагу тютюну. Для порівняння безподаткова частина в сигаретах 10 грн. З 2021 ставки акцизу вирівняли з сигаретами і акциз на пачці став 29 грн, зменшивши безподаткову частину тютюнників до 15 грн. Але вони хочуть повернути собі космічний заробіток, тому включили своє лобі в Парламенті яким виявився David Braun. Юний лобіст тут же вніс у законопроєкт про посилки зниження ставки акцизу для стіків на 30%. При цьому ніхто не говорить про зниження ціни продукту для людей. Це чистої води зниження акцизу на догоду збільшення прибутку тютюнників.

Причому конкретного виробника. Philip Morris", - заявив Плінський.

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"Сума, яку хочуть забрати тютюнники з бюджету - 3 000 000 000. Ця цифра більше ніж сума виділених на закупівлю вакцин від Covid-19. Важливо сказати що це перший при владі Володимира Зеленського кейс тютюнового лобі, який вирішено протягнути за будь-яку ціну. Даниле Гетманцев, Олександре Корнієнко, зупиніть цю ганьбу", - закликав журналіст.

"Слуги Philip Morris" Поіменний список тютюнових лобістів у фінансовому комітеті Парламенту підтримали пограбування бюджету на 3 000 000 000 грн", - додав Плінський і опублікував відповідний список.

Слуга народу Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський 01
Слуга народу Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський 02
Слуга народу Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський 03
Слуга народу Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 920
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01.03.2021 11:37
+4
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 4490
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01.03.2021 11:37
+2
во дают- всё для шефа с айкосом "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 5743Мавпочка старается "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 5743
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01.03.2021 11:36
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во дают- всё для шефа с айкосом "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 5743Мавпочка старается "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 5743
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01.03.2021 11:36 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 920
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01.03.2021 11:37 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 4490
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01.03.2021 11:37 Відповісти
А как же ЗЕдепутатам без высокооборотистых айкосов? Без них работать невозможно!
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01.03.2021 11:38 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 3687 "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 3343
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01.03.2021 11:42 Відповісти
Так! Без айкосів вся рекрутингова діяльність з пошуку нових баб-да стати може!
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01.03.2021 15:33 Відповісти
Стики, айкос... наркоманы что-ле.
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01.03.2021 11:41 Відповісти
какие аргументы должны были звучать при обсуждении данной правки: бюджет переполнен? табачная отрасль на грани банкротства? ну шл.хи же, недешовые. расстрелять, всех у кого плюсик "за".
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01.03.2021 11:44 Відповісти
Ти бесіду Арахама з Корнієм ще раз послухай. Ця бесіда - найяскравіший приклад аргументів Арахамії. Тут десь так-само: Лобісти розрахувалися з зеленими айкосом і бабами-да. Ось і все.
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01.03.2021 15:36 Відповісти
Коассика жанра, - дебил дорвавшийся до власти живет по принципу, - "после нас, - хоть потоп!"
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01.03.2021 11:45 Відповісти
ну айкоси ж найвеличніше чадить коли "баба да, баба да".
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01.03.2021 12:06 Відповісти
Что об этом думают местные зебилята? "Слуга народу" Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський - Цензор.НЕТ 3846
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01.03.2021 12:14 Відповісти
 
 