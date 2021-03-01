Вимагаю негайного звіту Степанова в Раді про вакцинацію та ефективність закупленої вакцини, - віцеспікерка Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує в п'ятницю під час години запитань до уряду заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо проведення вакцинації в Україні проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кондратюк заявила під час погоджувальної ради.

"Я прошу і вимагаю негайного звіту міністра охорони здоров'я Максима Степанова на годині запитань до уряду, де він має чітко пояснити людям, якої якості вакцину він привіз, скільки вона коштує, закуповувалася вона безпосередньо або через посередників", - зазначила Кондратюк.

Також вона наголосила, що міністр має озвучити інформацію про те, яка доведена ефективність закупленої вакцини.

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