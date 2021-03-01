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Новини Політика України
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ВР (11733) Степанов Максим (2015) Кондратюк Олена (83)

Вимагаю негайного звіту Степанова в Раді про вакцинацію та ефективність закупленої вакцини, - віцеспікерка Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вимагаю негайного звіту Степанова в Раді про вакцинацію та ефективність закупленої вакцини, - віцеспікерка Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує в п'ятницю під час години запитань до уряду заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо проведення вакцинації в Україні проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кондратюк заявила під час погоджувальної ради.

"Я прошу і вимагаю негайного звіту міністра охорони здоров'я Максима Степанова на годині запитань до уряду, де він має чітко пояснити людям, якої якості вакцину він привіз, скільки вона коштує, закуповувалася вона безпосередньо або через посередників", - зазначила Кондратюк.

Також вона наголосила, що міністр має озвучити інформацію про те, яка доведена ефективність закупленої вакцини.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 5778
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01.03.2021 11:45
+4
Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 7318
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01.03.2021 11:47
+3
Откатом значит требуют делиться и от китайской закупки ч/з прокладку и от индийской ,,, ай-яй-яй не шатайте лодку богатыревой 😉😉😉
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01.03.2021 11:50
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Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 5778
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01.03.2021 11:45 Відповісти
Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 7318
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01.03.2021 11:47 Відповісти
адвокат читає інструкцію вакцини---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника, терміни, взаємодію з іншими ліками.
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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01.03.2021 12:11 Відповісти
Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 6934
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01.03.2021 11:48 Відповісти
Откатом значит требуют делиться и от китайской закупки ч/з прокладку и от индийской ,,, ай-яй-яй не шатайте лодку богатыревой 😉😉😉
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01.03.2021 11:50 Відповісти
Правильные вопросы
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01.03.2021 12:01 Відповісти
В валить! Наповал! Як викладач на екзамені закінченого двієчника! 😁 Та якщо Сиепанв правдиво відповість хоч на одне запитання, то після цього його потрібно не лише гнати, а й садити. У буцегарню. Надовго.
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01.03.2021 12:08 Відповісти
Так можно прочитать оф документ размещенный на оф сайтах, там все есть, как и сколько действет пока никто не знает. Как нас провакцинируют будет статистика, все норм, вакцина отличная.
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01.03.2021 12:13 Відповісти
У владі кацяпи і ж2, Україна на краю прірви.
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01.03.2021 12:50 Відповісти
Степаноа попал на бабки, когда кинул китайских комуняк, а те не дали ему товар, а в Индии он рассчитывал выкрутиться дешевой, непроверенной вакциной, но опять попал.
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01.03.2021 12:18 Відповісти
питання,питання...VACCINE NAME: AZD1222 (also known as Covishield in India)
"On Jan. 3, India, approved a version called Covishield, made by the Serum Institute of India. Covishield will make up a large fraction of the vaccines distributed by Covax to middle- and low-income countries."
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3 січня Індія затвердила версію під назвою Covishield, виготовлену Інститутом сироватки крові в Індії. Covishield складатиме значну частину вакцин, що розповсюджуються Covax серед країн із середнім та низьким рівнем доходу.

Україна не внесена в трекер-ліст Oxford-AstraZeneca vaccine:
EMERGENCY USE IN: Algeria, Argentina, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Chile, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, European Union, Iceland, India, Iraq, Kuwait, Maldives, Mexico, Mongolia, Morocco, Nepal, Nigeria NEW, Norway, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia NEW, Seychelles, Sri Lanka, South Africa, South Korea, Thailand, United Kingdom, Vietnam NEW. Emergency use validation from the World Health Organization.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#astrazeneca
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01.03.2021 12:44 Відповісти
НАБУ і Генпрокурор мають розслідувати корупцію у закупівлях вакцини від коронавірусу - Порошенко на погоджувальній раді
Викликати на годину запитань до уряду не лише міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ та Офісу Генпрокурора вимагає п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив, що ситуація із закупівлею вакцин для щеплення українських громадян від коронавірусу катастрофічна.
«Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося. Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені», - обурюється Петро Порошенко.
Порошенко зауважив, що в лікарнях на Прикарпатті, де йому вдалося побувати, немає жодного вільного ліжка, обладнаного киснем. «Процес обладнання киснем на сьогоднішній день де-факто зупинився. Вони тримають в реанімації два вільних ліжка для хворих. І привезені благодійниками, в тому числі нашою командою, кисневі концентратори ситуацію не вирішують. В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, ці темпи розповсюдження хвороби значно впали. Це не тільки Ізраїль, подивіться - Велика Британія на сьогодні має найнижчі темпи розповсюдження, починаючи з вересня минулого року», - наголосив Петро Порошенко.
Він також зазначив, що медики остерігаються вакцинуватися препаратом, який привіз в Україну очільник МОЗу. «Сьогодні забезпечення вакцинами - це змагання, коли кожна з країн за себе. Так от президент Зеленський програв це змагання в Європі, і Україна зайняла завдяки йому останнє місце. В тому числі з причин, які зазначені в Резолюції Європарламенту. Я дуже раджу уважно їх вивчити», - нагадав Порошенко. Він також зацитував головного лікаря райлікарні стосвовно вакцини CoviShield: "Це - гівно", і чим пояснив відмову медиків Прикарпаття вакцинуватись нею.
«В резолюції Європарламенту записано, що вони попереджають Україну негайно подолати корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров'я. І в особливості в міністерстві охорони здоров'я. Ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для ковід-19. Це резолюція Європарламенту», - наголосив лідер «Європейської Солідарності».
«Коли ви збираєтеся запрошувати міністра охорони здоров'я, то обов'язково треба запросити керівника НАБУ, який порушив справу і розслідує корупцію, і Генерального прокурора. В іншому випадку це знову будуть солодкі співи», - резюмує Петро Порошенко.
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01.03.2021 12:52 Відповісти
Че вы требуете доклад Степанова? Там будет все чики - пики. Почитайте простых врачей Некому колоть. Вакцина от ковида идет в утиль
Ирина Касьянова
1 марта 2021
(ссылка)
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01.03.2021 16:26 Відповісти
 
 