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Новини За кордоном
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Демонстранти увірвалися до будівлі вірменського урядового комплексу в Єревані з вимогою відставки Пашиняна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Демонстранти увірвалися до будівлі вірменського урядового комплексу в Єревані з вимогою відставки Пашиняна

Кілька десятків демонстрантів увірвалися до однієї з будівель урядового комплексу Вірменії в Єревані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", акція з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна організована молодіжним союзом опозиційної партії "Дашнакцутюн".

"Ми вимагаємо відставки Пашиняна. Нашою акцією ми показали, що зачинених дверей для нас немає, і ми можемо увійти до будь-якої урядової будівлі", - сказав один з учасників акції.

Зазначимо, що сьогодні ввечері в Єревані відбудеться мітинг опозиції з вимогою відставки Пашиняна.

25 лютого Збройні сили Вірменії зажадали відставки прем'єра і уряду республіки. Пашинян у відповідь заявив про спробу військового перевороту і подав президенту клопотання про звільнення начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна.

Опозиція вимагає відставки Пашиняна після того, як він у листопаді 2020 року підписав тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі, за умовами якого Азербайджану перейшли кілька районів у цьому регіоні.

Також читайте: Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
И тут армяне поняли, что штурмовать свои здания несколько проще чем азербайджанские))
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01.03.2021 12:24
+7
В следующий раз за бойка будешь голосовать?
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01.03.2021 12:10
+5
Кураторы-ФСБшники из раски-********* активизировались по старому шаблону захватов зданий в Украине весной 2014 года...
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01.03.2021 11:45
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Очередная панда понюхает своих какашек.
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01.03.2021 11:44 Відповісти
войско взбунтовалось? не говорят, что пашанянь не настоящий? )
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01.03.2021 11:45 Відповісти
Кураторы-ФСБшники из раски-********* активизировались по старому шаблону захватов зданий в Украине весной 2014 года...
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01.03.2021 11:45 Відповісти
Пашинян сам чи не фсбешник.
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01.03.2021 11:51 Відповісти
Не знаю. Але коли обирався, наче як казав що хоче дистанціюватися від кацапів у політиці, та стати менш залежними від них .
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01.03.2021 15:54 Відповісти
А що робив для цього, коли отримав владу?
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01.03.2021 16:02 Відповісти
Хз, я не знаю. Спитай у вірмен.
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01.03.2021 16:05 Відповісти
Добре. Як прийдуть сюди, так відразу і спитаю.
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01.03.2021 16:13 Відповісти
На що вони тут треба? 😄
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01.03.2021 16:16 Відповісти
Ну як? ... розповісти про реформатора європейського спрямування Пашиняна...
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01.03.2021 16:19 Відповісти
Вони зараз невідомо що розповідати будуть, в їх імперських мізжечках фантомні болі. 😄
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01.03.2021 16:22 Відповісти
Вах-вах ... А як наші зрадо... пару років тому рвали рубахі за прастого, честного парня рехворматора Пашиняна...
Вони не самі придумали, що він такий. В їхні голови це напихували, готуючи грунт для майбутнього нав'язування такого ж самого ВА Зеленського.
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01.03.2021 11:50 Відповісти
Новая революция через три года. По-моему быстрее было только в Киргизии. Постсоветский дурдом.
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01.03.2021 11:53 Відповісти
Кремль часто-густо "допомагає".
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01.03.2021 11:58 Відповісти
Цензор наконец-то написал об Армении. До этого была гробовая тишина...
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01.03.2021 11:53 Відповісти
если кремль таким образом уберет Пашиняна, то Алиев вправе выкинуть в мусор все ранее заключенные с кремлем договоры, верно?
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01.03.2021 12:01 Відповісти
Скоро и у нас такое будет, если доведут народ. Сколько можно издеваться. Кто то жирует, а кто то еле выживает.
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01.03.2021 12:02 Відповісти
это же вы топили за Зе, а че уже не нра?
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01.03.2021 12:04 Відповісти
Он никого не посадил, коррупцию не победил, жизнь людям лучше не сделал. Такой президент ненужен.
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01.03.2021 12:07 Відповісти
В следующий раз за бойка будешь голосовать?
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01.03.2021 12:10 Відповісти
Посмотрим кто с новых появится, там будем думать, это только соя за пороха или за сепаров может голосовать.
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01.03.2021 12:12 Відповісти
Рінатів та інших московських фанатів можна зрозуміти, їх хто завгодно, аби вів їх в кошару під назвою "тюряга народів", їм президент, який відсто.є Україну - соя. Рінатушка вивчи державну мову, бо якось це ****** на сепара, який вперто не бажає нічого українського, а пропагує імперське.
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01.03.2021 12:24 Відповісти
А ви кажете: почекаємо коли ***** здохне. Он, ті хто не був на війні вимагають покарання за її припинення. Не так все просто, якщо й здохне ***** то, кацапи не прозріють.
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01.03.2021 12:17 Відповісти
Это кацапских рук дело ,толпу разогнать ,зачинщиков на нары . Демонстранти увірвалися до будівлі вірменського урядового комплексу в Єревані з вимогою відставки Пашиняна - Цензор.НЕТ 605
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01.03.2021 12:22 Відповісти
И тут армяне поняли, что штурмовать свои здания несколько проще чем азербайджанские))
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01.03.2021 12:24 Відповісти
Повестку им в военкомат , в миг площадь опустеет 🙂
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01.03.2021 12:38 Відповісти
 
 