Демонстранти увірвалися до будівлі вірменського урядового комплексу в Єревані з вимогою відставки Пашиняна

Кілька десятків демонстрантів увірвалися до однієї з будівель урядового комплексу Вірменії в Єревані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", акція з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна організована молодіжним союзом опозиційної партії "Дашнакцутюн".

"Ми вимагаємо відставки Пашиняна. Нашою акцією ми показали, що зачинених дверей для нас немає, і ми можемо увійти до будь-якої урядової будівлі", - сказав один з учасників акції.

Зазначимо, що сьогодні ввечері в Єревані відбудеться мітинг опозиції з вимогою відставки Пашиняна.

25 лютого Збройні сили Вірменії зажадали відставки прем'єра і уряду республіки. Пашинян у відповідь заявив про спробу військового перевороту і подав президенту клопотання про звільнення начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна.

Опозиція вимагає відставки Пашиняна після того, як він у листопаді 2020 року підписав тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі, за умовами якого Азербайджану перейшли кілька районів у цьому регіоні.

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