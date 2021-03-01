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Пєсков відповів на слова Байдена про невизнання США анексії Криму: Анексію неможливо визнати, тому що її не було

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков відповів на слова Байдена про невизнання США анексії Криму: Анексію неможливо визнати, тому що її не було

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков повідомив, що РФ не здійснювала анексію Криму. Півострів нібито на законних підставах возз'єднався з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське держагентство "ТАСС".

"Анексію Криму, дійсно, неможливо визнати, і ніхто про анексію Криму не говорить, тому що її не було", - сказав Пєсков, коментуючи заяву президента США Джо Байдена, в якому говориться, що США ніколи не визнають окупували Крим російським.

За словами прессекретаря Путіна, "було возз'єднання Криму з Росією, причому в доволі суворій відповідності з усіма нормами міжнародного права".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Штати ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російської агресії.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Дима а мама знает что ты дурачек.
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01.03.2021 12:05
+53
" Снимите санкции хоть на время эпидемии!" - "Санкции снять нельзя, потому, что их не было..." Песков ответил на слова Байдена о непризнании США аннексии Крыма: Аннексию невозможно признать, потому что ее не было - Цензор.НЕТ 8347
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01.03.2021 12:07
+36
Писькоф решил попетросянить шуточкой из КВН?) смешно-смешно...ну ок, наподходе свежие санкции "из ада" - вообще обхохочемся)))
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01.03.2021 12:06
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"было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права"Источник: https://censor.net/ru/n3250681 ------ Сначала войска без опознавательных знаков, а потом уже под дулом автоматов референдум. И где же это такое право прописано? И до этого "референдума" уже были убитые с обоих сторон, а так же гражданские. Хотя о чём и с кем можно говорить о праве. За время существования ссср было убито около 60 миллионов собственных граждан. А само комунистическое кубло даже не было осуждено. В думе РФ сидит дедушка Зю и изредка портит воздух своим присуствием. И это не учитывая что в мавзолее тишь да гладь, а в саркофаге ихня б---ь.
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01.03.2021 14:01 Відповісти
писькин , и медали вы просто так (в строгом соответствии с законодательством) придумали? и зеленых человечков не было и гиркина и депутатов вы в парламент не сгоняли для голосования о проведении фейкового референдума? понимаешь что ты пургу гонишь? ты помоложе путлера и тебе за эту пургу отвечать придется? вот странно что вы (окружение плешивого царька) вот этот факт никак не поймёте! а ведь время такое наступит!!!!!
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01.03.2021 14:09 Відповісти
сам же говорил что были их войска, брехло-@уйло
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01.03.2021 14:17 Відповісти
Peskov nikogda o drugom po etomu povodu ne skazhet
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01.03.2021 14:38 Відповісти
Объяснение для дебилов. Законно Крым в состав России войти не мог ни при каком раскладе, ибо в Конституции Украины, субъектом которой он был, есть и будет, такая возможность не предусмотрена. Так что аннексию как ни называй, а суть ее останется. А Песков - дебил.
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01.03.2021 15:00 Відповісти
Що цікаво, у расєйському законодавстві теж.
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01.03.2021 15:41 Відповісти
"Дебил, ***.."(с)
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01.03.2021 15:46 Відповісти
уссатый песков сказал, но Байден тоже сказал. Кто Песков и кто Джо Байден? Чье слово весомей?
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01.03.2021 16:18 Відповісти
весь мир свидетель и аукница это кацапам когда будут дерибанить приполярную на куски.... туПин не вечен а гэбня продажна......
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01.03.2021 16:29 Відповісти
Термні "восссссссаідінєніє с Раісієй" те щось з поповської проповіді агентури чи то часів жандармьського управління Московії , чито НКВС часів Ягоди - Берії , що не ма жодного відношення а ні до права , тим більш - а ні до міжнародного права .

Цей вусати Навкапєськофф трохи підзабув , що не виступа не на компартійному з"їзді й в холуйської вишини й "положення" його "посади" йому належить запхати свій хворобливий пафос глибоко у дупу Навки з його не виймати довго-довго !

Бо так бодай трохи й його красуню доньку можуть єкстрадувати з її улюбленого Парижу взад до тамбовьких вовків
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01.03.2021 16:51 Відповісти
пора Аляску присоединять, а то ишь прижилась в США.....да и не страшна им Америка...ложили они на неё))))))
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01.03.2021 16:55 Відповісти
А медальки руске зольдатам за что раздавали?
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01.03.2021 16:57 Відповісти
По словам пресс-секретаря Путина, "было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права".-оккупант говорит о международном праве,на которое он наплевал.
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01.03.2021 17:06 Відповісти
Оно помнит, что Судеты когда-то тоже в дом родной навечно возвращались? И что потом стало...
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01.03.2021 17:10 Відповісти
визнати що завгодно можна... єдине, що піськову треба буде довести в суді, наприклад, що не було анексії, а було щось інше. )
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01.03.2021 18:29 Відповісти
Письков строит из себя идиота, а что ему остается... США не признают Крым территорией РФ, иными словами
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01.03.2021 19:16 Відповісти
хороши мухоморьі у пиписькина
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01.03.2021 19:16 Відповісти
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