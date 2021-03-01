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Необхідно відновити роботу ВККС і вдосконалити відбір до ВРП: через відсутність суддів громадяни роками чекають розгляду справ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Необхідно відновити роботу ВККС і вдосконалити відбір до ВРП: через відсутність суддів громадяни роками чекають розгляду справ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на вдосконаленні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і процедури відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Зараз в українських судах бракує третини суддів, заявив глава держави під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи і роками очікувати на розгляд своєї справи. У цьому контексті важливо відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя", - сказав Зеленський.

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Водночас він підкреслив, що робота ВККС та ВРП потребує "суттєвого вдосконалення", адже, за його словами, кадровий склад судової системи - це не лише про достатню кількість, але і, перш за все, про високу якість.

"Систему мають заповнити професійні, порядні судді, які зможуть змінити стійке, на жаль, негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади", - підкреслив Президент.

Автор: Наталя Джума
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глав юрист всех времён сам аки цецерон Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2170 (ц) Юля усы Мандель Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2170
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01.03.2021 12:13 Відповісти
вова, 7 лет назад госдура дала официальное разрешение ***** начать войну с Украиной. ты может на эту тему чего нибудь квакнешь?
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01.03.2021 12:20 Відповісти
Брак суддів виник виключно через дуже дорогі мантії. Не кожен бажаючий може викласти сотні тисяч справжніх грошей за мантію. От і вакантні місця, які не заповнюються роками.
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01.03.2021 12:23 Відповісти
Фигня полная, при Порошенко политка была только в конкурсе в Верховный Суд.
А те 700 человек, которых отобрали в суды первой инстанции (началась процедура при Порошенко и домучилась при Зеленском) ни копейки не платили на этом отборе. Ещё и стипендию при обучении получали, что хватало снять квартиру по месту обучения (Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одесса).

Так что не было там за мантию никаких сотен тысяч, и даже тысяч, и даже сотен. Никаких денег - ни "настоящих", ни "полу-настоящих" или как их при СССР называли "деревянных".
Даже билеты на присягу когда ехали за счёт Государственной судебной администрации платили.
Только когда ездили тестирование сдавать (вступительное и заключительное), то билеты за свой счёт были. Вот и все расходы.
Так что не надо поливать грязью, если не в теме. Слышал звон, да не знаю, где он.
Это при Кучме - Ющенко - Януковиче должности судьи продавались. А после второй революции ни Порошенко, ни Зеленский пока в этом замечены не были.
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01.03.2021 12:30 Відповісти
И надо ж так зомбировали народ, что процентов 70 его верят: "Судьей может быть только "потомственный" чиновник с "Мерседесом", дворцом в 5 этажей средь тенистого частного парка ! А просто поменять этих нуворишей на юристов " из хрущевок", которые будут жить профессией, - "дешевый популизм" и "дилетантский бред"!"
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02.03.2021 09:21 Відповісти
"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в совет правосудия", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net/ru/n3250684

Когда такое читаю, зла не хватает . . .
А КТО РАЗОГНАЛ ВККС В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТОМ ???
"Мы им не доверяем, мы выберем новых, правильных . . ." Говорили тебе, что работа важнейшего органа судебной системы будет заблокирована на многие месяцы (а счёт уже на второй год пошёл !!!). Что пусть сидят назначенцы времён Порошенко и делают текущую работу, а выберешь новых - зайдут новые. Уже бы и срок полномочий порошенковцев истёк многих !!!!
В результате куча судей сидит без квалифэкзамена, куча не может быть переназначена, конкурсы в спецсуды заблокированы и так далее.
Из-за ДЕБИЛЬНОГО решения "сейчас мы одним махом всех заменим" . . .

Придурки.
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01.03.2021 12:25 Відповісти
Необхідно відновити роботу ВККС і вдосконалити відбір до ВРП: через відсутність суддів громадяни роками чекають розгляду справ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9988
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01.03.2021 12:30 Відповісти
А нам сильно нужны судьи? может их всё-таки уволить, а перейти на присяжных заседателей?
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01.03.2021 12:38 Відповісти
1. Посты Мендель ускорят процесс. Она там чего- то победила, победит и судей
2. Можно купить смартфон. Это сразу решит все проблемы.
3. Других решений не вижу, но как знать, может быть они спрятаны где-то глубоко в голове Зеленского. Но туда у меня доступа нет.
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01.03.2021 12:41 Відповісти
В ВСП и ВККС не должно быть людей избираемых самими же судьями! А то получается очень интересная ситуация, их избирают те кого они должны контролировать.
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01.03.2021 12:57 Відповісти
 
 