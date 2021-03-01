УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14717 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 673 79
ВР (11734) ТСК (343) Порошенко (13234) ПВК "Вагнер" (1476)

"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко вимагає негайно створити парламентську слідчу комісію щодо зірваної спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко в черговий раз наголосив на відсутності в порядку денному "питання про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців".

"Більше того – ми побачили, що з офіцерів розвідки, які виконували надзвичайно важливе завдання, зараз зняли охорону. Я твердо переконаний – ми маємо звернутися і відновити охорону, захистити наших воїнів і негайно на цьому тижні поставити ТСК по "вагнерівцям", – наголошує Порошенко.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Війна, "вагнерівці", зрада. Як Зеленський іде в ідеальний шторм. ВIДЕО

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника ГУР Бурбу, який дав свідчення у "справі вагнерівців", виселили з будинку і зняли охорону.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4806
показати весь коментар
01.03.2021 12:20
+29
Ваша Бубочка о нем напоминает гораздо чаще чем он сам.
показати весь коментар
01.03.2021 12:22
+27
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1034 "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1657
показати весь коментар
01.03.2021 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот затык У вавы и не туды и не сюды и на манёвр еврейцу не остаётся места "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9829
показати весь коментар
01.03.2021 12:14 Відповісти
Какой там затык. Вова наслаждается жизнью, ему те мелочи до сраки.
показати весь коментар
01.03.2021 12:31 Відповісти
витя тоже наслаждался и что "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 514
показати весь коментар
01.03.2021 12:33 Відповісти
Тут да. Витя успел...
показати весь коментар
01.03.2021 12:37 Відповісти
А как наслаждались Чаушеску, Каддафи, Хусейн...
показати весь коментар
01.03.2021 12:37 Відповісти
Только Коля Саркози годом отсидки отделался...
показати весь коментар
01.03.2021 16:18 Відповісти
Пропетлял.
показати весь коментар
01.03.2021 16:21 Відповісти
И тут у вiслюка появилось острое желание посетить ростов с долговременным визитом...
показати весь коментар
01.03.2021 12:14 Відповісти
Можно и в Ялту. Не зря же за квартирку регулярно оплачивают счета "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9054
показати весь коментар
01.03.2021 12:18 Відповісти
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4806
показати весь коментар
01.03.2021 12:20 Відповісти
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8767
показати весь коментар
01.03.2021 12:35 Відповісти
Ты коммунист?
показати весь коментар
01.03.2021 12:47 Відповісти
А ты? "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6426
показати весь коментар
01.03.2021 12:48 Відповісти
Я нет. Я за частную собственность на средства производства и землю, за приватизацию, за концессию.
показати весь коментар
01.03.2021 12:50 Відповісти
И шо?
показати весь коментар
01.03.2021 12:51 Відповісти
Крим -- найкраще місце на світі -- цілюще озоноване повітря, по горах лазиш і нема задишки. Природна і історична краса. Унікальний, чудовий клімат. Крим -- це рай на землі. А в Сочі щойно вилазиш з вагона, вже важко дихати, там і білизна три дні сохне в літній день.
показати весь коментар
01.03.2021 14:33 Відповісти
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1034 "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1657
показати весь коментар
01.03.2021 12:15 Відповісти
"Срака наближається!" "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 156
показати весь коментар
01.03.2021 12:52 Відповісти
вагнерГЕЙт по єрамоквськи
показати весь коментар
01.03.2021 13:49 Відповісти
Пецик *таким макаром* вирішів напам*ятати про себе !?
показати весь коментар
01.03.2021 12:18 Відповісти
Ваша Бубочка о нем напоминает гораздо чаще чем он сам.
показати весь коментар
01.03.2021 12:22 Відповісти
діма, в тебе знову гугл-транслейд заглючив?
А пригожин оштрафує...
показати весь коментар
01.03.2021 12:30 Відповісти
Що саме не добре він сказав?
показати весь коментар
01.03.2021 12:37 Відповісти
Як би Дмитра в спам якнайдовше відправити, щоб про нього всі забули?
показати весь коментар
01.03.2021 12:37 Відповісти
відправляй, щоразу.
показати весь коментар
01.03.2021 12:38 Відповісти
Лапоть, ты решил своим пердежом о себе напомнить, так с прошлого раза еще не выветрилось
показати весь коментар
01.03.2021 12:38 Відповісти
Bellingcat обіцяє найближчим часом опублікувати розслідування та документальний фільм про зрив операції вагнерівців, які можуть стати політичним ударом для Зеленського. От тоді напам*ятаєш і про себе, і про клоуна.
показати весь коментар
01.03.2021 13:28 Відповісти
Опять сывочолый Петросян появился, никак не успокоится.
показати весь коментар
01.03.2021 12:20 Відповісти
По теме есть что или это все что высрать смог?
показати весь коментар
01.03.2021 12:23 Відповісти
Так уже фильм на выходе,который покажет,как зекретин слил захват вагнеровцев пуйлу -весь мир узнает до какой степени зеля мерзость...
показати весь коментар
01.03.2021 12:27 Відповісти
Организм может согласиться на создание комиссии и доказать,что никакой операции не было и все его оппоненты просто пиарятся на этой теме,но Организм писяется и какается от мысли о создании подобной комиссии "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9574
показати весь коментар
01.03.2021 12:31 Відповісти
А значить вона була і хтось з друзів не лоха злив 20баксів е 20ть баксів "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6989
показати весь коментар
01.03.2021 12:36 Відповісти
Називати людину старшого віку "сивочолий" - як мінімум неповагу, як максимум - кремлівський нарратив. Відправляю в спам
показати весь коментар
01.03.2021 12:36 Відповісти
Ну почему же. Сивочолий Гетьман - это в переводе Седовласый Гетьман.Как Тарас Бульба . Просто пророссийские пропагандоны решили это словосочетание принизить. И употребляют его с сарказмом.
показати весь коментар
01.03.2021 13:37 Відповісти
Мнение чурки очень важно для нас, не останавливайся, наложи полные кальсоны
показати весь коментар
01.03.2021 12:42 Відповісти
Іди краще котли клєпай, аналітєг!
показати весь коментар
01.03.2021 13:39 Відповісти
Кловун встряг - за зрив він вже попав як і Шефір у приціл ФБР та ЦРУ "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1343
показати весь коментар
01.03.2021 12:25 Відповісти
А с чего б он так заспешил с закрытием кацапоканалов и т.п. Надо срочно стелить соломку!
показати весь коментар
01.03.2021 12:27 Відповісти
ну там битва за єлекторат "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7118
показати весь коментар
01.03.2021 12:28 Відповісти
Она и за неделю до этого была битва, а тут вдруг в 11 часов ночи не приходя в сознание острый приступ патриотизма внезапно накрыл потерпевшего вiслюка...
показати весь коментар
01.03.2021 12:39 Відповісти
Приступом патріотизму готувався фон для закриття каналу "Прямий", але не клоунам тягатись з Порошенком.
показати весь коментар
01.03.2021 13:33 Відповісти
заспешил бо Байден так захотел, ввели на Дубинского санкции за коррупцию, и намекнули что Зелю ждет тоже самое. Вот и спохватился, он жеш нихера два года ни делал, бегал под фонтанами и заглдывал в дупу Путина в надежде найти мир
показати весь коментар
01.03.2021 12:57 Відповісти
Отож...
показати весь коментар
01.03.2021 12:59 Відповісти
Прийдет время Зеля будет сидеть и за Цемаха, и за Вагнеровцев ...
показати весь коментар
01.03.2021 12:25 Відповісти
пейси у таких випадках не рятують "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8220
показати весь коментар
01.03.2021 12:27 Відповісти
А порох "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7528 и за Мальдивы и за Оффшоры..
показати весь коментар
01.03.2021 12:31 Відповісти
)))))даже как то жалко вас,убогих...
показати весь коментар
01.03.2021 12:33 Відповісти
Вас Подоляк по IQ набирає, щоб не мудріше від найвеличнішого? "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2495
показати весь коментар
01.03.2021 12:33 Відповісти
Пороху на западе есть доверие, и кадый раз приезжая он привозил в страну кучу денег, + новые санкции на РФ. А зебилам и слугам коломойского нет доверия, продажные корумпированые, слуги олигархов и сепаров.
показати весь коментар
01.03.2021 12:37 Відповісти
он привозил в страну кучу денег, + "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4879

и 100 куч вивозив "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8342
показати весь коментар
01.03.2021 12:40 Відповісти
Видна на твоем горбу, раз ты такой информированный
показати весь коментар
01.03.2021 12:43 Відповісти
У зебилов враг Порошенко а не Путин
показати весь коментар
01.03.2021 13:00 Відповісти
"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 699 І фактами підтвердите? Чи такі "дрібниці" в ватних методичках не прописують?
показати весь коментар
01.03.2021 12:52 Відповісти
У "мусорного троллинга" другие цели и задачи... "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 253
показати весь коментар
01.03.2021 13:07 Відповісти
Недалеко від Мальдівів є два популярні офшори - ОМАН і Об'єднані Арабські Емірати. На Мальдіви Порошенко поїхав один раз за п'ять років за свій рахунок, а клоун їздить за державний рахунок по п'ять разів на рік.
показати весь коментар
01.03.2021 13:40 Відповісти
Только Порошенко поехал на целую неделю, и чтобы народ (читай быдло) не сильно возмущались, руками СБУ которой управлял свой человек Грицак по поддельным документам вывез всю свою семью... тогда была целая спецоперация.... журналистов тогда пытались обмануть что никто из его семьи не пересек границу Украины. Так что по цинизму и подлости зели у пороха ещё учится и учится"!
показати весь коментар
01.03.2021 16:35 Відповісти
Тема про Порошенка)
Из подвалов Цензора стеная о горькой судьбе полезли зебилы "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4502
показати весь коментар
01.03.2021 12:28 Відповісти
Порох,дави зекретина!после выхода фильма о сливе захвата вагнеровцев -зебильные дни сочтены)
показати весь коментар
01.03.2021 12:29 Відповісти
Давай краще голосуй за закон про обіг цивільної зброї в редакції Учайкіна, аби незалежно від влади кожен, включно з офіцерами, мав чим захищатися.
показати весь коментар
01.03.2021 12:32 Відповісти
"ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5966 "ЕС" требует немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев" и защитить офицеров разведки, готовых свидетельствовать о срыве операции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5966С этим Потрохом умереть можно от смеха.
показати весь коментар
01.03.2021 12:33 Відповісти
мы в апреле будем смотреть,как ты в унисон с бубочкой реально помрешь)
показати весь коментар
01.03.2021 12:35 Відповісти
То то от смеха у тебя коричневое пятно сзади на штанах?
показати весь коментар
01.03.2021 12:45 Відповісти
Умирай.
показати весь коментар
01.03.2021 13:41 Відповісти
І так все зрозуміло, бо якби цього не було, то дпавно створили б ТСК, порушили б 18 справ і повідомили. Залишилося тільки одне питання - хто злив інформацію ворогу Дерьмак чи Вальдемар?
показати весь коментар
01.03.2021 12:43 Відповісти
Вони обоє, як дві половини однієї дупи -- разом.
показати весь коментар
01.03.2021 14:45 Відповісти
"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1138 "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8663
показати весь коментар
01.03.2021 12:43 Відповісти
Не підказуйте, а то під вечір ***** ль повідомить, правда може переплутати назви країн, або вставить не ті прапори.
показати весь коментар
01.03.2021 12:53 Відповісти
"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2680
показати весь коментар
01.03.2021 12:53 Відповісти
)))) Ну та зрозуміло))) а що ще можно було очікувать
показати весь коментар
01.03.2021 12:47 Відповісти
ТСК по "вагнеру", це самостірл для ВАЗеленського, ОПи та всєї партії "пліснявих слуг".
показати весь коментар
01.03.2021 12:47 Відповісти
Зенбуїни, такі речі, як справа вагнерівців ні не забуваються, ні не пробачаються. Це державна зрада, так що раніше чи пізніше таки доведеться відповідати. Тупо відморозитись Шмарклі тут ніяк не вдасться. Тим більше, що тут не тільки нас зачепило, тут і західні спецслужби дуже злі на Шмарклю, а то вже не жарти. Влипла Шмаркля тут по-серйозному.
показати весь коментар
01.03.2021 12:49 Відповісти
Нас уже на натовские учения не зовут -все знают,что зекретин слил захват вагнеровцев пуйлу...а в апреле и доки на весь Мир покажут)
показати весь коментар
01.03.2021 12:53 Відповісти
Интересно когда там белингкет фильм о вагнеровцах выпустит интересно послушать что за бомжи эти которым сейчас приписывают и буки которые они с какого-то нуля привезли самолёты в Украине сбивать и вели боевые действия везде на Донбассе. А Курский бук вроде и не причем и заблудившиеся росиянские отпускники и десантники вроде как и не было судя по опубликованным записям с этими вагнеровскими бомжами.
показати весь коментар
01.03.2021 13:07 Відповісти
Українські спецслужби на грані війни одна з одною

"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6876Валерій Прозапас
Ух ти, як красиво виходить.
Позбавити державної охорони посадовця спецслужби за свідчення по справі "вагнерівців" і одночасно акуратно оплачувати комуналочку за квартиру в Криму.
Неприємна деталь.
Така сама як відновлення трансляції "Сватів", ігнорування частки Медведчука в "1+1" під час закриття каналів або уникнення "санкцій" Татаровим, який був в пулі посадовців Януковича, і нічого, ходить, "вьсо про родіну пєрєживаєт".
"Без трусів, зато в хрестику" - так має бути доповнено знамените гасло "Обдєлаєм вас вмєстє!""ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6876Джон Сміт
Насправді, позбавлення державної охорони Бурби - це не просто злочин. Це акт приниження всіх українських розвідників агентурою ворога в оточенні нікчеми. Вони зробили демонстративний ляпас всім розвідникам, яким показали, як розтоптують їхнього командира. В умовах, коли лише нещодавно СБУ попередила захоплення командира ССО Луньова і вивезення його на територію РФ, командира Головного управління розвідки позбавляють таємного житла і охорони, тобто фактично створюють можливості для РФ по його захопленню. Це не просто дурість. Як хочете, а я бачу удар по морально-психологічному стану спецслужб. Так діяли мотороли в Донецьку, коли демонстративно били та принижували Олега Кузьміниха на очах підлеглих.
Видима причина таких дій влади - незговірливість Бурби, який відмовився схилитися і дав свідчення у справі захоплення вагнерівців, неважлива. Історія набагато глибша.
Агентура в оточенні клоуна зриває багаторічну операцію ГУР по захопленню вагнерівців і замазує в це клоуна. Після його секундної трусості, коли він дав згоду відкласти операцію, через що вона на наступний день зірвалася, клоун став співучасником. Командир ГУР не змовчав, проявив принциповість, вирішив не поступати хитріше, не зачаїтися, показати лояльність, а тим часом образу запам'ятати і чекати моменту для удару у відповідь. Глава ГУР висловив протест і закликав до розслідування. Агентура ж в оточенні нікчеми використала це і досягла у клоуна вже згоди звільнити ефективного керівника ГУР "за непокірливість".
І ось Головне управління розвідки замість досвідченого командира очолене вже хоч і героїчним, але молодим керівником, який не пройшов всі кар'єрні щаблі, необхідні для елементарного випрацювання стратегічного мислення, необхідного главі спецслужби, яка воює з таким монстром як РФ.
Тим часом колишнього керівника розвідників намагаються заткнути і перевести послом на Південний полюс, а коли не виходить, показово викидають на вулицю і створюють ворогу можливість його захопити.
Як подібне сприймуть патріоти у спецслужбах?
Правильно, це приведе до розколу.
Ворог ставить патріотів у спецслужбах перед вибором: схилити голови перед клоуном (насправді, агентурою в його оточенні), стати зрадниками, або перейти на нелегальне становище. Почати проводити спецоперації проти агентури вже всередині країни. А СБУ сусіда по під'їзду щоб їх ловила на радість ФСБ.
Насправді, я б дуже зрадів, якби з новин дізнався, що машина якого-небудь портянки потрапила в аварію, а пасажира хтось добив кастетом у голову, імітуючи травми, засланий єрмачок втопився б під час риболовлі, а український Іцхак Рабін спіймав свою свинцеву нагороду від спецслужб. Але набагато краще, коли спецслужби працюють єдиним організмом, діють системно і скоординовано сплутують карти потужному ворогу, а не борються одна проти одної.
Та деградація, що вразила всі державні структури після приходу до важелів грунів яйцями, не могла не торкнутися найбільш професійної когорти. ГУР, яка проводила сміливі операції проти надпотужного ворога, яка у Криму під час окупації вступала з росіянами в бій, після якого цілі підполковники хваленого вимпела відправлялися до праотців, спецслужба, яка ховала на цій війні побратимів, Героя України Шаповала, зараз отримала ляпас від ворога. Її робота паралізована, а спецслужби на грані війни одна з одною.
показати весь коментар
01.03.2021 13:29 Відповісти
Подолян і Єрмак агенти Росії.
показати весь коментар
01.03.2021 13:46 Відповісти
нушо, буба, у сраку, твоя черга пидийшла
показати весь коментар
01.03.2021 15:11 Відповісти
Зеленая срань против себя будет создавать ВСК? Ага, спешат. Это же не против Пороха дела открывать по 10 штук в месяц.
показати весь коментар
01.03.2021 15:48 Відповісти
 
 