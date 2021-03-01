"ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко

П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко вимагає негайно створити парламентську слідчу комісію щодо зірваної спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко в черговий раз наголосив на відсутності в порядку денному "питання про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців".

"Більше того – ми побачили, що з офіцерів розвідки, які виконували надзвичайно важливе завдання, зараз зняли охорону. Я твердо переконаний – ми маємо звернутися і відновити охорону, захистити наших воїнів і негайно на цьому тижні поставити ТСК по "вагнерівцям", – наголошує Порошенко.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника ГУР Бурбу, який дав свідчення у "справі вагнерівців", виселили з будинку і зняли охорону.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.