У п'ятницю Степанов відзвітує в Раді про ситуацію з вакцинацією в Україні, - "слуга народу" Корнієнко

У п'ятницю, 5 березня, під час "години запитань до уряду" Рада заслухає міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про ситуацію з вакцинацією в Україні.

Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Треба розуміти готовність уряду і Міністерства охорони здоров'я щодо цих процесів, тому запрошуємо на Годину запитань до уряду міністра охорони здоров'я Степанова з коментарями про актуальний стан епідемії та вакцинації", - сказав Корнієнко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок.

Він нагадав, що в Україні почалася вакцинація і "є різна суперечлива інформація, що та сама вакцина, про яку мріяли, тепер має знищуватися, бо її не встигають застосовувати".

Корнієнко підкреслив, що це питання є важливим і психологічно: "Нам треба розуміти, як процеси всі налаштовані, чому відмовляються медики вакцинуватися".

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