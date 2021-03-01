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У п'ятницю Степанов відзвітує в Раді про ситуацію з вакцинацією в Україні, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У п'ятницю Степанов відзвітує в Раді про ситуацію з вакцинацією в Україні, -

У п'ятницю, 5 березня, під час "години запитань до уряду" Рада заслухає міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про ситуацію з вакцинацією в Україні.

Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Треба розуміти готовність уряду і Міністерства охорони здоров'я щодо цих процесів, тому запрошуємо на Годину запитань до уряду міністра охорони здоров'я Степанова з коментарями про актуальний стан епідемії та вакцинації", - сказав Корнієнко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок.

Він нагадав, що в Україні почалася вакцинація і "є різна суперечлива інформація, що та сама вакцина, про яку мріяли, тепер має знищуватися, бо її не встигають застосовувати".

Корнієнко підкреслив, що це питання є важливим і психологічно: "Нам треба розуміти, як процеси всі налаштовані, чому відмовляються медики вакцинуватися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На порталі з питань COVID-вакцинації можна буде записатися на щеплення, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
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А чого там звітувати, в 2982 р закінчимо.
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01.03.2021 12:14 Відповісти
Три тисячі вакцинованих за тиждень ..

Лікарі самі не хочуть вакцинуватись ..

!?В пятницу Степанов отчитается в Раде о ситуации с вакцинацией в Украине, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9093 В пятницу Степанов отчитается в Раде о ситуации с вакцинацией в Украине, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6134 ..
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01.03.2021 12:15 Відповісти
А степанов с потерпевшим вiслюком типа хотят В пятницу Степанов отчитается в Раде о ситуации с вакцинацией в Украине, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5871
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01.03.2021 12:17 Відповісти
Кто мечтал о синоваке с ковидшилдом? Где пфайцер?
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01.03.2021 12:17 Відповісти
А вечером у Шустера
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01.03.2021 12:31 Відповісти
Сплошная профанация ,медработники теперь заняты тем ,чтобы добыть липовую справку о вакцинации
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01.03.2021 12:34 Відповісти
Это так мило, завезти индийский шмурдяк по цене пфайзера, распилить откат, какой вы отчёт ещё хотите ? Все норм 😁😁🙄
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01.03.2021 12:51 Відповісти
НАБУ і Генпрокурор мають розслідувати корупцію у закупівлях вакцини від коронавірусу - Порошенко на погоджувальній раді

Викликати на годину запитань до уряду не лише міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ та Офісу Генпрокурора вимагає п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив, що ситуація із закупівлею вакцин для щеплення українських громадян від коронавірусу катастрофічна.
«Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося. Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені», - обурюється Петро Порошенко.
Порошенко зауважив, що в лікарнях на Прикарпатті, де йому вдалося побувати, немає жодного вільного ліжка, обладнаного киснем. «Процес обладнання киснем на сьогоднішній день де-факто зупинився. Вони тримають в реанімації два вільних ліжка для хворих. І привезені благодійниками, в тому числі нашою командою, кисневі концентратори ситуацію не вирішують. В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, ці темпи розповсюдження хвороби значно впали. Це не тільки Ізраїль, подивіться - Велика Британія на сьогодні має найнижчі темпи розповсюдження, починаючи з вересня минулого року», - наголосив Петро Порошенко.
Він також зазначив, що медики остерігаються вакцинуватися препаратом, який привіз в Україну очільник МОЗу. «Сьогодні забезпечення вакцинами - це змагання, коли кожна з країн за себе. Так от президент Зеленський програв це змагання в Європі, і Україна зайняла завдяки йому останнє місце. В тому числі з причин, які зазначені в Резолюції Європарламенту. Я дуже раджу уважно їх вивчити», - нагадав Порошенко. Він також зацитував головного лікаря райлікарні стосвовно вакцини CoviShield: "Це - гівно", і чим пояснив відмову медиків Прикарпаття вакцинуватись нею.

«В резолюції Європарламенту записано, що вони попереджають Україну негайно подолати корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров'я. І в особливості в міністерстві охорони здоров'я. Ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для ковід-19. Це резолюція Європарламенту», - наголосив лідер «Європейської Солідарності».
«Коли ви збираєтеся запрошувати міністра охорони здоров'я, то обов'язково треба запросити керівника НАБУ, який порушив справу і розслідує корупцію, і Генерального прокурора. В іншому випадку це знову будуть солодкі співи», - резюмує Петро Порошенко.
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01.03.2021 12:51 Відповісти
 
 