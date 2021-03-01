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СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію:

Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тис. акаунтів, яка працювала на замовлення кураторів з Російської Федерації та деяких українських політичних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що ботоферму організували троє мешканців Києва. Вони зареєстрували акаунти в електронних поштових скриньках заборонених російських поштових сервісів. Зокрема, у жовтні минулого року під час проведення виборів до місцевих рад зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві. Займались "накручуванням" кількості голосів у соцопитуваннях, штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів.

Оплата за надання послуг проходила через заборонені російські електронні гаманці. Це дозволяло забезпечити анонімність клієнтів, які замовляли підтримку необхідних меседжів у соціальних мережах. Вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії.

У ході проведення обшуків за місцем розташування ботоферми в одному зі спальних районів столиці правоохоронці, зокрема, виявили на серверному обладнанні програмні продукти, які перебувають під санкціями. Вилучено комп’ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв’язку, які використовували у протиправній діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Дивіться також: На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
З 2014-го "зєботи"? СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 5845
Що ви таке курите?
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01.03.2021 12:41
+9
заблокировать нужно не только прокацапов. Но и всех ,кто по найму топит за определенных политиков. И внести уголовное наказание за финансирование таких работ. Гражданин должен сам выбирать,а не слушать толпы титушек виртуала.
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01.03.2021 12:37
+9
І знову, як після блокування ботоферми в Фейсбуці, тут зменшиться секта "Фсьо прапала! Зрадозрадна зрада! Всі навкруги - зєбіли;". СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 9314
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01.03.2021 12:40
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заблокировать нужно не только прокацапов. Но и всех ,кто по найму топит за определенных политиков. И внести уголовное наказание за финансирование таких работ. Гражданин должен сам выбирать,а не слушать толпы титушек виртуала.
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01.03.2021 12:37 Відповісти
достаточно . Хочешь написать, что Украина Крым "потеряла"?
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01.03.2021 12:42 Відповісти
Это должны выяснять и проверять специальные сотрудники. Но думаю ,вполне достаточно внести уголовную ответственность просто за финансирование. Они сразу обосрутся. Сесть побоятся.
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01.03.2021 12:42 Відповісти
Эта погань растет от безответственности,а блокировка это для галочки и не более
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01.03.2021 13:38 Відповісти
Молодцы!!!! А вот сайты Украина Ру итд нельзя блокировать? Ну такую хрень там несут!!! ЖЕСТЬ!!
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01.03.2021 12:38 Відповісти
это надо было делать ещё с 14го года..

на цензоре тут только с сотню знаю раша ботов и около тысячи зе ботов ))
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01.03.2021 12:39 Відповісти
З 2014-го "зєботи"? СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 5845
Що ви таке курите?
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01.03.2021 12:41 Відповісти
нет, зеботы появились в 16том сразу после сериала слуга народа
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01.03.2021 12:47 Відповісти
Я на цьому сайті з 2012-го року, коли вас тут і близько не було.
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01.03.2021 12:48 Відповісти
наивное дитя ))
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01.03.2021 12:51 Відповісти
Чомусь зимою 2014-го тут нас лише максимум з десяток дописувачів на сайті залишалось та не боялись писати супроти Овоча. А от весною 2019-го на сайті в десятки разів (в порівнянні навіть з груднем 2018) збільшилось дописувачів.
Совпадєніє?
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01.03.2021 12:55 Відповісти
симонсимонович- єто ты в новой ипостаси ,прорашистский обрыган?
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01.03.2021 13:12 Відповісти
Танюха, веди себе прілічно! СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 669
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01.03.2021 13:22 Відповісти
соевый батончик с фильтром из свынячого сала

аж позеленел сер дешный
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01.03.2021 12:52 Відповісти
Нит, это рашка-чебурашка с начинкой из говна и дуста...
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01.03.2021 13:14 Відповісти
Вот и посмотрим кого на форуме не досчитаемся СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 8050
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01.03.2021 12:39 Відповісти
І знову, як після блокування ботоферми в Фейсбуці, тут зменшиться секта "Фсьо прапала! Зрадозрадна зрада! Всі навкруги - зєбіли;". СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 9314
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01.03.2021 12:40 Відповісти
Та да, - вас зебілів, тепер можна на польцях порахувать)
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01.03.2021 12:42 Відповісти
Я дуже радий за тебе, зебіл.
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01.03.2021 12:43 Відповісти
Шото статья не сильно совпадает с преступлениями. Вернее, вообще никаким боком.
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01.03.2021 12:41 Відповісти
потому что не было никакого преступления. Обычная ферма накручивала просмотры и лайки каналам в Ютубе, любым кто заплатит, хоть тем хоть другим.
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01.03.2021 12:44 Відповісти
Потому надо принять закон о коллаборационизме.Накручивать лайки явно не преступление, но накручивать лайки тегам про "гражданскую войну" или "русский Крим" - статья без всяких жоповиляний.
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01.03.2021 12:50 Відповісти
я дкмаю они даже не смотрели те каналы которым накручивали лайки. Заплатили, пришла ссылка на канал - пошли крутить рейтинг.
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01.03.2021 12:53 Відповісти
Та да, а в свободное время просто топили за одного гетьмана, раскачивали страну и сочиняли зрады - это было их хобби.
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01.03.2021 12:54 Відповісти
ты понятия не имеешь что такое ферма по накрутке лайков и просмотров в Ютубе. Им нет времени писать каменты, этим другие конторы занимаются.
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01.03.2021 12:55 Відповісти
С чего вы взяли, что это именно такая ферма и была? Ещё расскажите, что кацапы допинг не употребляют в спорте, Крым ' сам к ним напрсился', а на Донбассе ихтамнеты просто отдыхают и потом случайно умирают от инфаркта с прострелянной башкой.
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01.03.2021 12:59 Відповісти
потому что 3 человека физически не могут писать каменты с 18 тысяч аккаунтов. Только лайкать и накручивать просмотры.
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01.03.2021 13:01 Відповісти
искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей. Источник: https://censor.net/ru/n3250691
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01.03.2021 13:03 Відповісти
понятно, эффект Даннинга-Крюгера.
Дискуссия не имеет смысла.
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01.03.2021 13:04 Відповісти
Нет. Эффект Стрейзанд. Сколько вы бы не уводили тему в другую сторону, это все большее количество людей убеждает в обратном
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01.03.2021 13:15 Відповісти
Откуда такая осведомленность? Такой "профессионализм"? СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 8785
Удалось выскользнуть? СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 1627
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01.03.2021 13:02 Відповісти
Ага, до апреля 19-го года, именно этим вы и занимались.
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01.03.2021 18:20 Відповісти
А как там насчёт порохоботов? Чё слышно? СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов, работавшую на Россию: "повышали социальную напряженность в обществе" - Цензор.НЕТ 2857
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01.03.2021 12:46 Відповісти
Закрыли всепропало зрадо студио вместе с кацапами.
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01.03.2021 12:47 Відповісти
Да здесь на Цензоре таких процентов девяносто.
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01.03.2021 12:48 Відповісти
Вот-вот.
Тут этим даже гордятся некоторые.
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01.03.2021 12:51 Відповісти
та ні, це два з половиною редакційні інваліди створюють в коментах натовп любителів сої і супрунш з яйценюхами
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01.03.2021 13:24 Відповісти
На цензоре уменьшится количество допысувачив)
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01.03.2021 12:53 Відповісти
Больше всех вносят напряженность в обществе своими действиями это - Слуги урода!!! СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 7738
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01.03.2021 12:56 Відповісти
Это точно! Твои слуги уже всех достали!
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01.03.2021 13:21 Відповісти
ты шо масла обьелся или шоколада, или может быть ты один из представителей Зе секты!?..хотя я не исключаю что ты тупой по жизни..
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01.03.2021 14:16 Відповісти
А де "пидлога маккартні"? теж цю гниду забанили?
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01.03.2021 13:00 Відповісти
Всі "порохоботи " на місцях- а ЗЕбулдиги ватно-риговські -в спам!
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01.03.2021 13:09 Відповісти
Таня Лайф- проЗЕчка лиса-в спам, потвора!
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01.03.2021 13:11 Відповісти
Татьяна Лайф почему-то связывает кацапские ботофермы с порохоботами.

Таня, совсем наоборот. Порохоботы - патриоты, любящие Украину.
А вот зебилы - вряд ли любят Украину, потому что поддерживают Бубочку Янелоха, который зашкварился уже во всех сферах. К чему не прикоснётся - или предательство украинских интересов, или полный завал в работе.
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01.03.2021 13:33 Відповісти
Мониторинг потребления электроэнергии способен выявить аномалии. И ничего с этим не поделать.
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01.03.2021 13:35 Відповісти
А бетофермы , все св стране хорошо и прекрасно СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві" - Цензор.НЕТ 6764
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01.03.2021 14:18 Відповісти
Надеюсь заблокировали посмертно.
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01.03.2021 17:56 Відповісти
 
 