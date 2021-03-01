СБУ заблокувала ботоферму на 18 тис. акаунтів, яка працювала на Росію: "підвищували соціальну напруженість у суспільстві"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тис. акаунтів, яка працювала на замовлення кураторів з Російської Федерації та деяких українських політичних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
Співробітники СБУ встановили, що ботоферму організували троє мешканців Києва. Вони зареєстрували акаунти в електронних поштових скриньках заборонених російських поштових сервісів. Зокрема, у жовтні минулого року під час проведення виборів до місцевих рад зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві. Займались "накручуванням" кількості голосів у соцопитуваннях, штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів.
Оплата за надання послуг проходила через заборонені російські електронні гаманці. Це дозволяло забезпечити анонімність клієнтів, які замовляли підтримку необхідних меседжів у соціальних мережах. Вартість варіювалась від складності технічних завдань і специфіки цільової аудиторії.
У ході проведення обшуків за місцем розташування ботоферми в одному зі спальних районів столиці правоохоронці, зокрема, виявили на серверному обладнанні програмні продукти, які перебувають під санкціями. Вилучено комп’ютерну техніку, сім-картки операторів мобільного зв’язку, які використовували у протиправній діяльності.
У межах кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
на цензоре тут только с сотню знаю раша ботов и около тысячи зе ботов ))
Що ви таке курите?
Совпадєніє?
аж позеленел сер дешный
Дискуссия не имеет смысла.
Удалось выскользнуть?
Тут этим даже гордятся некоторые.
Таня, совсем наоборот. Порохоботы - патриоты, любящие Украину.
А вот зебилы - вряд ли любят Украину, потому что поддерживают Бубочку Янелоха, который зашкварился уже во всех сферах. К чему не прикоснётся - или предательство украинских интересов, или полный завал в работе.