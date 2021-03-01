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Новини Політика України
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У Раді пропонують провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів про тарифи, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді пропонують провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів про тарифи, - Разумков

Кілька депутатських фракцій і груп пропонують провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду низку законопроєктів із питань тарифів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ході погоджувальної ради.

"Я знаю, що є законопроєкти, які включені в порядок денний засідань на цей тиждень, є пропозиція декількох депутатських фракцій та груп щодо проведення позачергового засідання, пов'язаного з низкою законопроєктів, які б допомогли врегулювати це питання у сфері житлово-комунального господарства", - розповів Разумков, коментуючи проблеми сфери ЖКГ і тарифів.

При цьому спікер не прокоментував імовірність та можливі терміни скликання таких засідань.

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Автор: Анастасія Потіха
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"Шоб сделать лучше, надо сделать плохо, а потом как было." (с)
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01.03.2021 12:36 Відповісти
Вопрос тарифов стратегический а отдан на откуп олигархам.Начинать надо с тех иуд что продали монопольное имущество и права за взятки олигархам.В энергетике никакого рынка и не пахнет а олигархат насилует украинцев ценами
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01.03.2021 13:35 Відповісти
Я думал, что вы соберетесь, чтобы решить как снизить тарифы, а вы собираетесь рассмотреть какие то законопроекты по тарифах. Мрази.
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01.03.2021 12:39 Відповісти
Тарифы, говорите? А какой я буду иметь с этого откатик?
В Раде предлагают провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах, - Разумков - Цензор.НЕТ 5341
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01.03.2021 12:40 Відповісти
В Раде Ахметов раздал денег. Предлагает провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах-увеличить тарифы на 50% и обеспечить перекачивание бюджета через субсидии в карман олигархов, - Разумков
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01.03.2021 12:41 Відповісти
ой чую тарифы ещё поднимут...
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01.03.2021 12:53 Відповісти
Як би нас не відволікали стерненками,мовою,ковідами і іншою фігнею - ми все одно отримаємо платіжки.І відразу забудемо про все.Як боксер,якого били в ніс,в щелепу,по печінці,але як вдарили по яйцям - то він відразу забув і про печінку,і про ніс,і про все.Не можна бити українця по найчутливішому місці - по кишені...
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01.03.2021 12:59 Відповісти
Думаю, вся эта афера с необоснованно высокими тарифами закончится банальными повальными неплатежами... Не много найдётся идиотов, готовых голодать самим, морить голодом своих детей, не покупать необходимых медикаментов.... И всё это, чтобы обогатить олигархат и чиновников на десятки миллиардов долларов....
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01.03.2021 13:07 Відповісти
Шо опять?
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01.03.2021 13:19 Відповісти
 
 