У Раді пропонують провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів про тарифи, - Разумков
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Кілька депутатських фракцій і груп пропонують провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду низку законопроєктів із питань тарифів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ході погоджувальної ради.
"Я знаю, що є законопроєкти, які включені в порядок денний засідань на цей тиждень, є пропозиція декількох депутатських фракцій та груп щодо проведення позачергового засідання, пов'язаного з низкою законопроєктів, які б допомогли врегулювати це питання у сфері житлово-комунального господарства", - розповів Разумков, коментуючи проблеми сфери ЖКГ і тарифів.
При цьому спікер не прокоментував імовірність та можливі терміни скликання таких засідань.
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