Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини

Генеральний директор агрохолдингу "Степова" Артур Рисін заявив, що повідомлення в ЗМІ про нібито його конфлікт з Єрмаком Петровським перебільшені. Конфліктна ситуація в кафе "Тиниця" дійсно була, але, за словами Рисіна, інший відвідувач видав себе за власника автомобіля Рисіна, і "коли син цієї жінки, приїхав заступитися за образу своєї матері, то він і справді шукав власника геліка, тільки ним, виявився я, а не той боягуз".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив бізнесмен, генеральний директор агрохолдингу "Степова" Артур Рисін, коментуючи конфлікт у кафе "Тиниця".

"Хочу висловити величезну подяку всім моїм друзям, які мені підривали телефон останні 24 години і пропонували ту чи іншу допомогу ... Всім величезне спасибі!!! Але також хочу внести трохи ясності в те, що сталося 27.02.2021 ....

Пишу інформацію від першоджерела ....

Багато ЗМІ вирішили роздути голлівудські стрілялки за мотивами рідного Дніпра ... Але, все зовсім не так, як багато хто думає або хочуть так думати ... Так, справді 27.02.21 в кафе "Тиниця", була конфліктна ситуація, спровокована особами, які тут не вказані і навряд чи ви про них дізнаєтеся ... Що може бути краще роздутого скандалу відомих людей Нашого улюбленого міста ... Дай тільки привід і понеслось ... Більшість постів, які я прочитав, видавали бажане за дійсне або приписали і прикрасили історію для більшої інтрижки .... Мало того, Єрмака Петровського там і близько не було ... У нас прекрасні, дружні взаємини, і ніколи ніяких конфліктів і суперечок не було ... Можливо, знайдуться особи, яким ця історія і буде на руку або вони захочуть все перевернути так, як їм буде зручно. Конфлікт стався між двома гостями, які не мають ніякого стосунку до мене або компанії, в якій я перебував ... Цей боягуз, я по-іншому не можу назвати людину, яка ображає жінок, і видав мій Mercedes G63 за свій автомобіль, сховався, як остання щур, і не признався в тому, що саме він ображав цю жінку ... Саме це чмо образило жінку і присвоїло собі мій автомобіль ... Коли син цієї жінки, приїхав заступитися за образу своєї матері, то він і вправду шукав власника геліка .. .. Тільки ним виявився я, а не той боягуз, який побоявся зізнатися в тому, що він зробив ... тож, якось так ... " - розповів Рисін.

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