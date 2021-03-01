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Дніпро місто (2163) стрілянина (1679) Петровський Олександр (32)

Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини

Генеральний директор агрохолдингу "Степова" Артур Рисін заявив, що повідомлення в ЗМІ про нібито його конфлікт з Єрмаком Петровським перебільшені. Конфліктна ситуація в кафе "Тиниця" дійсно була, але, за словами Рисіна, інший відвідувач видав себе за власника автомобіля Рисіна, і "коли син цієї жінки, приїхав заступитися за образу своєї матері, то він і справді шукав власника геліка, тільки ним, виявився я, а не той боягуз".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив бізнесмен, генеральний директор агрохолдингу "Степова" Артур Рисін, коментуючи конфлікт у кафе "Тиниця".

"Хочу висловити величезну подяку всім моїм друзям, які мені підривали телефон останні 24 години і пропонували ту чи іншу допомогу ... Всім величезне спасибі!!! Але також хочу внести трохи ясності в те, що сталося 27.02.2021 ....

Пишу інформацію від першоджерела ....

Багато ЗМІ вирішили роздути голлівудські стрілялки за мотивами рідного Дніпра ... Але, все зовсім не так, як багато хто думає або хочуть так думати ... Так, справді 27.02.21 в кафе "Тиниця", була конфліктна ситуація, спровокована особами, які тут не вказані і навряд чи ви про них дізнаєтеся ... Що може бути краще роздутого скандалу відомих людей Нашого улюбленого міста ... Дай тільки привід і понеслось ... Більшість постів, які я прочитав, видавали бажане за дійсне або приписали і прикрасили історію для більшої інтрижки .... Мало того, Єрмака Петровського там і близько не було ... У нас прекрасні, дружні взаємини, і ніколи ніяких конфліктів і суперечок не було ... Можливо, знайдуться особи, яким ця історія і буде на руку або вони захочуть все перевернути так, як їм буде зручно. Конфлікт стався між двома гостями, які не мають ніякого стосунку до мене або компанії, в якій я перебував ... Цей боягуз, я по-іншому не можу назвати людину, яка ображає жінок, і видав мій Mercedes G63 за свій автомобіль, сховався, як остання щур, і не признався в тому, що саме він ображав цю жінку ... Саме це чмо образило жінку і присвоїло собі мій автомобіль ... Коли син цієї жінки, приїхав заступитися за образу своєї матері, то він і вправду шукав власника геліка .. .. Тільки ним виявився я, а не той боягуз, який побоявся зізнатися в тому, що він зробив ... тож, якось так ... " - розповів Рисін.

Також читайте: Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство

Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини 01
Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
'С преступником Фунтиком я не знаком '
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01.03.2021 12:43
+24
Ой як невдобно вийшло. Задняя передача она такая , авторитетная ..
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01.03.2021 12:41
+20
Акуенно объяснил. Понятное дело "Нарик", "Умка" тут лучше держать язык за зубами. Очко - жим, жим. Оно даже не понимает насколько двусмысленно звучит, когда генеральный директор агрохолдинга заявляет: "мы в прекрасных ОТНОШЕНИЯХ" с сыном известного крим. авторитета.
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01.03.2021 12:58
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Ой як невдобно вийшло. Задняя передача она такая , авторитетная ..
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01.03.2021 12:41 Відповісти
придавили и сразу всрался.Вот такие у нас мужики-кроме штанов других признаков нету
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01.03.2021 13:31 Відповісти
Кто из них бандит, загадка. Все так запуталось
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01.03.2021 12:42 Відповісти
Ну что тут непонятного?
Во всём виноват трус.
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01.03.2021 12:44 Відповісти
Вообщем из всей этой говорильни вывод один-жаль что этого рысина не пришили. Что он,что те,с кем он гавкался-все ублюдки да подонки.
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01.03.2021 12:42 Відповісти
не надо в таких захолустьях кафе устраивать! еще открыли бы в Тонельной балке, где-нибудь в пасадке под бывшей свалкой...
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01.03.2021 12:42 Відповісти
'С преступником Фунтиком я не знаком '
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01.03.2021 12:43 Відповісти
ну а с другой стороны, может и верно. Человек понимает что банду выпустят через 15 мин после "задержания", а потом он или его семья могут пропасть навсегда....и никто и не будет это расследовать.
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01.03.2021 14:16 Відповісти
А ми й не сумЛівалися, що і цей нарік святий!
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01.03.2021 12:45 Відповісти
Так в тебя даже не стреляли, да Мерседес не твой, да и тебя там с твоей бабой и близко не было. Ты Нарику ещё и жопу отполируй своим язычком до блеска. Во дела!!!!!!!!!!!!!!!!! Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения - Цензор.НЕТ 1296
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01.03.2021 12:50 Відповісти
Химині кури, Мотрині яйця! Він хоть сам второпав, шо нагородив?
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01.03.2021 12:52 Відповісти
у нас что не Ермак - то какой то гад!
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01.03.2021 12:52 Відповісти
зря не перестреляли друг-друга....
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01.03.2021 12:57 Відповісти
Акуенно объяснил. Понятное дело "Нарик", "Умка" тут лучше держать язык за зубами. Очко - жим, жим. Оно даже не понимает насколько двусмысленно звучит, когда генеральный директор агрохолдинга заявляет: "мы в прекрасных ОТНОШЕНИЯХ" с сыном известного крим. авторитета.
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01.03.2021 12:58 Відповісти
Хто все ети бандитского вида граждане, хто из них наши, а хто - нет?
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01.03.2021 12:58 Відповісти
Все они наши, поскольку граждане Украины.
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01.03.2021 13:05 Відповісти
Скорее все они не наши, потому что несколько паспортов и вообще не украинцы.
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01.03.2021 13:25 Відповісти
та да, против "бизнесмена" нарика особо не попрешь, в лесу прикопают чистапазакону.
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01.03.2021 12:58 Відповісти
как у вас все намешано)))
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01.03.2021 12:59 Відповісти
Похоже пацики уже все пАрешали.
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01.03.2021 13:00 Відповісти
"...Хочу выразить огородную благодарность..." - браво!!! Оговорка по Фрейду!!!
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01.03.2021 13:00 Відповісти
Это он намекает на возможность глажения живота утюгом,явно боится орудия блатного пролетариата.Опровержение похожее на какую-то мутную историю.Оговорка по криминалу.Фрейд для такого рода бизнесменов,дружащих с уголовными авторитетами ,птица слишком высокого полета.
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01.03.2021 14:44 Відповісти
В 90-х все было понятней.
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01.03.2021 13:00 Відповісти
Сообщил 1,одну,правду-"Было Много Звонков"!
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01.03.2021 13:00 Відповісти
Ну, кто не в курсе : старший Петровский - это авторитет по кличке "Нарик".....
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01.03.2021 13:02 Відповісти
Короче, Нарик наехал на Рысина и подсказал, что ему сказать в СМИ. А Ермак то задержан.
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01.03.2021 13:03 Відповісти
Если и был задержан, то давно выпустили.
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01.03.2021 13:06 Відповісти
Я не я и опа не моя , кто то из них явно врёт 🤦🤔🤣🤣🤣
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01.03.2021 13:07 Відповісти
ну тут все ясно . и судья тоже в прекрасных друганских отношениях с этими святейшими людьми. это же так по- европейски за реплику нагнать десяток бандосов и устроить стрельбу в областном центре где куча камер и полиции. ну и за то что чисто случайно попали пули в авто с большой натяжкой тянет на хулиганство. добро пожаловать инвесторы ! тока базар фильтруйте а то у нас таких нариков достаточное количество
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01.03.2021 13:07 Відповісти
Жахх . Вперше бачу стільки коментарів ,і в жодному з них не вказано що - ва фсьом винуватий Порошенко . !! Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения - Цензор.НЕТ 1198 ..
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01.03.2021 13:08 Відповісти
Мені також дивно. Він же Наріку давав потримати Томас!!!
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01.03.2021 13:25 Відповісти
Ну хоч не автомат Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини - Цензор.НЕТ 5546 .. І не Томас , а ТОМОС . Чи тобі теж ,як і Голобородьку - какаяразніца Томос чи термос ?

Нарік хоч і Нарік , але гроші в церкву стабільно вкладає . До того ж в УПЦ , а не в кацапську .
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01.03.2021 14:18 Відповісти
Вибач, опечатка. Не додивився.
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01.03.2021 15:51 Відповісти
Рано или поздно ,но закончится для Нарика ,как с Котляревским и Аксельродом ,как говорил мой товарищ ,с такими людьми опасно рядом находиться ,может зацепить 🤔😠
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01.03.2021 13:13 Відповісти
kapper чем вам Нарик не инвестор 🤔 🤣🤣
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01.03.2021 13:15 Відповісти
Фініта ля комедія. Нічого на Єрмака, сина Наріка "бочку котити". Він виявляється не те що мимо проходив, його і близько не було!
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01.03.2021 13:23 Відповісти
Рафік ніу чьом нє віноуват
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01.03.2021 13:25 Відповісти
"Отвір залишився недоторканим" (с) Ляшко
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01.03.2021 13:26 Відповісти
Та фсьо норм - ну пастрелялі посеред міста і шо такого? То чмо трус, а пацани які розстріляли авто молодці, бо за маму заступились, її образили, тому можна стріляти по всьому, гелік ж винуватий, що маму образили? Мля цей чувак просто невінний...
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01.03.2021 13:45 Відповісти
А що хтось думав.що буде по іншому?
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01.03.2021 13:51 Відповісти
была спровоцированная лицами которые тут не указаны и вряд ли вы о них узнаете. Если правда то уже и не узнаем сочуствуем Источник: https://censor.net/ru/n3250693

Источник: https://censor.net/ru/n3250693
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01.03.2021 14:21 Відповісти
опять де жавю и песня "шо ж ты фраер сдал назад".... короче, это хитрые маланские разборки в которых никто никогда не виноват..... посадите их обоих на кичу, а потом в АТО... уж там то они настреляются на всю оставшуюся жизнь!
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01.03.2021 14:23 Відповісти
трус показал на гелик и сказал -фас!!
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01.03.2021 14:31 Відповісти
Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини - Цензор.НЕТ 5689
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01.03.2021 14:38 Відповісти
как он еще и всю вину на себя не взял, что сам просил немного пострелять в свою машину
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01.03.2021 14:39 Відповісти
А как же расстреляный Гелик? Тот хороший, а тот трус и мерзавец... Но Гелик в решето ведь.)))
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01.03.2021 14:54 Відповісти
Богом избранный народ, ****...
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01.03.2021 15:40 Відповісти
Обожаю свой родной Днепр. Аля улю, мы тут все братва. Не надо пену поднимать.
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01.03.2021 16:31 Відповісти
Уголовники не стучат друг на друга. У них такой кодекс.
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01.03.2021 21:00 Відповісти
 
 