Виявлено корупційну схему видачі дозволів на зброю. Дозвільну службу розформовано, всі власники будуть перевірені, - глава Нацполіції Клименко. ВIДЕО

Внутрішня безпека Нацполіції викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю. Дозвільну службу розформовано.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Наголошується, що понад пів року працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції проводили заходи з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї. В результаті виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Як зазначають правоохоронці, це - і мисливська вогнепальна нарізна, і гладкоствольна зброя, і так звані "травмати".



"Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи", - повідомив Клименко.

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За його інформацією, внутрішня безпека Нацполіції викрила дев'ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них - посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.



"За результатами роботи, проведеної Департаментом внутрішньої безпеки, зі служби звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі - перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах", - розповів глава Нацполіції.



Сьогодні, 1 березня, Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.





За словами Клименка, нині завершується формування нового підрозділу із іншими працівниками, які будуть належно виконувати цю роботу. Найближчим часом він буде представлений суспільству. Також підкреслюється, що кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.