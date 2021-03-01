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корупція (4072) зброя (5763) Нацполіція (13937) Клименко Ігор (351)

Виявлено корупційну схему видачі дозволів на зброю. Дозвільну службу розформовано, всі власники будуть перевірені, - глава Нацполіції Клименко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Внутрішня безпека Нацполіції викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю. Дозвільну службу розформовано.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Наголошується, що понад пів року працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції проводили заходи з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї. В результаті виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Як зазначають правоохоронці, це - і мисливська вогнепальна нарізна, і гладкоствольна зброя, і так звані "травмати".

"Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи", - повідомив Клименко.

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За його інформацією, внутрішня безпека Нацполіції викрила дев'ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них - посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.

"За результатами роботи, проведеної Департаментом внутрішньої безпеки, зі служби звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі - перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах", - розповів глава Нацполіції.

Сьогодні, 1 березня, Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

За словами Клименка, нині завершується формування нового підрозділу із іншими працівниками, які будуть належно виконувати цю роботу. Найближчим часом він буде представлений суспільству. Також підкреслюється, що кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Владение оружием - естественное право. Его ограничивают только рабам.
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01.03.2021 12:47
+22
а у нардепов наградные пулеметы и автоматы тоже будут отбирать?
что там с подарочным оружием от мвд?
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01.03.2021 12:58
+17
Закликаю голову поліції на цьому не зупинятися, а натомість розформувати й ліквідувати й інші підрозділи нацполіціі, зокрема:
-слідство, з тих самих підстав, що і дозвільну- хто більший хабарник з них, це те ще змагання (це перший ланцюжок у корупційній системі, яка сягає аж до суддів);
-вкр - через укриття злочинів й осіб їх скоівших;
- громадську безпеку - через зловживання і перевищення о/с своїх службових обов'язків і повноважень при «спілкуванні» з громадянами.
Так, так і нехай тоді внутрішня безпека також посприяє у закриттю/перегляду підстав порушення/відкриття-закриття десятків тисяч кримінальних проваджень/ оперативно-облікових та літерних орд справ, а також адміністративних постанов про притягнення до адмінвідповідальності із звільненням вказана з десятків тися осіб від згаданої відповідальності..
Але ж звичайно я гіперболізую свої тутешні «пропозиції»
Нажаль, у будь-якому випадку Закон зворотньої сили не має, якщо погіршує становище особи, до якої його норми вживаються. Аби ще знав про цю просту юридичну аксиому пан голова цілої нац поліції. І тут я серйозно. А інакше ту полюцію по судах затягають «як тузік грєлку»... чи пан клименко з власної кишені буде компенсувати «добросовісним набувачам прав» на придбання/носіння/зберігання мисливської/спортивної ту саму корупційну складову, які його підлеглі з успіхом вимагали з громадян?! І знаємо ми про ці гучні звільнення: їм повинні передувати кримінальні справи і реальні судові вироки проти винних посадовців, а не їх «звільнення вчорашнім днем» - з переводом на іншу посаду...
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01.03.2021 13:09
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Напишу жахливий жах. Вся зброя в Україні законна. Згідно ст 92 КУ виключно законами визначаються права і свободи людини і громадянина. І щодо зброї такий закон був - ЗУ "Про власність". П.4 ст 13 цього закону говорив, що законодавчими актами може бути встановлено спеціальний порядок набуття права власності на окремі види майна, а також види майна, що не може перебувати у власності громадян. І диво : такий законодавчий акт є - чинна постанова ВРУ від 17.06.92 N 2471-XII "Про право власності на окремі види майна". ЗУ "Про власність" в 2007 році втратив чинність з прийняттям Цивільного кодексу України. Частина 2 ст 325 ЦКУ говорить, що фізичні і юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Проблема у тому, що постанова ВРУ законодавчий акт, але не закон. На даний час закона про зброю немає, але КК передбачена кримінальна відповідальність. Немає об'єкту злочину...
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01.03.2021 15:35 Відповісти
шо он лапшу вешает? типа он не в курсе что вся превентивная деятельность ..и весь єтот Департамент от разрешений на оружие до согласований перевозок, размещения МАФов и пр. - єто системное хабарництво . Можно подумать что им долю не заносят))
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01.03.2021 16:44 Відповісти
Автомобиль опаснее оружия! Сколько погибло людей от автомобилей и сколько от оружия?
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01.03.2021 16:46 Відповісти
400 бакинских и разрешение на резинку у тебя в кармане ...
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01.03.2021 19:38 Відповісти
Бог создал людей сильными и слабыми ,полковник Сэмюэл Кольт сделал их равными.
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01.03.2021 21:09 Відповісти
ну те кто по поддельным докам - понятно, а вот те, кто вынужден был купить "право" на резинку ибо другого права в этой стране - нет, буду аннулировать и изымать оружие которое было законно приобретено за немалые деньги? Что это за цирк, наградники авакова никто там проверить не хочет за какие заслуги они выдаются на лево на право? Мне кажется, что что-то готовится и поставлена задача забрать у людей оружие под любым предлогом... Вот вам и "закон об оружии", вот вам и "свободное владение".... а у преступников НЕ зарегистрированное оружие останется...
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01.03.2021 21:37 Відповісти
Ну не хрена себе секрет полишинеля , да этот бизнес с перерегистрацией -регистрацией оружия процветал во все времена и был таким же как и техосмотр на машины .Там же не только менты грелись , но и страховые которые страховали хрен пойми что не за что не отвечая , те же поликлиники в первую очередь частные , которые без проблем всю комиссию за 5 минут делают включая психиатра и нарколога .Просто кто то захотел поставить под личный контроль этот доходный бизнес , а на счет проверки всех владельцев оружия , так это в теории конечно можно сделать , ну если все менты перестанут своей работой заниматься и будут оружие проверять ,там всего то пару лямов стволов , ну так за несколько лет управятся если не фига не будут больше не чем заниматься .И в результате убедиться , что 99,99% владельцев оружия законопослушные граждане , соблюдающие все правила хранения и транспортировки и применения оружия .Повторюсь , просто кто то очень захотел косить капусту на этом поле и больше не чего в этом нет .Так же как техосмотр который отменили , а теперь под любым предлогом хотят вернуть.
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01.03.2021 21:45 Відповісти
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