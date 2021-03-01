НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко
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Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко вимагає викликати на годину запитань до уряду не тільки міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ і Офісу Генпрокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося. Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені", – підкреслив Порошенко.
Лідер "ЄС" зазначив, що в лікарнях на Прикарпатті, де йому вдалося побувати, немає жодного вільного ліжка, обладнаного киснем.
"Процес обладнання киснем на сьогоднішній день де-факто зупинився. Вони тримають в реанімації два вільних ліжка для хворих. І привезені благодійниками, в тому числі нашою командою, кисневі концентратори ситуацію не вирішують. В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, ці темпи розповсюдження хвороби значно впали. Це не тільки Ізраїль, подивіться – Велика Британія на сьогодні має найнижчі темпи розповсюдження, починаючи з вересня минулого року", – наголосив Петро Порошенко.
За словами п'ятого президента, медики бояться вакцинуватися препаратом, який привіз в Україну глава МОЗ.
"Сьогодні забезпечення вакцинами – це змагання, коли кожна з країн за себе. Так от президент Зеленський програв це змагання в Європі, і Україна зайняла завдяки йому останнє місце. В тому числі з причин, які зазначені в Резолюції Європарламенту. Я дуже раджу уважно їх вивчити", – нагадав Порошенко.
"В резолюції Європарламенту записано, що вони попереджають Україну негайно подолати корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров’я. І в особливості в міністерстві охорони здоров’я. Ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для ковід-19. Це резолюція Європарламенту", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".
"Коли ви збираєтеся запрошувати міністра охорони здоров’я, то обов’язково треба запросити керівника НАБУ, який порушив справу і розслідує корупцію, і Генерального прокурора. В іншому випадку це знову будуть солодкі співи", – резюмує Петро Порошенко.
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"...Що цікаво, ще в 17-му році ця пані в забороненому в Україні "Вконтакті" була підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна і репостила новини так званої "ДНР". Ще тоді, у 2019-му наші колеги навіть коментар встигли у неї взяти.
"Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста - росли в одному дворі", - розповіла Світлана.
Також вона запевнила, що кошти переказані партії - її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень. Але як можна призначити звичайну сусідку керувати власною компанією "Сан томмасо"? А це означає, що сусідка не зовсім звичайна!"
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