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НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко вимагає викликати на годину запитань до уряду не тільки міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ і Офісу Генпрокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося. Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені", – підкреслив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що в лікарнях на Прикарпатті, де йому вдалося побувати, немає жодного вільного ліжка, обладнаного киснем.

"Процес обладнання киснем на сьогоднішній день де-факто зупинився. Вони тримають в реанімації два вільних ліжка для хворих. І привезені благодійниками, в тому числі нашою командою, кисневі концентратори ситуацію не вирішують. В більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, ці темпи розповсюдження хвороби значно впали. Це не тільки Ізраїль, подивіться – Велика Британія на сьогодні має найнижчі темпи розповсюдження, починаючи з вересня минулого року", – наголосив Петро Порошенко.

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За словами п'ятого президента, медики бояться вакцинуватися препаратом, який привіз в Україну глава МОЗ.

"Сьогодні забезпечення вакцинами – це змагання, коли кожна з країн за себе. Так от президент Зеленський програв це змагання в Європі, і Україна зайняла завдяки йому останнє місце. В тому числі з причин, які зазначені в Резолюції Європарламенту. Я дуже раджу уважно їх вивчити", – нагадав Порошенко.

"В резолюції Європарламенту записано, що вони попереджають Україну негайно подолати корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров’я. І в особливості в міністерстві охорони здоров’я. Ефективно розслідувати всі факти корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для ковід-19. Це резолюція Європарламенту", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"Коли ви збираєтеся запрошувати міністра охорони здоров’я, то обов’язково треба запросити керівника НАБУ, який порушив справу і розслідує корупцію, і Генерального прокурора. В іншому випадку це знову будуть солодкі співи", – резюмує Петро Порошенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
До відома зелених ботів:
Читаючи
ЗВІТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
фамілії Гладковський там не має, а от п. 93 цього звіту Європарламент
Закликає Україну боротися з наявною корупцією в секторі охорони здоров'я, особливо в Міністерстві охорони здоров'я, та ефективно розслідувати будь-яку корупційну діяльність, зокрема спроби закупівлі медичного обладнання та непропорційно дорогих вакцин від COVID-19

Європарламент не закликає заводити справи на Порошенка, АТОвців, ветеранів - РОЗУМІЄТЕ?
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
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01.03.2021 13:33
+11
Уже оправдали,дебилко)
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01.03.2021 13:03
+11
Тебе правильно написали - выбрось свою зебильную методичку. или сходи с ней в сортир. Гладковский, Свинарчук - "Воры", визжали зеденые дауны. А на деле НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5800 вот как получилось
НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4357
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01.03.2021 13:10
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Пока что все увидели тупой зеленый фейк)кому мертвечук звонил в Австралию?если пуйлу,то тот там был в ноябре 2014...Пороху?тот был в декабре 2014го...а мертвечука назначили переговорщиком 25 июня 2014го)обосрались вы,впрочем как обычно...
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01.03.2021 18:18 Відповісти
Дурних нема себе шукати
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01.03.2021 13:01 Відповісти
Та задрали ви вже зі свої ми розлідуваннями "ВОЗМОЖНИХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНІй" ...Хай розлідують тільки встановлені і конкретні скарги...і Закон треба прийняти як що скарга не обгрунтована а політична піарщіна то 1 рік на передовій...кожному
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01.03.2021 13:07 Відповісти
Ти хочеш Бубочку відправити на передову - років на 100 ?? НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3858 .
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01.03.2021 13:16 Відповісти
А що у нас мають бути привілігйовані особи? Ні.Всіх...можем язиком молоть про патріотиз значить повинні всі через передову пройти.
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01.03.2021 15:48 Відповісти
какой грозный, а свой срок в носу проковырялся
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01.03.2021 13:09 Відповісти
Порох Цензор случайно не купил, что то за него новости зачастили.
НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5536
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01.03.2021 13:15 Відповісти
вже давно
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01.03.2021 13:20 Відповісти
Порох вже давно скупив все шо можна ,, всю генпрокуратуру , судів , і їх куратора -портянку . Мальдіви , Сейшели увесь Ліпєцк , Байдена Конгрес США і всьо остальноє , а ти тільки " проснувся " .!! НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5738 .
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01.03.2021 13:22 Відповісти
Порошенко на цій Погоджувальній Раді заявив, що самі лікарі Прикарпаття називають цю степашкову вакцину CoviShield: "Це - гівно"
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01.03.2021 13:18 Відповісти
ой шо там расследовать. Все зашибись

НАБУ и Офис Генпрокурора должны расследовать возможные злоупотребления при закупке COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2069
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01.03.2021 13:21 Відповісти
Ну,з тим Сінгхом ,треба ж зв'язок знайти.А він є.
НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4290
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01.03.2021 14:05 Відповісти
А в Олі є сестра Свєта,яка дружить з сім'єю Зєлєнскіх,яка в п'ятірці найбільших спонсорів "Слуги народу",на якій числиться вілла Зєлі в Італії....Зеленський переписав фірму в Італії на "сусідку" та спонсорку "Слуги народу" | Watchdogs

"...Що цікаво, ще в 17-му році ця пані в забороненому в Україні "Вконтакті" була підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна і репостила новини так званої "ДНР". Ще тоді, у 2019-му наші колеги навіть коментар встигли у неї взяти.
"Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста - росли в одному дворі", - розповіла Світлана.
Також вона запевнила, що кошти переказані партії - її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень. Але як можна призначити звичайну сусідку керувати власною компанією "Сан томмасо"? А це означає, що сусідка не зовсім звичайна!"
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01.03.2021 14:13 Відповісти
Ана, щас - «побегут расследовать, аж волосы назад»... лучше против пороха ещё дел понапридумывают... к примеру, хотя бы за то, что бубачке назло по стране кислородные концентраторы и ивл за свои ездит бесплатно раздаёт, в то время как за-заморыш тайно комуслуги оккупантам в Крыму оплачивает с того, что с игорьвалеричем скоммуниздить в привате смогли...
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01.03.2021 13:25 Відповісти
НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6480
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01.03.2021 13:32 Відповісти
До відома зелених ботів:
Читаючи
ЗВІТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
фамілії Гладковський там не має, а от п. 93 цього звіту Європарламент
Закликає Україну боротися з наявною корупцією в секторі охорони здоров'я, особливо в Міністерстві охорони здоров'я, та ефективно розслідувати будь-яку корупційну діяльність, зокрема спроби закупівлі медичного обладнання та непропорційно дорогих вакцин від COVID-19

Європарламент не закликає заводити справи на Порошенка, АТОвців, ветеранів - РОЗУМІЄТЕ?
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
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01.03.2021 13:33 Відповісти
Адміни, пліз, збережіть дебілізм на цій гілці від Серый Вовк "Если бы Зеленский не выиграл выборы Украины бы уже не было ,Барыга бы её продал целиком и полностью ." від 01.03.2021 13:27 Не видаляйте, пліз.
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01.03.2021 13:34 Відповісти
Счас вовк очканет и сам удалит НАБУ та Офіс Генпрокурора повинні розслідувати можливі зловживання на закупівлі COVID-вакцин, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1881
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01.03.2021 13:49 Відповісти
от новой зэбильной вакцыны люди заражаются вместо приобретения имунитета -вот такая вот она индуская вакцына
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01.03.2021 13:48 Відповісти
Какой же он упоротый
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01.03.2021 13:50 Відповісти
В принципі,озвучив питання,якими повинні були бомбардувати Зєлю журналісти (якби вони в нас були).
Можна замовчувати про Буковель,звалювати на папєрєдників провал в постачанні найнеобхіднішого при лікуванні ,навіть кисню,але ОБОВ'ЯЗОК кожного журналіста ,-дізнатись про ЦІНУ препарату.
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01.03.2021 13:52 Відповісти
Докерувалися зелені мерзотники до того , що Порошенко розвозить кисень лікарням по всій Україні , бо кРадуцький нажертися не може , а зеЕміратський відосики записує , пзд !
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01.03.2021 14:53 Відповісти
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