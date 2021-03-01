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На окрузі №87 Івано-Франківської області в Раду збираються відразу три кандидати на прізвище Шевченко, - ЧЕСНО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На окрузі №87 Івано-Франківської області в Раду збираються відразу три кандидати на прізвище Шевченко, - ЧЕСНО

У Центральну виборчу комісію 25 лютого, в останній день реєстрації кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в окрузі №87 свої документи подали два Олександри Шевченка.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на Центральну виборчу комісію, передає Цензор.НЕТ.

"25 лютого, в останній день реєстрації кандидатів до Верховної Ради України, на проміжних виборах по 87-му округу подали документи двоє Олександрів Шевченків. Про це Руху ЧЕСНО повідомили у Центральній виборчій комісії. На сайті НАЗК вже є декларації цих потенційних кандидатів. Але на сайті ЦВК ці прізвища ще не відображені. У виборчої комісії є п’ять днів з моменту завершення реєстрації, щоб розглянути заяви кандидатів", - повідомило рух.

Зазначається, що один з потенційних кандидатів - повний тезка зареєстрованого ще 9 лютого кандидата від партії "За майбутнє", колишнього народного депутата і співвласника ДК "Буковель" Олександра Шевченка.

Читайте: ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня

"Обидва Олександри є мешканцями Києва та Київської області та не вказали у своїх деклараціях належних доходів чи заощаджень, що дозволили б їм оплатити заставу у 60 тис. гривень", - зазначає ЧЕСНО.

Повідомляється, що поки зареєстрований тільки один кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - місцевий прикарпатський політик, колишній нардеп і діючий депутат Івано-Франківської обласної ради.

"Логіка цієї виборчої технології дуже проста - виборець може помилитися, ставлячи позначку в бюлетені, і проголосувати за зовсім іншого кандидата. Технологію кандидатів-клонів, зазвичай використовують проти кандидатів, які можуть потенційно виграти виборами і є лідерами за соціологічними опитуваннями. Крім відтягування голосів, можливі варіанти, коли клони просять кошти в реального кандидата, щоб заробити. Тоді клони знімаються з виборів", - стверджує рух ЧЕСНО.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата в округах №87 і № 50.

Вибори в 87-му окрузі на Прикарпатті пройдуть через складення повноважень народним депутатом з фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв'язку з обранням його мером міста Надвірна.

Вибори в окрузі Донецької області призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного мером Покровська Донецької області.

Автор: Анастасія Потіха
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ВСЕХ посадить ! На округе №87 Ивано-Франковской области в Раду собираются сразу три Шевченко, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3845
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01.03.2021 13:05 Відповісти
Шевченко обещал парафиянам одного из приходов построить хорошую дорогу на кладбище:

"- Это улица Варлама, не эта улица ведет к храму
- Тогда зачем она нужна, к чему дорога, если она не ведет к храму кладбищу
фильм Покаяние
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01.03.2021 15:56 Відповісти
Дубінський потрапив у ДТП

Сьогодні, 1 березня, о 6:20 нардеп Олександр Дубінський за кермом Toyota не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті його автомобіль зіткнувся з іншим.
Про це «Слово і діло» розповіли джерела у правоохоронних органах.
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01.03.2021 13:25 Відповісти
Якби за кермом була мама такого б не трапилося.
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01.03.2021 13:29 Відповісти
А Тарас Григорович мабуть за ними не протовпився.
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01.03.2021 13:30 Відповісти
Сайт "Рідні" показує 106340 носіїі прізвища Шевченко. 2 місце за поширеністю (після прізвища Мельник).
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01.03.2021 14:22 Відповісти
Хмм ... але на окрузі є три Шевченка і жодного Мельника ...
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01.03.2021 14:38 Відповісти
На окрузі №87 Івано-Франківської області в Раду збираються відразу три кандидати на прізвище Шевченко, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 997
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01.03.2021 14:56 Відповісти
-Коли козламорду кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі і (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованного тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вялікороси, а це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козломордих кацапів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.
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01.03.2021 15:00 Відповісти
А якже без ніжнього дотику засновника"ПР"Порошенко...
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01.03.2021 15:37 Відповісти
На фуй всех
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01.03.2021 18:04 Відповісти
 
 