На окрузі №87 Івано-Франківської області в Раду збираються відразу три кандидати на прізвище Шевченко, - ЧЕСНО
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У Центральну виборчу комісію 25 лютого, в останній день реєстрації кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в окрузі №87 свої документи подали два Олександри Шевченка.
Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на Центральну виборчу комісію, передає Цензор.НЕТ.
"25 лютого, в останній день реєстрації кандидатів до Верховної Ради України, на проміжних виборах по 87-му округу подали документи двоє Олександрів Шевченків. Про це Руху ЧЕСНО повідомили у Центральній виборчій комісії. На сайті НАЗК вже є декларації цих потенційних кандидатів. Але на сайті ЦВК ці прізвища ще не відображені. У виборчої комісії є п’ять днів з моменту завершення реєстрації, щоб розглянути заяви кандидатів", - повідомило рух.
Зазначається, що один з потенційних кандидатів - повний тезка зареєстрованого ще 9 лютого кандидата від партії "За майбутнє", колишнього народного депутата і співвласника ДК "Буковель" Олександра Шевченка.
"Обидва Олександри є мешканцями Києва та Київської області та не вказали у своїх деклараціях належних доходів чи заощаджень, що дозволили б їм оплатити заставу у 60 тис. гривень", - зазначає ЧЕСНО.
Повідомляється, що поки зареєстрований тільки один кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - місцевий прикарпатський політик, колишній нардеп і діючий депутат Івано-Франківської обласної ради.
"Логіка цієї виборчої технології дуже проста - виборець може помилитися, ставлячи позначку в бюлетені, і проголосувати за зовсім іншого кандидата. Технологію кандидатів-клонів, зазвичай використовують проти кандидатів, які можуть потенційно виграти виборами і є лідерами за соціологічними опитуваннями. Крім відтягування голосів, можливі варіанти, коли клони просять кошти в реального кандидата, щоб заробити. Тоді клони знімаються з виборів", - стверджує рух ЧЕСНО.
Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата в округах №87 і № 50.
Вибори в 87-му окрузі на Прикарпатті пройдуть через складення повноважень народним депутатом з фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв'язку з обранням його мером міста Надвірна.
Вибори в окрузі Донецької області призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного мером Покровська Донецької області.
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