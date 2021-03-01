Опубліковано документи, що свідчать про катастрофічну ситуацію з коронавірусом в ОРДО: летальність 9%, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

У мережі опубліковано документи, які підтверджують дані про катастрофічну ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі.

Крім того, інформація викриває тотальну брехню окупаційної влади на цю тему, пише sprotyv.info, передає Цензор.НЕТ.

В опублікованих документах зазначається, що відповідно до "офіційної" інформації за 2020 рік померли 1378 осіб. Станом на 1.01.2021 року "офіційні" цифри хворих - 15 317 осіб.

При цьому наголошується, що в офіційній статистиці померлі від коронавірусу не завжди фіксуються як саме жертви пандемії. Їм можуть бути приписані інфаркти, інсульти або важкі форми пневмонії. Фактично, аналогічну методику заниження статистики по жертвам COVID-19 застосовували і продовжують застосовувати в Росії.

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Так само, важливим моментом є те, що стрибок захворюваності на окупованих територіях припав на проведення масового заходу - концерту Георгія Лепса в окупованому Донецьку. Причому це підтверджують "офіційні" дані – зростання інфікованих та померлих припало на жовтень 2020 року, в період після візиту Лепса в Донецьк.

Тобто, окупаційна влада фактично спровокувала зростання захворюваності і смертності на окупованій території за допомогою організації в період пандемії масових заходів.

Якщо ж порівняти відсоток смертності на окупованих територіях з подібним показником у цивілізованому світі, то чітко видно, що він значно вище. Наприклад, в порівнянні з США, цей показник вище майже в 6 разів. У порівнянні з вільною Україною, це більш ніж у 4 рази більше не на користь "охорони здоров'я" ОРДО.

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"Протягом практично всього 2020 року представники окупантів заявляли, що на підконтрольних їм територіях рівень поширення коронавірусу, а також смертність через зараження цією інфекцією значно нижче, ніж в інших країнах. Однак, згідно з "офіційною" ж інформацією наочно видно, що контроль над ситуацією був втрачений з самого початку поширення пандемії, а дії так званої влади, з організації масових заходів, що сприяють поширенню вірусу, були злочинними і необдуманими, за своїми діями на кшталт геноциду", - зазначає видання.