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Опубліковано документи, що свідчать про катастрофічну ситуацію з коронавірусом в ОРДО: летальність 9%, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Опубліковано документи, що свідчать про катастрофічну ситуацію з коронавірусом в ОРДО: летальність 9%, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

У мережі опубліковано документи, які підтверджують дані про катастрофічну ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі.

Крім того, інформація викриває тотальну брехню окупаційної влади на цю тему, пише sprotyv.info, передає Цензор.НЕТ.

В опублікованих документах зазначається, що відповідно до "офіційної" інформації за 2020 рік померли 1378 осіб. Станом на 1.01.2021 року "офіційні" цифри хворих - 15 317 осіб.

При цьому наголошується, що в офіційній статистиці померлі від коронавірусу не завжди фіксуються як саме жертви пандемії. Їм можуть бути приписані інфаркти, інсульти або важкі форми пневмонії. Фактично, аналогічну методику заниження статистики по жертвам COVID-19 застосовували і продовжують застосовувати в Росії.

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Опубліковано документи, що свідчать про катастрофічну ситуацію з коронавірусом в ОРДО: летальність 9%, - ЗМІ 01

Так само, важливим моментом є те, що стрибок захворюваності на окупованих територіях припав на проведення масового заходу - концерту Георгія Лепса в окупованому Донецьку. Причому це підтверджують "офіційні" дані – зростання інфікованих та померлих припало на жовтень 2020 року, в період після візиту Лепса в Донецьк.

Опубліковано документи, що свідчать про катастрофічну ситуацію з коронавірусом в ОРДО: летальність 9%, - ЗМІ 02

Тобто, окупаційна влада фактично спровокувала зростання захворюваності і смертності на окупованій території за допомогою організації в період пандемії масових заходів.

Якщо ж порівняти відсоток смертності на окупованих територіях з подібним показником у цивілізованому світі, то чітко видно, що він значно вище. Наприклад, в порівнянні з США, цей показник вище майже в 6 разів. У порівнянні з вільною Україною, це більш ніж у 4 рази більше не на користь "охорони здоров'я" ОРДО.

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"Протягом практично всього 2020 року представники окупантів заявляли, що на підконтрольних їм територіях рівень поширення коронавірусу, а також смертність через зараження цією інфекцією значно нижче, ніж в інших країнах. Однак, згідно з "офіційною" ж інформацією наочно видно, що контроль над ситуацією був втрачений з самого початку поширення пандемії, а дії так званої влади, з організації масових заходів, що сприяють поширенню вірусу, були злочинними і необдуманими, за своїми діями на кшталт геноциду", - зазначає видання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Танцуют все!!!
Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 525
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01.03.2021 13:20
+18
Катастрофа в том, что все эти ордловские "братья" свободно заезжают на территорию Украины, за пенсиями, колбасой, паспортами и.т.д. А их деткам превилегии для поступления в ВУЗ, вместо деток наших воинов.
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01.03.2021 13:49
+14
катастрофически низкий процент смертности
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01.03.2021 13:22
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Танцуют все!!!
Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 525
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01.03.2021 13:20 Відповісти
И в чем катастрофа ?
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01.03.2021 13:21 Відповісти
катастрофически низкий процент смертности
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01.03.2021 13:22 Відповісти
В том , что ты -ватный рашистский пдрс никакой катастрофы нет, это проблема лично твоя и твоего сожителя
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01.03.2021 13:31 Відповісти
Катастрофа в том, что все эти ордловские "братья" свободно заезжают на территорию Украины, за пенсиями, колбасой, паспортами и.т.д. А их деткам превилегии для поступления в ВУЗ, вместо деток наших воинов.
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01.03.2021 13:49 Відповісти
"...рост инфицированных и умерших пришелся на октябрь 2020 года, в период после визита Лепса в Донецк." Предлагаю Лепса наградить именным вирусом. Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 9783
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01.03.2021 13:23 Відповісти
Ему надо изменить песню:

Я уеду жить в Лондон!
Там, где есть новый штамм,
привезу его вам...
На могиле сто грамм...
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01.03.2021 13:31 Відповісти
Я не слежу за похождениями этого алкаша, поэтому я честно думал, что он уже сдох. Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 1275
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01.03.2021 13:42 Відповісти
Я уеду жить в Лондон!

Потому что я - г-н.
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01.03.2021 19:02 Відповісти
Открывайте шире КПВВ!
Будем "ментально сближаться"!
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01.03.2021 13:23 Відповісти
Мало ,надо стремиться в СТОпроцентному результату ... Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 1360
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01.03.2021 13:24 Відповісти
Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 9382
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01.03.2021 13:25 Відповісти
Да, честно говоря, как-то Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 7841
Опубликованы документы, свидетельствующие о катастрофической ситуации с коронавирусом в ОРДО: летальность 9%, - СМИ - Цензор.НЕТ 5286
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01.03.2021 13:26 Відповісти
та *****... (мікіла азіров)
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01.03.2021 14:31 Відповісти
Спутником привить и добить.
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01.03.2021 13:35 Відповісти
Правильно говорити що померло 9% від тих. хто потрапив у лікарні, а не 9% всіх інфікованих.

Мабудь рівень смертності такий же як і у всіх країнах з поганою медициною - 1,5 - 2%

Просто переважна кількість легко хворих не зверталась(хворі не потрапили у статистику), а в деякої частини важко хворих не було можливості отримати медичну допомогу
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01.03.2021 13:51 Відповісти
А в США хороша чи погана медицина?
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01.03.2021 19:03 Відповісти
США - це не моно держава, чорні гетто - це один тип поведінки та грошей, Каліфорнія - зовсім інший, одноповерхова америка - ще один світ.

І в кожному світі своя ситуація
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01.03.2021 23:17 Відповісти
Хоть какая то польза от короны. Природа самоочищается.
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01.03.2021 14:23 Відповісти
Жаль, что нет Кобзона. Уж он бы хорошо смог подправить статистику в Донецке, а так приходится малыми группами, с соблюдением социальной дистанции, идти на встречу ...
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01.03.2021 14:52 Відповісти
Франківщина, Житомирщина, ще там скоро буде Вінницина - "червона зона", потяги нікого не буруть, блокпости. А доунбасята спокійно їдуть різними видами транспорту і по всій Україні і норма. Єй, ви там, наверху! Об дуб вдарилися, чи об смереку, коли на лижах каталися в Буковелі?
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01.03.2021 15:10 Відповісти
всего лишь каждый 10-й клеит ласты, в чем катастрофа? для русскавамира это даже ниже нормы, не успеют с такими темпами все желающие помереть на россии.
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01.03.2021 15:18 Відповісти
Пох, но пункты пропуска наглухо заблокировать! Опубліковано документи, що свідчать про катастрофічну ситуацію з коронавірусом в ОРДО: летальність 9%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9512
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01.03.2021 16:45 Відповісти
ого, почти как в России
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01.03.2021 19:02 Відповісти
 
 