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Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 26 лютого про введення санкцій щодо екссиловиків, які зрадили батьківщину.

Відповідний указ №81/2021 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря РНБО Олександра Данілова.

Згідно з прикріпленим документом, безстрокові санкції вводяться стосовно Дениса Березовського (екскомандувач Військово-морських сили ЗСУ), Станіслава Шапортова (в минулому генерал-майор), Сергія Няньчура (колишній генерал-майор юстиції), Юрія Котовського (колишній генерал-майор), Олександра Якименка (ексголова СБУ), Володимира Тоцького (колишній генерал-майор), Сергія Ганжі (колишній генерал-майор), Сергія Єлісєєва (колишній віцеадмірал), Дмитра Шакура (колишній контр-адмірал) і Віталія Захарченка (ексміністр МВС).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Координатор "вагнерівської спецоперації": "Це банальна зрада" (оновлено). ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
...и Виталия Захарченко (экс-министр МВД).

заместитель которого Татаров теперь работает у бубочки в ОП
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01.03.2021 13:38
+11
Это которые в параше прячутся. А которые под боком у Зели (начиная с Дерьмака)- тех наградить. Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 586
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01.03.2021 13:39
+6
А как же те граждане которые служили ВСУ СБУ МВД и пр... батальонами, ротами, взводами перешли на Х#йловщину?
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01.03.2021 13:38
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01.03.2021 13:33 Відповісти
Всі Володькині потуги і шанси на відновлення довіри можна описати одним куплетиком:
"Вся его жизнь еще в переди, если вытащит лом из груди."
Санкції проти зрадників, котрі сидять в рашці - як мертвому примочка, а зрадників по зливу "вагнерівців" ЗЄ впритул не помічає.
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01.03.2021 14:15 Відповісти
А де дубінський? А бужанський?
Нардеп Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуги народу", сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області. Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області. Про це повідомляє "Слово і діло" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними ЗМІ, Дубінський за кермом Toyota не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на зустрічну смугу. Як наслідок - його автомобіль зіткнувся з іншим.
Водій і пасажир джипа дістали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені до лікарні. Їхній діагноз встановлюється.
Додамо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
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01.03.2021 13:38 Відповісти
А как же те граждане которые служили ВСУ СБУ МВД и пр... батальонами, ротами, взводами перешли на Х#йловщину?
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01.03.2021 13:38 Відповісти
...и Виталия Захарченко (экс-министр МВД).

заместитель которого Татаров теперь работает у бубочки в ОП
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01.03.2021 13:38 Відповісти
Это которые в параше прячутся. А которые под боком у Зели (начиная с Дерьмака)- тех наградить. Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 586
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01.03.2021 13:39 Відповісти
А санкції проти своєї Лєнки , як платить комуналку убивцям серця України , ГА? ВОВЧИКУ?
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01.03.2021 13:39 Відповісти
Імітатор блін! То членом на роялі, тепер обіцяє , вдувши, судом на смартфоні , може краще на саксофоні...
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01.03.2021 13:43 Відповісти
БРЕД, БРЕД, БРЕД!!!
Как должно быть:
1. Решение СУДА, по уголовному делу.
2. Объявление в международный розыск.
3. и только ПОТОМ - санкции!
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01.03.2021 13:40 Відповісти
єто так пропаганде хочется, а есть "безопасность страньі" и методьі ее проведения без суда.
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01.03.2021 14:32 Відповісти
какой-такой "пропаганде" хочется? конкретно!
а если ты не понимаешь, почему НУЖЕН суд по делам, которые ПОДСУДНЫ Украине - то и дискутировать с тобой не о чем.
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01.03.2021 14:56 Відповісти
тьі пропагандьі на срана.уа насмотрелось?
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01.03.2021 15:44 Відповісти
на вопрос ответишь или троль?
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01.03.2021 15:57 Відповісти
срана.уа бегает с єтой тезой. ибо ей так удобно.
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01.03.2021 17:10 Відповісти
"в сортах говна не разбираюсь"
и ватные сраны.уа - не читаю.
и если, ватники надеются на купленные Портновым суды, то это НЕ МОЯ проблема, а проблема Зеленского.
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01.03.2021 17:15 Відповісти
так тьі ж с их тезой бегаешь, что автоматически тебя отправляет в адептам сей тезьі
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01.03.2021 17:22 Відповісти
где уюридически подтверждена написанная тобой хотелка?
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01.03.2021 15:52 Відповісти
соблаговолили изъясняться вразумительнее:
что за "хотелки" и какое "юридическое подтверждение" тебе нужно?
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01.03.2021 16:00 Відповісти
закони, дятлику, без законов твоя писанина всего лишь хотєлка.
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01.03.2021 16:09 Відповісти
Законы? "их ЕСТЬ у меня!"
Например: Стаття 111. Державна зрада
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01.03.2021 16:21 Відповісти
я не бачу, до якого місця прикласти твій закон.
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01.03.2021 17:09 Відповісти
Тыпил.
Во первых, это НЕ мой закон, а закон Украины.
А во вторых, попытайся прочитать статью, хотя бы ПЕРВУЮ ее фразу - там все объяснено:
"Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о введении санкций в отношении экс-силовиков, изменивших родине."
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01.03.2021 17:12 Відповісти
он твой в єтой дискуссии, тьі ж его притарабнил.
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01.03.2021 17:19 Відповісти
Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 8109"
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01.03.2021 16:10 Відповісти
Тыпил.
Чем хреновы санкции БЕЗ решения суда?
1. Тем, что их так же просто ОТМЕНИТЬ, как и ввести.
2. Тем, что они НЕ подтверждены ЮРИДИЧЕСКИ и соответственно ничего НЕ ЗНАЧАТ для международной юрисдикции.
Мы не США, что бы наши санкции, хоть что-то значили на международной арене.
А твой пост с "красивыми" табличками - не имеет никакого смысла.
Причем тут вообще вся правая колонка?
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01.03.2021 16:19 Відповісти
що українці що росіяни вирішили приймати рішення згідно наявних данних про небезпеку.
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01.03.2021 16:59 Відповісти
Дмитро Корчинський

23 хв ·

Зміна політики москви.

Вона має намір найближчим часом формально приєднати до ерефії окуповану нею частину Добасу.

Нині вона активізує бойові дії, щоб мати можливість заявляти, що іншим чином, ніж через "приєднання" тнриторій не можливо захистити громадян ерефії, які на цих територіях мешкають.

Такий крок переслідує як внутрішньополітичну мету (черговий територіальний "успіх" перед думськими "виборами"), так і зовнішньополітичну (збільшення агресивності призведе до збільшення політичних контактів з Заходом і до пом'якшення його позиції в стратегічній перспективі).
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01.03.2021 13:41 Відповісти
вот подтверждение от московской суки..

Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 5857
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01.03.2021 14:20 Відповісти
Ні, у вірмен вона все-таки азербайджанська, а на Засрашкії скоро буде китайська.
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01.03.2021 15:15 Відповісти
а коли буде розпочата карна справа за фінансування тероризму проти мертвечука, козака та їхніх самок?
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01.03.2021 13:42 Відповісти
мабуть у 2025 р. Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України - Цензор.НЕТ 811
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01.03.2021 13:43 Відповісти
а почему в изменниках только бывшие силовики? Почему в предателях не числиться например Экс-глава президентской администрации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Клюев?
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01.03.2021 13:42 Відповісти
‎01.‎03.‎2021

В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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01.03.2021 13:47 Відповісти
Нема чому ходити - одні катери.
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01.03.2021 15:30 Відповісти
На себя пусть наложит еще за собственность в Крыму.
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01.03.2021 14:38 Відповісти
Зєля Потєрпєвша підпише будь-що аби тільки не займали ЇЇ, її "свєчной заводік на Мокші"та її офшори..
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01.03.2021 14:40 Відповісти
А чому немає Лебедева міністра оборони часів Овоща? Якщо я не помиляюся то громадянин Засрашки і ще Якименко, який керував СБУ також громадянин Засрашки. А зовнішє "управлєніє" в Україні проводить США? Хто із військових ГРУ чи ФБР займав такі посади в Украні? А портнов до юстиції ніякого відношення не мав?
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01.03.2021 15:14 Відповісти
А олежку шарикова(волынская резня) почему пропустили?
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01.03.2021 15:56 Відповісти
зрадникам спочатку лоб мажуть зеленкою.
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01.03.2021 15:59 Відповісти
Ну какие же они предатели? Они не предатели. Просто им там лучше.
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01.03.2021 17:17 Відповісти
 
 