Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 зрадників України
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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 26 лютого про введення санкцій щодо екссиловиків, які зрадили батьківщину.
Відповідний указ №81/2021 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з указом, вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря РНБО Олександра Данілова.
Згідно з прикріпленим документом, безстрокові санкції вводяться стосовно Дениса Березовського (екскомандувач Військово-морських сили ЗСУ), Станіслава Шапортова (в минулому генерал-майор), Сергія Няньчура (колишній генерал-майор юстиції), Юрія Котовського (колишній генерал-майор), Олександра Якименка (ексголова СБУ), Володимира Тоцького (колишній генерал-майор), Сергія Ганжі (колишній генерал-майор), Сергія Єлісєєва (колишній віцеадмірал), Дмитра Шакура (колишній контр-адмірал) і Віталія Захарченка (ексміністр МВС).
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"Вся его жизнь еще в переди, если вытащит лом из груди."
Санкції проти зрадників, котрі сидять в рашці - як мертвому примочка, а зрадників по зливу "вагнерівців" ЗЄ впритул не помічає.
Нардеп Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуги народу", сьогодні близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області. Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області. Про це повідомляє "Слово і діло" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними ЗМІ, Дубінський за кермом Toyota не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на зустрічну смугу. Як наслідок - його автомобіль зіткнувся з іншим.
Водій і пасажир джипа дістали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені до лікарні. Їхній діагноз встановлюється.
Додамо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
заместитель которого Татаров теперь работает у бубочки в ОП
Как должно быть:
1. Решение СУДА, по уголовному делу.
2. Объявление в международный розыск.
3. и только ПОТОМ - санкции!
а если ты не понимаешь, почему НУЖЕН суд по делам, которые ПОДСУДНЫ Украине - то и дискутировать с тобой не о чем.
и ватные сраны.уа - не читаю.
и если, ватники надеются на купленные Портновым суды, то это НЕ МОЯ проблема, а проблема Зеленского.
что за "хотелки" и какое "юридическое подтверждение" тебе нужно?
Например: Стаття 111. Державна зрада
Во первых, это НЕ мой закон, а закон Украины.
А во вторых, попытайся прочитать статью, хотя бы ПЕРВУЮ ее фразу - там все объяснено:
"Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 26 февраля о введении санкций в отношении экс-силовиков, изменивших родине."
Чем хреновы санкции БЕЗ решения суда?
1. Тем, что их так же просто ОТМЕНИТЬ, как и ввести.
2. Тем, что они НЕ подтверждены ЮРИДИЧЕСКИ и соответственно ничего НЕ ЗНАЧАТ для международной юрисдикции.
Мы не США, что бы наши санкции, хоть что-то значили на международной арене.
А твой пост с "красивыми" табличками - не имеет никакого смысла.
Причем тут вообще вся правая колонка?
23 хв ·
Зміна політики москви.
Вона має намір найближчим часом формально приєднати до ерефії окуповану нею частину Добасу.
Нині вона активізує бойові дії, щоб мати можливість заявляти, що іншим чином, ніж через "приєднання" тнриторій не можливо захистити громадян ерефії, які на цих територіях мешкають.
Такий крок переслідує як внутрішньополітичну мету (черговий територіальний "успіх" перед думськими "виборами"), так і зовнішньополітичну (збільшення агресивності призведе до збільшення політичних контактів з Заходом і до пом'якшення його позиції в стратегічній перспективі).
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.